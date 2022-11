Ce que vous devez savoir avant de magasiner

Les téléviseurs à prix réduit du Black Friday ne sont peut-être pas les meilleurs des meilleurs. “Les téléviseurs que vous trouverez lors du Black Friday sont généralement des téléviseurs d’entrée de gamme”, déclare Paul Gagnon, vice-président et conseiller industriel pour la société d’études de marché The NPD Group. Gagnon, qui couvre l’industrie de la télévision depuis 25 ans, affirme que, surtout lorsqu’il s’agit d’un rabais, il est important de s’assurer que le téléviseur que vous achetez possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Il y a tellement de spécifications TV qui rendent l’achat d’un téléviseur écrasant et déroutant. C’est comme un assaut d’acronymes. Qu’est-ce que le HDR ? Que signifie 8K ? Quelle est la différence entre les écrans LCD, OLED et QLED ? Comment important est la marque ?

Les téléviseurs 4K sont la norme de nos jours. Si vous n’êtes pas sûr de ce que signifie 4K, il décrit la résolution de l’image. Les téléviseurs avec 4K ont quatre fois plus de pixels que les ensembles de résolution 1080p standard. Mais gardez à l’esprit que la plupart des émissions en direct ne sont toujours pas tournées en 4K, vous verrez donc principalement l’avantage dans des applications comme Netflix et Amazon Prime Video, ou si vous vous abonnez à YouTube TV avec le pack premium 4K.

La résolution 8K a le double de la résolution 4K. Cela représente quatre fois le nombre de pixels de 4K et 16 fois plus de pixels que 1080p.

Le HDR, également connu sous le nom de plage dynamique élevée, permet à vos émissions de télévision et à vos films d’avoir l’apparence voulue par le studio qui les a produits s’ils sont tournés en HDR. Vous obtiendrez plus de lumière dans les scènes plus sombres, ce qui signifie qu’il est plus facile de voir le contenu. La plupart des téléviseurs 4K sont également compatibles HDR.

Il existe une large gamme de qualité des téléviseurs HDR. Les plus chères peuvent avoir fière allure, tandis que les moins chères ne le peuvent pas. Si c’est bien fait, le HDR peut en fait être une fonctionnalité plus importante que le 4K.

Un bon HDR se résume à la luminosité et au contraste. Lorsque les parties claires de l’image du téléviseur sont plus lumineuses, cela améliore la couleur et donne l’impression que l’image a plus de profondeur et que les films et les émissions de télévision peuvent sembler plus réalistes. Disons que vous regardez un film avec un plan de l’océan, vous pourrez voir les nuances et les textures de la vague, les bleus les plus profonds et les bouchons blancs, vous faisant ressentir le réalisme de la scène.

Mais les performances HDR peuvent varier considérablement d’un téléviseur à l’autre. Assurez-vous que le téléviseur que vous achetez a une luminosité d’au moins 400 nits – une mesure de l’intensité de la luminosité – car parfois les téléviseurs avec des niveaux inférieurs à 400 sont également commercialisés en tant que téléviseurs HDR. 600 nits ou plus lumineux, c’est mieux, les téléviseurs HDR les plus performants atteignant 1 000 nits ou plus.

Vous verrez beaucoup de différents types de marketing HDR. HDR10 est le plus largement utilisé car il s’agit d’une norme technologique ouverte et gratuite. Presque tous les téléviseurs commercialisant la prise en charge HDR fonctionneront avec le contenu HDR10.

Il y a aussi HDR10+ qui est pris en charge par la plupart des principaux streamers, à l’exception de Netflix. Gardez à l’esprit cependant que les téléviseurs peuvent recevoir des mises à jour, donc si un fabricant décide de monter à bord avec HDR10+, l’entreprise peut ajouter cette capacité à votre téléviseur sans que vous ayez besoin de faire autre chose que de mettre à jour le logiciel.