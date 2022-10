Ce que vous devez savoir en tant que premier acheteur

L’incertitude entourant le marché britannique du logement et des prêts hypothécaires s’est propagée aux primo-accédants. Résolution Productions via Getty Images

Les produits hypothécaires ont été retirés, les paiements doublent et les prêteurs renoncent aux accords convenus ; L’inquiétude et l’incertitude parmi les Britanniques essayant d’acheter une maison ont monté en flèche le mois dernier après que le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a annoncé son “mini-budget”. Son plan controversé prévoit des réductions d’impôts et des règles et réglementations plus assouplies pour les entreprises. Alors que la crise du coût de la vie au Royaume-Uni se poursuit, Kwarteng affirme que son budget stimulera la croissance. Les critiques disent que cela aidera principalement les riches et rendra le Royaume-Uni plus inégal. Le mini-budget avait un point positif pour ceux qui essayaient d’acheter une maison : le droit de timbre, une taxe que de nombreux acheteurs doivent payer lors de l’achat d’une propriété, a été réduit.

Réductions des droits de timbre

Seules les personnes dont la propriété vaut plus qu’un certain seuil paient un droit de timbre, et pour les premiers acheteurs, celui-ci était déjà fixé à un niveau supérieur au prix moyen de l’immobilier au Royaume-Uni. avant l’entrée en vigueur du mini-budget. Les changements n’impactent donc pas beaucoup de primo-accédants. Bien que les réductions profitent à certains acheteurs, tout gain pourrait être effacé par d’autres coûts en hausse, explique Paresh Raja, PDG de la société de services financiers Market Financial Solutions. “Les réductions du droit de timbre […] aidera certainement. Malheureusement, un certain nombre d’autres facteurs leur compliquent simultanément la vie : à savoir l’inflation, les taux d’intérêt et les perturbations du marché hypothécaire”, a-t-il déclaré à CNBC Make It. Francis Gill, conseiller financier de la société londonienne Humboldt Financial, a une opinion similaire. “Pour les personnes qui étaient sur le point de pouvoir se permettre un achat, mais qui économisaient encore pour les frais de timbre, c’est une victoire et elles devraient pouvoir avancer leur date d’achat. Cependant, ce qu’elles ont économisé sur SDLT [stamp duty] seront probablement absorbés assez rapidement par des taux hypothécaires plus élevés », a-t-il déclaré.

Alors, qu’en est-il des taux hypothécaires?

Le secteur du logement et des prêts hypothécaires a été particulièrement touché, avec les prêteurs concluant des centaines d’opérations hypothécaires ou les fixant à un niveau beaucoup plus élevé après que les rendements des obligations souveraines et les attentes en matière de taux de la Banque d’Angleterre ont tous deux augmenté. Cela a fait grimper les coûts pour les emprunteurs, car le taux de base de la BOE aide à fixer le prix de toutes sortes de prêts et d’hypothèques en Grande-Bretagne. Selon les données de Moneyfacts, le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe de 2 ans a dépassé 6 % cette semaine, contre 2,25 % il y a à peine un an. Cela pourrait encore augmenter, estime Nicholas Mendes, directeur technique des prêts hypothécaires chez le courtier et conseiller en prêts hypothécaires John Charcol. “Avec l’augmentation des coûts des prêteurs, la volatilité des perspectives économiques et la prise en compte des niveaux de service et des futures hausses de taux attendues, nous pourrions voir un taux moyen de 7% au cours de la nouvelle année”, a-t-il déclaré. De nombreux emprunteurs et futurs emprunteurs craignent déjà de ne pas pouvoir payer leurs versements hypothécaires, qui devraient plus que doubler dans des milliers de cas. La recherche et les conseils d’experts sont donc essentiels pour quiconque recherche actuellement une hypothèque, explique Gill. “Assurez-vous que votre pointage de crédit est reflété avec précision, assurez-vous qu’il parle à un courtier indépendant, envisagez de fixer pour une période[…]et envisagez les frais de remboursement anticipé”, suggère-t-il. “Parler à quelqu’un qui peut analyser sa situation de manière experte est la clé. Vraiment, réfléchissez vraiment si les taux sont aussi élevés dans 2/3 ans (quelle que soit la durée pendant laquelle ils envisagent de fixer) si l’hypothèque est abordable”, ajoute-t-il.

Le marché annonce une année difficile Nicolas Mendes Responsable technique crédit immobilier chez John Charcol

Quelle est la prochaine étape pour le marché du logement?