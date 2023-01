Ce que veulent les républicains d’extrême droite : refaire le Congrès et le gouvernement

La rébellion contre le représentant Kevin McCarthy de Californie et sa candidature à la présidence ne sont pas seulement enracinées dans l’animosité personnelle, mais dans une volonté profondément idéologique d’un groupe de conservateurs d’extrême droite de définancer, de perturber et de démanteler le gouvernement fédéral et de revoir la façon dont Le Congrès s’efforce de le rendre plus facile à faire.

Les dissidents qui ont défié M. McCarthy ont réclamé un budget fédéral équilibré – qui ne permettrait aucune dépense déficitaire – ainsi que des règles spéciales qui permettraient aux législateurs de supprimer plus facilement les bureaux fédéraux et de licencier les employés du gouvernement.

Ils veulent également rendre plus difficile l’obtention d’affectations qui dirigeraient l’argent fédéral vers des projets individuels. Et les dissidents veulent fortement fortifier le frontière avec le Mexique, démanteler l’Internal Revenue Service et remplacer les impôts fédéraux sur le revenu par une taxe à la consommation.

Pour faire avancer leurs objectifs politiques, ils ont également longtemps poussé à la refonte du fonctionnement de la Chambre pour permettre aux législateurs de base d’avoir plus d’influence sur la législation à considérer. Les conservateurs se sont longtemps penchés sur la structure de pouvoir descendante qui a prospéré à la Chambre depuis que Newt Gingrich, un républicain et ancien président, a pris ses fonctions en 1995 et a cherché à saper les efforts pour négocier des accords et adopter des lois.