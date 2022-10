Ce que votre mucus dit de votre santé

Vous pensez peut-être que le mucus – la substance liquide, visqueuse ou gommeuse que vous éternuez, reniflez et toussez – est quelque chose de embêtant pour lequel vous ne semblez jamais avoir de mouchoir. Ce n’est peut-être pas sexy, mais le mucus est l’un des plus grands défenseurs de votre corps.

Ce liquide glissant et parfois collant provient des membranes muqueuses qui tapissent vos voies respiratoires – votre nez, votre bouche, votre larynx, votre trachée et vos poumons. Le mucus hydrate l’air que nous respirons et lubrifie vos voies respiratoires. “Le mucus remplit une fonction protectrice en capturant les débris, les allergènes, la poussière et les agents pathogènes tels que les virus et les bactéries, qui peuvent ensuite être évacués du corps”, déclare Ken Yanagisawa, MD, président de l’American Academy of Otolaryngology-Head and Neck. Opération.