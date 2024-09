Ce que votre test PSA révèle sur votre prostate, selon les médecins

CETTE ANNÉE, C’EST estimé que près de 300 000 nouveaux cas de cancer de la prostate sera diagnostiqué. Bien qu’il n’existe pas de test unique pour détecter cancer de la prostate les médecins utilisent couramment le test sanguin de l’antigène prostatique spécifique comme outil de dépistage .

Le test mesure la quantité de PSA, une protéine produite par votre prostate, dans votre sang, explique Richard Levin MD, urologue et vice-chef de cabinet du comité exécutif médical de l’hôpital HCA Florida Adventura.

« Un test sanguin PSA élevé signifie qu’il y a une anomalie, la plus préoccupante étant cancer de la prostate dit-il. Mais cela ne signifie pas nécessairement que vous avez un cancer.

L’American Urological Association vous recommande d’obtenir un test PSA de référence entre 45 et 50 ans, mais le dépistage peut commencer à 40 ans pour les personnes à un âge plus élevé risque de cancer de la prostate comme les hommes noirs ou les personnes ayant des antécédents familiaux de la maladie, dit Karyn Eilber MD, professeur d’urologie au Cedars-Sinai Medical Center.

Si vous ne faites pas partie d’un groupe à haut risque, vous devrez ensuite subir un nouveau test tous les deux à quatre ans jusqu’à vos 69 ans, selon l’AUA. En plus du test PSA, votre médecin peut également effectuer un toucher rectal (TR) pour palper la prostate à la recherche de grosseurs ou d’autres anomalies.

Lorsque vous passez un test de dépistage du cancer de la prostate, il est important de discuter avec votre médecin de ce que vous ferez des résultats, dit-elle. Voici un aperçu de ce que signifient les résultats du test PSA et des prochaines étapes si vos niveaux sont élevés.

Signification des résultats de votre test PSA

Le PSA est un bon « voyant de contrôle » initial pour la prostate, dit-il. Garrett Pohlman docteur en médecine, urologue et animateur du podcast The Prostate Health. Mais il peut simplement vous dire que les niveaux de PSA sont élevés, et non ce qui se passe exactement avec la prostate.

Plusieurs facteurs peuvent entraîner un taux élevé d’APS, notamment une prostatite, une hypertrophie bénigne de la prostate ou un cancer de la prostate, explique le Dr Pohlman. Une éjaculation récente peut également augmenter le taux d’APS, ajoute le Dr Eilber. Le taux d’APS augmente également naturellement avec l’âge.

Un PSA de 4 nanogrammes par millilitre (ng/mL) est généralement le seuil que les médecins utilisent pour recommander des tests supplémentaires, selon le Société américaine contre le cancer . Si vos taux se situent entre 4 ng/ml et 10 ng/ml, vous avez environ 25 % de risque d’avoir un cancer de la prostate. Votre risque d’avoir ce cancer augmente à 50 % lorsque vos taux sont de 10 ng/ml ou plus.

Que se passe-t-il lorsque votre score PSA est élevé

Si votre test révèle des niveaux élevés de PSA, les médecins peuvent revérifier votre sang ou effectuer un test d’urine pour vérifier une infection qui pourrait être à l’origine de cette élévation, explique le Dr Eilber.

Le Dr Pohlman dit qu’il utilise également le nouveau Test sanguin EpiSwitch PSE disponible depuis l’année dernière aux États-Unis, mais encore peu utilisé. Il mesure les biomarqueurs épigénétiques du cancer de la prostate et est associé au test PSA. Recherche montre que la combinaison du PSA et du PSE peut améliorer la précision de la détection du cancer de la prostate.

Une biopsie ou une IRM peut être recommandée lorsque vous avez un taux d’APS élevé ou si un test PSE montre un résultat de « forte probabilité de cancer de la prostate », explique le Dr Pohlman.

Toute personne présentant un TR anormal devrait être envisagée pour une biopsie, quel que soit son test PSA, ajoute le Dr Eilber.

Ce que vous devez savoir sur la classification du cancer de la prostate

Si un cancer est détecté, il est classé en fonction de l’aspect anormal des cellules cancéreuses au microscope, selon le Société américaine contre le cancer Les cancers qui semblent plus anormaux et qui sont plus susceptibles de se développer rapidement ont des grades plus élevés.

Il existe plusieurs façons différentes de classer le cancer de la prostate :

Ce qu’il faut savoir sur le score de Gleason

Le score de Gleason est généralement attribué au cancer. Le cancer de la prostate est généralement classé entre 6 et 10, explique le Dr Levin. Les scores inférieurs à 6 sont rarement utilisés. (C’est important ; voir plus loin. Vous pourriez penser que si votre score est « tout au bout de 6 », vous avez un gros problème. Mais ce n’est pas le cas ici. Un score de 6 est un score très bas.)

Les cancers de la prostate sont souvent divisés en trois groupes en fonction du score de Gleason, selon l’ACS. Voici ce que signifient les scores :

6 ou moins : « bien différencié » ou « de faible qualité »

7 : « modérément différencié » ou « de niveau intermédiaire »

8 à 10 : « faiblement différencié » ou « de haut grade »

Les grades sont attribués à deux zones qui représentent la majeure partie du cancer. Les deux grades sont additionnés pour obtenir le score de Gleason.

Par exemple, si la majeure partie de la tumeur est de grade 3 et qu’une petite partie est de grade 4, cela s’écrirait 3+4=7 pour un score de Gleason total de 7.

« Le score le plus bas possible est 3+3=6, ce qui suggère un cancer à croissance lente », explique le Dr Pohlman. « Le score le plus élevé possible est 5+5=10, ce qui suggère un cancer plus agressif, plus susceptible de croître et de se propager rapidement. »

Ce qu’il faut savoir sur les groupes de niveaux

Bien que le score de Gleason soit encore largement utilisé, il existe une nouvelle méthode de classification du cancer de la prostate, connue sous le nom de système de groupe de grades, qui, selon le Dr Pohlman, est plus simplifiée. Cela permet de diviser les cancers de la prostate en plus des trois groupes inclus dans le score de Gleason.

Les groupes de grades vont de 1, ou susceptibles de croître et de se propager lentement, à 5, ou susceptibles de croître et de se propager rapidement, selon l’ACS :

Groupe scolaire 1 = Gleason 6 (ou moins)

Groupe scolaire 2 = Gleason 3+4=7

Groupe scolaire 3 = Gleason 4+3=7

Groupe scolaire 4 = Gleason 8

Groupe scolaire 5 = Gleason 9-10

« Actuellement, de nombreux rapports de pathologie notent à la fois le score de Gleason et le groupe de grade, mais il existe encore des pathologistes qui ne rapportent que le score de Gleason », explique le Dr Pohlman.

Traitement du cancer de la prostate

Selon le Dr Levin, de nombreuses options de traitement sont disponibles en fonction de votre cas de cancer spécifique. Les traitements peuvent inclure la chirurgie, la radiothérapie ou l’hormonothérapie, la chimiothérapie, l’immunothérapie et d’autres.

Parfois, aucun traitement n’est encore nécessaire au moment du diagnostic, et une « observation active » est recommandée, dit-il.

Article connexe

Article connexe