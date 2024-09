Ce que vous devez savoir

Les experts américains en maladies infectieuses traquent désormais une nouvelle variante du COVID appelée XEC, qui a fait des vagues en Europe et se propage déjà aux États-Unis.

La nouvelle variante fait la une des journaux, car de nombreux experts spéculent qu’elle pourrait devenir la prochaine variante prédominante aux États-Unis au cours des prochains mois.

Dr Eric Topolvice-président exécutif de Scripps Research, écrit sur X que XEC « semble être le prochain à avoir le plus de chances de prendre son envol ».

La variante s’est rapidement répandue en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas au cours de l’été, et des cas de XEC ont désormais été signalés aux États-Unis. Dr Thomas Russoprofesseur et chef du département des maladies infectieuses à la Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences de l’Université de Buffalo, a déclaré Santé.

Cependant, le XEC n’a pas encore été présenté dans les données de surveillance des variantes des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), ce qui pourrait être dû au fait que les États-Unis n’ont pas encore enregistré suffisamment de cas de ce virus.

« Si c’est [responsible for] moins de 1% [of cases]« Cela ne figure pas dans le tableau de surveillance du CDC », a expliqué Russo.

Même si les experts en maladies infectieuses mettent en garde préventivement la population contre le XEC, en général, l’inquiétude reste relativement faible.

Il y a de fortes chances que le XEC soit « assez contagieux », Dr William Schaffnerprofesseur de médecine à la division des maladies infectieuses du centre médical de l’université Vanderbilt, a déclaré Santé. Mais, a-t-il expliqué, « ce n’est pas parce qu’il est nouveau qu’il suscite plus d’inquiétudes que nos variants actuels ».

Voici ce que les experts veulent que vous sachiez sur la variante XEC, notamment comment elle se compare aux variantes existantes et ce qu’il faut faire pour rester en sécurité cet automne et cet hiver.

Longhua Liao / Getty Images



Selon Schaffner, la variante XEC semble être « la même chose ». Cependant, la possibilité de sa propagation aux États-Unis est surveillée de près.

Selon les données du CDC de la mi-septembre, le KP.3.1.1 était le variant le plus dominant, suivi du KP.2.3 et du LB.1. Mais le XEC avait été signalé dans une poignée d’États, dont le Dakota du Sud, Washington, le Maryland et la Californie, au début du mois de septembre.

XEC est une autre variante d’Omicron – plus précisément, elle est liée à KP.3.3, qui est elle-même un descendant des variantes « FLiRT » qui ont alimenté une augmentation des cas au cours de l’été.

« Nous avons eu une augmentation considérable [in COVID cases] «Cet été», a déclaré Schaffner. «L’augmentation a été un peu plus élevée et a duré un peu plus longtemps» que prévu.

Après cette vague estivale, on ne sait pas comment XEC pourrait façonner la prochaine saison des virus respiratoires aux États-Unis. Bien que la variante se soit propagée rapidement dans certains pays européens, les experts ont déclaré qu’il faudrait du temps pour déterminer si XEC est vraiment plus infectieux que ces souches précédentes.

Mais les experts pensent que les nouveaux vaccins contre la COVID-19, désormais disponibles aux États-Unis, offriront une protection contre le variant XEC. Des rapports de laboratoire « très préliminaires » suggèrent que c’est le cas puisque le XEC fait partie de la famille Omicron, a déclaré Schaffner.

La protection pourrait être légèrement moins efficace contre le variant XEC que contre les variants précédemment en circulation contre lesquels les vaccins ont été spécifiquement conçus pour protéger, a expliqué Russo. Cependant, a-t-il déclaré, « la probabilité que le vaccin aide à prévenir les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès est assez élevée ».

Malheureusement, si vous vous sentez malade, vous ne pourrez probablement pas savoir si vous avez contracté le XEC ou une autre souche de COVID. Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de symptômes distincts ou uniques associés à la nouvelle variante, ont convenu Russo et Schaffner.

Cela dit, les personnes infectées par le XEC pourraient présenter l’un des symptômes connus de la COVID suivants :

Fièvre ou frissons

Congestion

Nez qui coule

Toux

Perte du goût ou de l’odorat

Essoufflement

Douleurs corporelles

Mal de gorge

Fatigue

Nausée

Vomissement

Mal de tête

Diarrhée

Si vous ressentez des difficultés à respirer, de la confusion, des douleurs ou une pression dans la poitrine, ou des difficultés à rester éveillé, cela pourrait être le signe d’une urgence et vous devez consulter immédiatement un médecin.

Si vous êtes testé positif à la COVID, il est toujours aussi important de rester à l’écart des autres pour protéger les personnes vulnérables de votre communauté, ont déclaré les experts. Vous devriez également vous demander si l’antiviral Paxlovid pourrait vous aider, en particulier si vous présentez un risque élevé de maladie grave, et commencer à prendre le médicament le plus tôt possible si votre médecin vous le recommande, a expliqué Russo.

Mais encore une fois, comme il n’existe aucune preuve suggérant que la variante XEC se comportera d’une manière significativement différente des variantes précédentes, les gens ne devraient pas nécessairement être trop préoccupés par sa propagation.

« L’évolution de ce virus va se poursuivre à perpétuité », Dr Amesh Adaljaun expert en biosécurité et en maladies infectieuses émergentes à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré Santé. « Un [variant] « L’un va toujours augmenter, l’autre va toujours diminuer – c’est ce que font les virus respiratoires. »