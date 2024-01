Ce que Tommy Lloyd, Oumar Ballo et Pelle Larsson ont dit après la victoire des Wildcats de l’Arizona contre l’UCLA

Ce fut un après-midi sauvage et mémorable au McKale Center samedi, avec l’ancien Wildcat Ben Mathurin être intronisé dans le Ring of Honor et la grande majorité de l’équipe de football est venue annoncer ils revenaient pour la saison prochaine.







Oh ouais, et un retour épique de 19 points de l’Arizona pour battre l’UCLA lors de ce qui est la dernière rencontre entre les rivaux de longue date du jeu Pac-12.

“J’ai littéralement eu l’impression que le match m’avait pris huit heures”, a déclaré l’entraîneur de l’UA. Tommy Lloyd dit ensuite.

Lloyd, qui plus tôt cette saison a appelé les détenteurs d’abonnements qui ne se présentaient pas aux matchs, a fait l’éloge de la foule à guichets fermés qui est restée investie malgré le retard de l’Arizona pendant la majeure partie des 35 premières minutes.

“Nous ne leur avons pas donné beaucoup de raisons de se réjouir, puis ils sont restés avec nous et nous ont permis de passer”, a-t-il déclaré. “Dieu merci, nous avons joué (UCLA) ce jour-là et à domicile, car si c’est ailleurs, nous n’obtiendrons probablement pas ce résultat.”

Notre récapitulatif du jeu est disponible ici. Ci-dessous, Lloyd, Oumar Ballo et Pelle Larsson a déclaré après la plus grande victoire de l’UA depuis plus de 10 ans :

Lloyd sur son message à l’équipe lorsqu’il a été très tôt : « Accrochez-vous, nous devons juste commencer à jouer un meilleur basket-ball. Il s’agit peut-être d’essayer de faire un ou deux ajustements, mais vous ne pouvez pas paniquer complètement. Vous devez avoir un sentiment d’urgence, cela ne peut pas être simplement oh, c’est comme si de rien n’était. Je pense que nous avons fait du bon travail pendant les sept minutes de la première mi-temps, en nous gardant bien. Je pense que nous l’avons eu neuf heures et demie, n’est-ce pas ? Caleb a fait un lay-up qu’il va faire la plupart du temps et qui l’aurait réduit à sept. Nous avons raté quelques lancers francs. JB a raté quelques lancers francs, et c’est un bon tireur de lancers francs, donc nous aurions pu perdre quatre ou cinq.

Sur le lent démarrage du 2sd moitié: « En perdant neuf nous a donné une chance, puis vous ressortez en seconde période et vous ne voulez tout simplement pas répéter et nous l’avons fait. Nous devons mieux commencer ces mi-temps.

Sur la clé du retour : “C’est juste devenu un coup de poing et peut-être essayer de faire monter un peu la pression, puis offensivement, je pense que nous nous sommes un peu calmés et avons obtenu un peu plus – je ne sais pas si méthodique est le bon mot – mais juste un un peu plus connecté. Pelle était vraiment bon en descente. Caleb (Love) a réalisé quelques bons jeux. Et Oumar a réussi à attraper et à finir quelques ballons, et je pense que Kylan (Boswell) a réussi un énorme trois, ce qui est une croissance pour lui. Parce que je pense que les trois qu’il a frappés, je pense qu’il a raté ses cinq premiers, donc pour lui d’intensifier et de faire ça. Et puis KJ (Lewis), KJ était de retour.

Sur K.J. Lewis : « KJ, ce qui est si amusant à le coacher, c’est qu’il résout les problèmes, juste avec des efforts, de l’énergie et des coupes. Lorsque le jeu stagne peut-être un peu ou que vous êtes coincé quelque part, il sauvegarde le jeu plusieurs fois. Je pense que KJ nous a aidés dans toutes les facettes du jeu. Je pense qu’il a joué à merveille et je suis vraiment fier de lui, car cela n’a pas été facile pour lui ces derniers matchs. Il n’a pas peur. Il a le gène de l’embrayage. Et je veux dire, je pense que tous nos gars l’ont, pour être honnête avec vous. Peut-être que je dois essayer de les mettre dans des positions un peu meilleures pour les rendre un peu plus confiants en eux-mêmes, et je le ferai.

Quant à savoir si tous les éléments non liés au jeu ont eu un impact précoce sur l’Arizona : “Heureusement non. Nous devons être plus matures que ça. Quand tu joues en Arizona. Je veux dire, tu vas être sur la grande scène. Et ça ne peut pas vous déranger. Je ne vais pas en rendre compte. Tout d’abord, nous allons être très heureux et reconnaissants d’avoir gagné aujourd’hui. Mick avait un sacré plan de match, son équipe était prête. Ils étaient plus prêts que nous. Heureusement, nous jouions à la maison. Heureusement, ils ont finalement raté quelques tirs, et peut-être que nos événements ont un petit peu contribué à cela, je ne sais pas. Je suis juste reconnaissant pour les résultats et je vais me lancer dans le vif du sujet demain sur ce match.

