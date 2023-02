Ce que Travis, Jason et Donna Kelce disent du ‘Kelce Bowl’

Le 12 février sera un grand jour pour la famille Kelce. L’ailier serré des Chiefs Travis Kelce et le centre des Eagles Jason Kelce deviendront la première paire de frères à s’affronter dans le Super Bowl lorsque Kansas City et Philadelphie s’affronteront.

Les deux ont parlé publiquement de la première épreuve à la suite de la victoire des Chiefs au championnat AFC contre les Bengals dimanche, avant de parler encore plus de l’expérience mercredi dans le dernier épisode de leur podcast, “New Heights”, y compris leur réaction au surnom de “Kelce Bowl” et devoir appeler un autre bout serré célèbre avec des nouvelles décevantes.

Le Super Bowl pourrait également offrir des moments encore plus spéciaux à leur mère Donna – ainsi qu’au plus récent ajout au clan Kelce en pleine croissance.

Voici ce que les Kelce eux-mêmes disent du “Kelce Bowl”.

Réaction initiale

“Je ne suis plus un fan des Chiefs, Trav, désolé de te l’annoncer”, a déclaré Jason. “J’ai officiellement retiré mon sweat-shirt des Chiefs immédiatement après le [game-winning Harrison] Coup de pied de boucher. Mon fandom est fermé pour les deux prochaines semaines. Pas de barbecue, rien.”

Jason et Travis ont tous deux admis que ce moment serait l’un des plus spéciaux – et doux-amers – de leurs carrières respectives.

“Je ne sais pas si j’ai jamais pensé que cela allait arriver”, a déclaré Jason. “Je pensais que cela pourrait arriver, mais je n’avais pas vraiment anticipé que cela arriverait jusqu’à la semaine dernière. Je me disais:” Mec, cela pourrait vraiment arriver. Nous pourrions vraiment avoir un Kelce Bowl, et nous pourrions en fait être Ce faisant.'”

“C’est sauvage et un peu surréaliste. J’ai l’impression qu’on m’a posé cette question pendant toute ma carrière, du genre ‘Que ressentirais-tu si tu jouais ton frère au Super Bowl ?’ Et pendant tout ce temps, j’ai dit: “C’était mon objectif, jouer contre mon frère au Super Bowl””, a déclaré Travis.

“Ça avait l’air cool et j’avais l’impression que c’était ce que je voulais. Mais maintenant c’est comme, je ne sais pas, mec, quelqu’un doit renvoyer son frère à la maison.”

Jason se demandait à quel point ce scénario était improbable.

“Quelles sont les chances que deux gars aillent dans la NFL, puis qu’ils deviennent titulaires, puis qu’ils deviennent All-Pros et des éléments importants de leur équipe, puis qu’ils finissent par s’affronter dans un Super Bowl?” dit Jason. “Cela doit être quelque chose comme une probabilité de tirage au sort, n’est-ce pas? Avons-nous joué à la loterie tout ce temps?”

Pourtant, les Kelce ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas que l’histoire frère contre frère éclipse les réalisations de leurs équipes respectives.

Patrick Mahomes appelle Travis Kelce “le meilleur TE de tous les temps” Patrick Mahomes rejoint Nick Wright, Chris Broussard et Kevin Wildes sur “First Things First” pour discuter de Travis Kelce.

“Je n’aime pas du tout que nous l’appelions le Kelce Bowl”, a déclaré Jason.

“Revenons au Super Bowl Chiefs-Eagles”, a ajouté Travis.

Ne touchez pas la statue !

Travis a eu un avertissement pour les fans des Chiefs après que les supporters des 49ers ont tenté de mettre un maillot de Brock Purdy sur la célèbre statue Rocky de Philadelphie – uniquement pour que le mouvement se retourne contre lui comme pour les autres adversaires des Eagles.

“Chaque équipe que vous jouez dans les séries éliminatoires, quelqu’un essaie de jeter son maillot sur la statue de Rocky comme si ça allait – je ne sais pas, je ne comprends pas”, a déclaré Travis. “Tout ce qu’il fait, c’est piquer l’ours.”

