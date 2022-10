Ce que travailler ensemble pour sauver la couche d’ozone nous apprend sur l’action climatique aujourd’hui

Cora Young avait huit ans lorsqu’elle a appris en classe que la mousse de polystyrène, l’emballage à clapet de certains hamburgers de restauration rapide, était l’un des produits contenant des produits chimiques responsables de la dégradation de la couche d’ozone de la Terre.

“Je suis rentré chez moi et j’ai dit à mes parents que nous n’étions plus autorisés à manger dans les fast-foods”, a déclaré Young.

C’était en 1989, deux ans seulement après la signature d’un accord international appelé le Protocole de Montréal, et on prenait de plus en plus conscience des dangers que certains produits faisaient peser sur la couche d’ozone, compromettant sa capacité à nous protéger des rayons UV cancérigènes.

Les aérosols dans la laque et le déodorant, ainsi que les produits chimiques dans les réfrigérateurs et les climatiseurs, étaient d’autres coupables.

Cora Young, professeure agrégée de chimie atmosphérique à l’Université York, utilise le Protocole de Montréal comme exemple pour inspirer ses étudiants à agir contre les changements climatiques. (Soumis par Cora Young)

Trente-cinq ans plus tard, le Protocole de Montréal a commencé à guérir la couche d’ozone, bien que les experts disent qu’il faudra des décennies de plus pour la restaurer.

Aujourd’hui, Young l’utilise comme exemple avec ses propres étudiants en tant que professeur agrégé de chimie atmosphérique à l’Université York de Toronto.

Pour ses étudiants, “cela tend à les rendre, je pense, plus optimistes quant au fait que nous pourrions faire mieux pour d’autres problèmes environnementaux à l’avenir, le fait que nous ayons si bien réussi dans le passé”.

REGARDER | Accord international sur l’ozone conclu en 1987 : Accord sur l’ozone conclu en 1987 Protocole de Montréal La correspondante scientifique Eve Savory rapporte de Montréal le 16 septembre 1987, le jour où l’accord international révolutionnaire visant à réglementer les produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone a été signé.

Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a été adopté le 16 septembre 1987 et finirait par ouvrir la voie à l’arrêt de la fabrication et de l’utilisation des chlorofluorocarbures (CFC).

Il comprenait la possibilité d’ajuster l’accord en fonction de nouvelles preuves et de la science, et a évité les émissions de gaz à effet de serre, offrant des leçons pour l’action climatique internationale aujourd’hui.

Parvenir à un accord international nécessitait plus qu’un simple consensus scientifique ferme pour inciter l’industrie et les gouvernements à agir.

Tout d’abord, la science

En 1974, deux scientifiques, Sherwood Rowland et Mario Molina, ont publié un papier arguant que les produits chimiques des aérosols atteignaient la stratosphère et rongeaient l’ozone. Bien que leur travail leur ait finalement valu le Prix ​​Nobel de chimie en 1995 il ne suffisait pas de catalyser les gouvernements du monde entier pour qu’ils agissent.

Cela s’est produit lorsque le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique a été découvert au milieu des années 1980.

Un groupe de pays s’est réuni à Vienne en 1985 pour discuter de la question, mais ont établi qu’ils avaient besoin de preuves plus concluantes.

Alors que Rowland et Molina avaient identifié des produits chimiques endommageant la couche d’ozone, la façon dont cela se produisait n’était pas tout à fait claire. La scientifique Susan Solomon aiderait à solidifier l’image de ce qui se passait.

Elle a émis l’hypothèse que les CFC réagissaient sur les nuages ​​stratosphériques glacés et polaires qui se formaient à des températures très froides, créant le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique.

Susan Solomon photographiée dans une station de recherche en Antarctique au milieu des années 1980. (Soumis par Susan Solomon)

Abordant sa théorie lors d’une réunion scientifique, “les gens ont ri”, a-t-elle déclaré.

“Je ne me suis pas inquiété parce que j’étais juste assez confiant que nous avions la bonne réponse et [it] s’est avéré que nous l’avons fait.”

Elle est allée de l’avant et en 1986, travaillant pour la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, a dirigé une équipe de chercheurs dans l’Antarctique pour mener des expériences sur le terrain et a vérifié avec succès sa théorie.

