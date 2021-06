Ce que vous devez savoir avant la réunion du CDC sur un lien possible avec les tirs de Covid

Le siège des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à Atlanta, en Géorgie. Tami Chapelle | Reuters

Un groupe consultatif clé des Centers for Disease Control and Prevention tient une réunion mercredi pour discuter de rapports rares, mais plus élevés que prévu, d’inflammation cardiaque chez les 16 à 24 ans après avoir reçu leur deuxième dose de Covid- de Pfizer ou de Moderna. 19 vaccins. La réunion du Comité consultatif du CDC sur les pratiques de vaccination intervient environ deux semaines après que l’agence a déclaré avoir constaté un nombre plus élevé que prévu de cas de myocardite ou de péricardite chez les 16 à 24 ans après leur deuxième injection de Covid. La myocardite est l’inflammation du muscle cardiaque, tandis que la péricardite est l’inflammation de la membrane entourant le cœur. La réunion était initialement prévue pour le 18 juin, mais a été reprogrammée pour tenir compte de la célébration de la fête nationale de l’indépendance du juin. Selon l’agence américaine, près de 800 cas de problèmes cardiaques ont été signalés au système de surveillance de la sécurité des vaccins. Le CDC a déclaré que les deux tiers des cas concernaient de jeunes hommes, avec un âge médian de 30. Les symptômes, qui comprennent douleur thoracique et essoufflement, se développent généralement quelques jours après avoir reçu le coup, a déclaré le CDC. Certains des cas signalés peuvent ne pas être vérifiés ou même liés aux injections, bien que le nombre de cas soit toujours préoccupant, a déclaré le Dr Tom Shimabukuro du Bureau de la sécurité de la vaccination du CDC au début du mois. « Nous avons clairement un déséquilibre là-bas », a déclaré Shimabukuro le 10 juin lors d’une réunion du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la FDA. Le groupe consultatif de la FDA s’est réuni pour discuter des problèmes de sécurité entourant l’utilisation des vaccins Covid chez les enfants aussi jeunes que 6 mois. Voici ce que vous devez savoir.

Quand commence la réunion ?

La réunion publique est prévue de 11 h HE à 16 h HE, selon un projet d’ordre du jour. Au cours de la réunion, les responsables américains fourniront une mise à jour sur les données de sécurité des vaccins à ARNm, y compris tout cas supplémentaire potentiel d’inflammation cardiaque. Ils devraient également discuter si les avantages l’emportent sur les risques d’utilisation chez les adolescents et les jeunes adultes et discuter des recommandations potentielles pour des doses supplémentaires de vaccins Covid. Un vote sur une recommandation ne figurait pas sur le projet d’ordre du jour.

Les vaccins sont-ils à l’origine de la maladie ?

Les responsables fédéraux ne savent toujours pas si la maladie est causée par les vaccins. Le groupe de sécurité des vaccins du CDC examine les conditions d’inflammation cardiaque signalées. Il coordonne son enquête avec la Food and Drug Administration, qui a autorisé le mois dernier le Pfizer-Vaccin BioNTech pour les adolescents de 12 à 15 ans. Moderna, dont le vaccin est actuellement autorisé pour les personnes âgées de 18 ans et plus, a déclaré le 11 juin qu’il n’avait pas trouvé de lien entre son vaccin Covid-19 et les cas d’inflammation cardiaque rare signalés chez les jeunes adultes. La société a déclaré qu’elle travaillait activement avec les autorités de santé publique et de réglementation pour évaluer davantage ce problème. Dans un communiqué, Pfizer a déclaré qu’il était au courant des cas signalés et qu’il soutenait la demande du CDC d' »évaluer soigneusement les cas suspects de myocardite et de péricardite ». « Tous les événements indésirables sont régulièrement et minutieusement examinés par Pfizer ainsi que par le CDC. Il est important de comprendre qu’une évaluation minutieuse des rapports est en cours et qu’il n’a pas été conclu que les vaccins à ARNm COVID-19 provoquent une myocardite ou une péricardite. » Ça disait.

Quels sont les symptômes?

Le CDC a déclaré que les gens devraient être à l’affût de douleurs thoraciques, d’essoufflement ou d’un cœur battant. Les hommes représentent la majorité des cas signalés et la plupart des cas semblent être bénins, selon les responsables du CDC. Sur les 270 personnes qui ont développé la maladie et ont été libérées, 81% d’entre elles se sont complètement rétablies, selon une présentation du CDC lors de la réunion plus tôt ce mois-ci. Au 31 mai, 15 personnes étaient hospitalisées, dont trois en soins intensifs, a indiqué l’agence. Il est possible que des cas supplémentaires n’aient pas été enregistrés, selon l’ancien chef de la FDA, le Dr Scott Gottlieb a déclaré à CNBC le 11 juin, mais « nous capturons probablement la plupart des cas graves ». Il a ajouté: « Quand vous regardez le nombre de personnes qui ont des cas graves de péricardite, c’est un très petit nombre en ce moment. »

Les jeunes doivent-ils encore se faire vacciner ?