Jason, cependant, a sa propre théorie.

“Je pense que quelqu’un de Philadelphie fait ça maintenant”, a déclaré Jason. “Je ne pense pas que ce soit une affaire d’équipe adverse à ce stade. Il n’y a aucun moyen que les équipes adverses continuent de le faire. Je suis convaincu qu’il y a un fan de Philadelphie qui met ces chemises sur la statue de Rocky juste pour faire virer tout le monde. Et ça marche. Ça marche énormément, alors continuez à le faire. Je le garantis. Il n’y a aucun moyen. Parce que c’est arrivé à chaque match – les Giants l’ont fait, les 49ers l’ont fait, il y aura probablement un maillot des Chiefs dessus ce semaine.”

Travis était horrifié à l’idée.

“Pas question. Pas question,” répondit Travis. “Chefs [fans], ne touchez pas le f—— Rocky memorial. D’ACCORD? Ne faites pas cela. Ne mettez surtout pas de 87 (maillot) dessus. Ne faites pas cela.”

Une déception de la taille de Gronk

Les frères ont ouvert leur podcast avec des nouvelles décevantes – ils ont dû appeler leur ami (et analyste de la NFL sur FOX) Rob Gronkowski pour lui faire savoir qu’ils ne pourraient pas assister à son festival de musique “Gronk Beach” pendant la semaine du Super Bowl.

“Ce serait impoli de ne pas lui faire savoir que nous n’allons pas y arriver,” raisonna Jason.

Les deux ont fini par lui laisser un message avant de recevoir un appel de Gronkowski plus tard dans l’enregistrement.

“De toute évidence, j’espérais qu’au moins l’un d’entre vous pourrait venir à Gronk Beach, mais vous avez des choses bien plus importantes”, a déclaré Gronkowski. “La fête sera toujours là.”

Une mère sait mieux

Donna Kelce et son maillot moitié-moitié Chiefs-Eagles représentant ses deux fils seront présents en Arizona pour le Super Bowl – et certains veulent même qu’elle joue elle-même un rôle dans le match. UN Pétition Change.org demander à la NFL de laisser Donna faire le tirage au sort d’ouverture du match avait 112 000 signatures et comptait à partir de samedi après-midi.

Et Donna a déjà son intérêt d’enracinement choisi.

“L’infraction”, a-t-elle récemment déclaré à NBC. “[Whoever] a le ballon.”

Donna a déjà regardé ses fils dans un Super Bowl – Jason en 2018 et Travis en 2020 – et s’attend à moins de nerfs cette fois-ci.

“Ils ont déjà le premier [Super Bowl] gagner sous leur ceinture, donc ce sera une pure joie », a déclaré Donna Kelce.« Nous allons vraiment en profiter et passer un bon moment. De toute évidence, il y aura quelqu’un qui rentrera chez lui le cœur brisé, et il n’aura pas le droit de se vanter à la table de Thanksgiving, mais cela va être un événement formidable et j’ai vraiment hâte d’y être. … Probablement des larmes, ce sera un moment très émouvant.”

Prêt pour un autre Kelce ?

Vers la fin de l’épisode, Jason a souligné qu’ils devaient déterminer sur quelle ligne de touche leurs parents seront assis. Travis a déclaré qu’il prévoyait de donner son lot de billets à son groupe d’amis proches tandis que Jason en donnera au moins une partie à sa femme Kylie, à leurs filles et aux parents de Kylie, ainsi qu’à un invité spécial.

“Kylie lui apporte OB[GYN] parce qu’elle va être enceinte de 38 semaines”, a révélé Jason.

“Mec. Si elle a un bébé…”, s’exclama Travis.

“Si elle a un bébé dans le stade, c’est officiellement scénarisé”, a répondu Jason.

Le tout premier Super Bowl frère contre frère débute à 18 h 30 HE le 12 février uniquement sur FOX et l’application FOX Sports.

