Ce que veulent les voleurs de voitures en Ontario et comment les arrêter

Avec l’augmentation des vols de voitures à Toronto et dans les environs, vous vous demandez peut-être si votre voiture pourrait être une cible.

En effet, un enquête de CBC Toronto les vols de voitures trouvés sont en hausse de près de 45% dans la ville par rapport à l’année dernière – avec encore trois mois à parcourir en 2022 – et en hausse de 54% dans la région de Peel au 31 août. Cela s’ajoute aux détournements de voiture, qui à Toronto sont en hausse de 209% par rapport à 2021 jusqu’à présent cette année.

Alors, quels véhicules les voleurs ciblent-ils et que pouvez-vous faire pour les arrêter ?

CBC Toronto a dressé une liste des véhicules les plus couramment ciblés en Ontario, à jour en 2020, et quelques conseils sur la façon de garder votre voiture en sécurité.

Les véhicules les plus volés en 2020

Selon le sergent-détective de la police de Toronto. Peter Wehby, les véhicules les plus souvent volés ont un allumage à bouton-poussoir – ceux avec un porte-clés.

Cela correspond à ce que l’Équité Association, qui enquête et analyse la fraude et la criminalité à l’assurance, a découvert lors de la compilation de sa liste des 10 meilleurs véhicules volés en Ontario pour 2020.

La liste met en évidence une tendance clé dans les vols de véhicules à travers le pays, dit-elle : Avec plus de véhicules équipés de télécommandes d’entrée sans clé, le vol d’automobile électronique est en hausse dans tout le Canada.

“Ce ne sont pas des jeunes qui volent des voitures pour des balades en voiture ou peut-être un groupe qui pourrait voler une voiture afin de l’utiliser dans une, une infraction pénale secondaire. Ce sont des criminels professionnels qui ont des réseaux professionnels”, a déclaré Michael Slack, directeur de vol d’automobile pour l’Ontario et l’Est du Canada pour Équité Association. “Et souvent, l’expertise de ce réseau spécifique peut influencer le type de véhicule volé dans votre quartier.”

En d’autres termes, un groupe qui a compris comment contourner la sécurité d’un véhicule donné en poursuivra probablement plus et augmentera le nombre de vols dans une zone donnée.

En Ontario, les véhicules les plus souvent volés sont les séries Lexus RX, Honda CR-V et Honda Civic.

Voici la liste complète :

Utilisez une approche “en couches” pour dissuader les voleurs

Les voleurs d’automobiles veulent monter dans votre voiture et repartir avec elle le plus rapidement possible.

C’est pourquoi Bryan Gast, vice-président des services d’enquête à l’Association Équité, propose une « approche en couches » pour rendre la tâche plus lourde pour les voleurs — « tout ce qui rend plus difficile pour les criminels de voler ce véhicule [and] ajoute du temps à ce qu’ils doivent faire », dit-il.

Mais avant d’examiner la protection que vous pouvez acheter, il existe de nombreuses étapes de base qui ne coûtent rien et qui peuvent également faire beaucoup de chemin, suggèrent les experts.

D’abord, il y a l’évidence : emportez toujours vos clés avec vous lorsque vous vous garez, ne laissez pas votre véhicule en marche, assurez-vous que vos portes et fenêtres sont fermées et serrez toujours votre frein d’urgence. Et surtout, ne laissez pas les cartes de propriété ou d’assurance originales dans votre véhicule. Envisagez plutôt une photocopie.

Mais voici quelques conseils moins connus qui peuvent vous aider :

Vous avez un véhicule avec bouton-poussoir ?

Si votre véhicule est équipé d’un démarrage sans clé, vous pouvez prendre certaines mesures supplémentaires pour le rendre plus difficile à voler.

Ne gardez pas votre clé à distance près de votre porte d’entrée ou près d’une fenêtre. Mieux encore, gardez votre porte-clés dans une pochette bloquant les signaux doublée d’un matériau pour empêcher votre porte-clés d’émettre un signal vers votre véhicule. Cela l’empêchera d’être intercepté et potentiellement reprogrammé par des voleurs potentiels.

Évitez le verrou de marche. Vous connaissez celui-là. Vous avez garé votre véhicule, vous vous éloignez et vous appuyez à distance sur le bouton de verrouillage. Cela, dit Gast, crée une portée qui peut laisser le signal de votre porte-clés vulnérable à l’interception.

REGARDER | Marketplace de CBC montre comment un véhicule peut être volé en quelques minutes :

Comment votre voiture peut être volée en moins de deux minutes Les voleurs volent des voitures dans les allées et les centres commerciaux au Canada à l’aide d’outils peu coûteux. Ce serrurier nous a montré à quel point il peut être facile de voler un véhicule avec un allumage à bouton-poussoir.

Coupe-circuit, gravure de fenêtre et autres protections

Voici quelques autres outils et mesures de protection qui ont un coût, mais qui, selon les experts, peuvent constituer des investissements précieux :

Investissez dans un bloc de port de diagnostic embarqué, physique ou électronique, pour empêcher les voleurs de reprogrammer le porte-clés d’une voiture et de désactiver le système de sécurité.

Que faire si votre voiture est volée ?

Signalez-le immédiatement à la police. Plus tôt la police aura cette information et pourra la saisir dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne, plus il y a de chances qu’un agent l’identifie sur la route, dit Slack de l’Association Équité.