Ce que vous demande le référendum sur la taxe sur la santé en Californie

La proposition 35 de Californie est une bataille sur la manière dont les législateurs de l’État peuvent dépenser des milliards de dollars en soins de santé.

Il rendrait permanente une taxe sur les régimes d’assurance maladie, une taxe qui permettrait également à l’État de prélever des milliards de fonds fédéraux en taxant les régimes Medi-Cal à un taux beaucoup plus élevé que les régimes d’assurance privés.. La taxe d’État est essentiellement un impôt sur le gouvernement fédéral.

Il s’agit de la taxe sur les prestataires de soins gérés, ou taxe MCO.

L’État impose cette taxe de manière intermittente depuis 2009. Les législateurs l’ont récemment mise en œuvre en 2023 pour aider à combler un déficit de 30 milliards de dollars.

On estime que ce programme rapporte actuellement entre 7 et 8 milliards de dollars par an à l’État, par le biais des assurances et du gouvernement fédéral. Il devrait expirer à la fin de 2026.

Les partisans de la proposition 35 veulent rendre la taxe MCO permanente, mais ils veulent également s’assurer que l’argent soit dépensé directement pour les soins aux patients de Medi-Cal.

Les détracteurs de cette mesure estiment que l’argent ne financerait pas équitablement les services de santé, notamment ceux qui ne sont pas couverts par Medi-Cal. Ils mettent également en garde contre le renforcement des infrastructures de santé de l’État avec des fonds fédéraux qui ne sont pas toujours disponibles.

Ce que signifie un vote « oui »

Un vote positif rendrait permanente une taxe sur les assureurs maladie, qui doit actuellement expirer à la fin de 2026.

Si la proposition 35 est adoptée, la taxe ne nécessitera plus l’approbation du Parlement. Cependant, la taxe imposée par l’État nécessitera toujours l’approbation du gouvernement fédéral tous les deux ou trois ans.

Voter oui à cette mesure nécessiterait également que les futurs fonds du MCO soient utilisés directement pour les services destinés aux patients de Medi-Cal.

Ce que signifie un vote « non »

En votant contre, les législateurs des États pourraient décider de renouveler ou non la taxe en 2026 et au-delà. Cela donnerait également aux dirigeants des États une plus grande flexibilité pour utiliser les milliards de dollars destinés au financement des soins de santé, notamment pour les services dans les communautés défavorisées.

Les partisans de la proposition 35

La proposition 35 est soutenue par une large coalition de groupes représentant les professionnels de la santé, notamment :

Association médicale de Californie

Association dentaire de Californie

Association des hôpitaux de Californie

Académie américaine de pédiatrie, Californie

Collège américain des obstétriciens et gynécologues – District IX

Association internationale des ambulanciers et paramédicaux

Affiliés de Planned Parenthood en Californie

« La proposition 35 répondra à nos priorités les plus urgentes en matière de soins de santé en garantissant un financement dédié et continu – sans augmenter les impôts des particuliers – pour protéger et élargir l’accès aux soins », ont écrit plusieurs groupes dans l’argumentaire officiel du vote en faveur de la mesure.

En exigeant que les impôts du MCO soient dépensés pour les patients de Medi-Cal, la proposition garantit pratiquement davantage de financement pour les grands systèmes hospitaliers, les cliniques communautaires et les spécialistes qui servent ces patients.

Selon les registres financiers de la campagne, les partisans ont récolté un peu plus de 10 millions de dollars pour la campagne électorale au début du mois de septembre.

Les opposants à la proposition 35

Parmi les opposants à la proposition 35 figurent :

Réseau de santé panethnique de Californie

Ligue des électrices de Californie

Le Partenariat pour les Enfants

Alliance californienne des retraités américains

Courage Californie

De nombreux groupes estiment que cette mesure pourrait nuire aux investissements dans d’autres services qui ne sont pas couverts par Medi-Cal mais qui aident néanmoins les résidents à faible revenu, comme le transport médical non urgent pour les personnes vivant dans les zones rurales.

Ils affirment également qu’une disposition budgétaire qui maintient automatiquement les enfants jusqu’à cinq ans inscrits à Medi-Cal prendrait fin en vertu de la proposition 35.

La sénatrice d’État Caroline Menjivar, démocrate de Van Nuys, a plaidé pour que les petites cliniques obtiennent une part du gâteau du MCO au cours des dernières années budgétaires, lorsque les déficits menaçaient de réduire ces services.

« En écoutant ceux qui sont sur le terrain, la législature a élaboré un plan pour répondre équitablement à de nombreuses préoccupations de Medi-Cal au cours des prochaines années », a déclaré Menjivar dans un communiqué. « La proposition 35 exclut les priorités communautaires et ne donne la priorité qu’aux plus gros fournisseurs, tout en supprimant la flexibilité nécessaire dans la façon dont les fonds de Medi-Cal sont dépensés. »

Bien qu’il ne s’y soit pas formellement opposé, le gouverneur Gavin Newsom a également exprimé des inquiétudes concernant la mesure, affirmant qu’elle « entraverait » la flexibilité budgétaire de l’État et dépendrait trop de dollars qui pourraient être refusés par une future Maison Blanche.

Selon le site Internet du secrétaire d’État, les opposants n’ont signalé aucune dépense ni collecte de fonds pour une campagne contre la proposition 35.

Impacts fiscaux de la proposition 35

La proposition 35 pourrait rapporter entre 2 et 5 milliards de dollars supplémentaires par an, selon un rapport du Bureau d’analyse législative non partisan.

Mais à court terme, cela pourrait coûter entre 1 et 2 milliards de dollars supplémentaires à Medi-Cal au cours des deux prochaines années, selon l’analyse de la LAO. Les impacts budgétaires à long terme sont inconnus car ils dépendent du renouvellement ou de l’approbation de la taxe MCO dans les années à venir.