Rendre les choses personnelles

Alors que les pays membres des Nations Unies se réunissaient à Montréal en septembre 1987, le chimiste Bob Watson, alors membre du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA, était au Chili, menant une expérience pour voir s’il obtiendrait les mêmes résultats que Solomon et son équipe.

Après environ une demi-douzaine de vols, il était clair pour Watson que Solomon avait raison. Sans aucun doute, “nous, les humains, détruisions la couche d’ozone”, a-t-il déclaré.

Il savait que la science seule ne suffisait pas en elle-même pour opérer un changement.

“Cela ne sert à rien d’avoir toutes ces bonnes informations scientifiques si vous ne pouvez pas les expliquer au public et si vous ne pouvez pas les expliquer aux politiciens et tout aussi important, convaincre le secteur privé qu’il a un problème”, a déclaré Watson, qui a coprésidé des comités internationaux sur l’ozone et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Les images satellite saisissantes diffusées aux informations du soir, combinées à un risque accru de cancer de la peau si l’appauvrissement de la couche d’ozone se poursuivait, ont facilité les soins.

Le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique est visible sur une série d’images satellites sur une période de 21 ans. (STR Nouveau/Reuters)

Avant même le protocole de Montréal, des particuliers se mobilisaient, suite à des campagnes de substitution de déodorant, des bombes aérosols aux roll-on par exemple.

“Je me souviens, monter sur le bâton pour sauver la couche d’ozone”, a déclaré Solomon.

Elle décrit quelques facteurs qui encouragent les gens à agir sur les problèmes environnementaux – ce qu’elle appelle les « trois P ».

“Cela doit être personnel, perceptible et vous devez avoir des solutions pratiques”, a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne le changement climatique, une action internationale coordonnée a été plus difficile à réaliser malgré le consensus scientifique, mais Solomon pense que ces “trois P” sont en train de se concentrer.

Les impacts du réchauffement climatique ont peut-être semblé lointains aux gens en Amérique du Nord pendant de nombreuses années, mais intensité accrue des vagues de chaleur, des incendies de forêt et des inondations l’ont rendu à la fois personnel et perceptible, a-t-elle déclaré.

“Lorsque ces conditions sont remplies, vous aurez alors un engagement citoyen.”

Aujourd’hui, les solutions – les énergies renouvelables pour remplacer les combustibles fossiles – deviennent moins chères et donc plus “pratiques”, a-t-elle déclaré.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, dans la plupart des cas, il s’agit moins cher d’investir dans l’éolien terrestre ou les panneaux solaires que de construire une nouvelle centrale électrique à combustible fossile.

Que sur terre25:51Ce que travailler ensemble pour sauver la couche d’ozone nous apprend sur l’action climatique aujourd’hui La productrice de What On Earth, Molly Segal, revient dans le temps, lorsque le monde a accepté d’éliminer progressivement les produits chimiques qui rongeaient la couche d’ozone protectrice de la Terre.

Faire basculer l’industrie

Lorsque le Protocole de Montréal a été signé, il a mis en place un système d’élimination progressive des CFC et leur remplacement par d’autres produits chimiques.

“Cela a envoyé ce que j’aime appeler un signal contraignant pour l’industrie, c’était énorme”, a déclaré Solomon.

Fixant des règles claires sur la réduction de la production de CFC, le protocole a poussé les entreprises à commencer à fabriquer des produits chimiques de remplacement.

Bien qu’il y ait eu une certaine résistance, il était finalement clair pour les entreprises qu’elles devraient s’adapter. Ce qui a rendu cela plus facile, a déclaré Solomon, ce sont les mêmes entreprises qui ont dû arrêter de fabriquer des CFC car, par exemple, les réfrigérants dans les réfrigérateurs et les climatiseurs, pouvaient encore tirer profit de la fabrication d’alternatives.

“Pour être honnête, le secteur privé était probablement plus à bord sur la question de l’ozone que sur la question climatique”, a déclaré Watson.

Bob Watson a mené des expériences sur l’appauvrissement de la couche d’ozone au Chili en 1987 alors que des discussions internationales étaient en cours à Montréal. (Soumis par Bob Watson)

Il a déclaré qu’avec des secteurs entiers dédiés à l’extraction de combustibles fossiles, à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles et à leur utilisation dans les transports et l’agriculture, il est plus difficile d’impliquer l’industrie que de réglementer un segment de l’industrie chimique.

Les enjeux financiers pour les entreprises de combustibles fossiles sont bien plus importants que pour l’industrie chimique lorsque le Protocole de Montréal a été signé, a déclaré Solomon.

“Les entreprises qui produisent des combustibles fossiles ont d’énormes raisons de rester fidèles. Elles possèdent des ressources minérales qui valent des billions de dollars”, a-t-elle déclaré.

Paris vs Montréal

Bien que les experts estiment que le rétablissement de la couche d’ozone est lent, se poursuivant au moins jusqu’au milieu du siècle, “le Protocole de Montréal est largement considéré comme l’un des accords internationaux les plus réussis”, a déclaré Young.

Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement, le protocole est le seul Traité de l’ONU à ce jour qui a été ratifié dans tous les États membres de l’ONU .

En tant qu’accord juridiquement contraignant, il a des “objectifs très explicites” de réduction de certains produits chimiques, et de quelle quantité sur quelle période de temps, a déclaré Bob Watson.

À l’échelle internationale, les gouvernements ont lutté en ce qui concerne le changement climatique.

Le 1997 protocole de Kyoto sur le changement climatique n’a été signé que par les pays industrialisés, et bien qu’il ait eu “des réductions explicites des gaz à effet de serre sur le monde industrialisé”, a déclaré Watson, de nombreux pays “l’ont ignoré”.

Après des années sans nouveaux accords, amener les pays à signer le Accord de Paris 2015 sur le changement climatique fut un succès relatif. Cependant, cela laisse ce pouvoir de fixer des objectifs de réduction des émissions – appelé contributions déterminées au niveau national – jusqu’à chaque pays.

Le premier ministre Justin Trudeau signe l’Accord de Paris sur les changements climatiques le 22 avril 2016 au siège des Nations Unies. (Mary Altaffer, Associated Press)

Si Watson avait réussi, l’Accord de Paris aurait également imposé des objectifs contraignants à chaque pays, avec plus d’obligations pour les pays industrialisés.

Mais, déplore-t-il : “Il n’y avait aucune chance, et je veux dire aucune chance que cela ait jamais pu être négocié.”

Le Protocole de Montréal s’est concentré sur l’équité pour embarquer d’autres pays – faisant des pays plus riches une plus grande contribution aux CFC chargé de soutenir les pays les moins riches en payant la différence pour des produits chimiques de substitution.

Le Protocole de Montréal aujourd’hui

Un article évalué par des pairs estime que le protocole pourrait empêcher entre 1,2 et 2,7 C de réchauffement supplémentaire d’ici 2100 . L’auteur de l’article, Paul Young, a déclaré dans un e-mail que ce réchauffement aurait été causé par davantage de rayons UV endommageant la capacité des plantes à stocker le carbone et par la pollution continue des CFC laissés en production.

Une partie du succès du Protocole de Montréal tient à sa capacité à s’adapter aux nouvelles sciences. Alors que les pays réduisaient l’utilisation des CFC, une nouvelle famille de produits chimiques appelés hydrochlorofluorocarbures (HFC) a été intégrée. Il s’est avéré que, les CFC et les HFC contribuaient à un autre problème environnemental croissant : le changement climatique.

L’amendement de Kigali de 2016 a éliminé les HFC, et les efforts pour réduire les impacts de la climatisation, de la réfrigération, de l’isolation et d’autres produits ne sont pas terminés, a déclaré Pam Chasek, rédactrice en chef de l’Institut international du développement durable.

L’ancien premier ministre Brian Mulroney s’adresse aux délégués pour marquer le 30e anniversaire du Protocole de Montréal le 20 novembre 2017 à Montréal. (Ryan Remiorz / La Presse canadienne)

Lorsque les pays membres se réuniront à nouveau à Montréal le 31 octobre, ils discuteront de la manière dont le protocole peut évoluer pour promouvoir l’efficacité énergétique et des alternatives telles que les pompes à chaleur pour le refroidissement, tout en éliminant progressivement les HFC, “en particulier dans les pays en développement”, a écrit Chasek dans un e-mail. .

Cela réduirait les émissions de gaz à effet de serre de deux façons : en utilisant moins d’énergie et en éliminant complètement les HFC.

Pour la chimiste atmosphérique Cora Young, qui étudie les impacts environnementaux des produits chimiques de remplacement, le protocole a fait “d’énormes progrès en termes de protection du climat”.

“Cet effet se poursuivra et se poursuivra dans le futur, empêchant finalement plusieurs degrés de réchauffement de notre planète.”