Sur le style de lancer franc de Ballo : « Nous n’avons pas besoin d’entrer dans les techniques. Vous pouvez trancher et découper ça, je ne vais pas entrer dans les techniques de tir et ce genre de choses avec les joueurs. Les lancers francs, ils m’avaient tous l’air bien en sortant de sa main.

Sur quelle est la clé pour améliorer Ballo : «C’est tout. C’est mental, c’est physique, c’est technique. C’est tout. Nous pourrions probablement l’examiner dans 100 directions différentes. Pour ce jour, il l’a résolu. Et c’était une énorme différence dans ce match.

Sur Ballo jouant un record de 34 minutes : «Je pensais qu’il avait eu un grand impact et nous l’avons beaucoup joué en seconde période. Je dois commencer à jouer davantage à Krvias. Mais la force d’O, j’avais vraiment l’impression qu’on en avait besoin. Nous en avions besoin dans ce match. Dans un jeu normal où c’est un peu plus serré, j’en ai sans doute plus de liberté. Aujourd’hui, il s’agissait simplement d’obtenir un résultat. C’était une victoire de programme, et nous allons simplement attribuer celle-là à cela.

Sur Larsson : « Une grande partie du jeu consiste à être agressif et à obtenir le bonus. Le bonus vous donne une plus grande marge d’erreur sur les possessions. Je pensais juste que Pelle avait trouvé, qu’il s’agisse d’un bon match ou simplement de bonnes coutures dans le mouvement du ballon qu’il était capable de conduire et qu’il jouait vraiment fort. Nous avons besoin de ce Pelle.

S’il a fait des ajustements après que l’UCLA ait commencé 6 sur 9 à partir d’une fourchette de 3 points : “Non. Ils n’ont pas été une bonne équipe de tir à 3 points, et je suis sûr que certains de ces gars sont de meilleurs tireurs que leur pourcentage. Nous avons en quelque sorte planifié un match contre eux comme tout le monde, vous allez en quelque sorte l’emballer et accorder beaucoup d’attention à (Adem) Bona. Et vous savez quoi, ils sont venus et ils ont joué librement et facilement aujourd’hui en début de match. Écoutez, ils se sont vraiment mis en position pour gagner ce match. Et comme je l’ai dit, nous avons en quelque sorte la chance de jouer à domicile.

Quant à savoir si cette victoire peut rapporter des dividendes en mars : “Je l’espère. Je veux dire, on traverse les saisons et c’est cliché de dire qu’il y a des hauts et des bas et des choses comme ça, mais il faut creuser profondément. Il faut apprendre à approfondir. Creuser profondément en fait partie intégrante, et je suis très fier de nos gars. Les gars se soucient beaucoup de l’Université de l’Arizona. Ils se soucient beaucoup de Tucson, ils adorent jouer et McKale. Ils honorent l’héritage de nos anciens joueurs, et je pense qu’il faut faire appel à toutes ces choses dans ces moments difficiles. Matt Othick a parlé à l’équipe hier, c’était cool ? De toute évidence, il connaît bien cette rivalité. Je pense donc que c’est vraiment cool pour nos gars de pouvoir honorer ces anciens joueurs et de trouver un moyen de battre l’UCLA la dernière fois que nous les affronterons dans le Pac-12 à McKale.

Sur la sélection des coups dans la peinture : « J’ai l’impression que nous avons terminé un peu mieux en seconde période. Au début, je l’ai juste regardé et j’ai encore secoué la tête. Je me demandais combien de moitiés d’affilée allaient tourner à moins de 40 pour cent ? Ce n’est tout simplement pas qui nous sommes. Il existe une loi des moyennes, et nous devons commencer à suivre une tendance à la hausse par rapport à cette moyenne.

À l’UCLA : « Les jeux de rivalité, on jette tout par la fenêtre. Ils ont de bons joueurs et un excellent entraîneur. Je ne sais pas ce qui se passe, donc ce n’est pas mon rôle de le décortiquer. Mais je sais que lorsque je me prépare à jouer contre une équipe entraînée par Mick Cronin, c’est l’un des meilleurs entraîneurs du pays. Je le sais et j’ai joué contre lui. Vous comprenez cela en entrant, et j’ai donc beaucoup de respect pour lui et pour ce qu’il a fait avec ces gars-là. Ils sont un peu plus jeunes, mais vous pouvez voir qu’au cours des deux dernières semaines, ils se sont beaucoup améliorés et j’espère qu’ils continueront à jouer comme ça.

Sur le vol et le tir à 3 points de Boswell lors du retour : «C’était énorme. Il faudrait que je regarde exactement sur la feuille de temps quand cela se produisait, mais c’était bien. Et juste au moment où il a quitté sa main, j’ai su qu’il était dedans. Vous avez besoin de certains de ces… genre de ces fouisseurs, quelques-uns d’entre eux pour vous remettre dans le jeu et vous permettre de dépasser le sommet. C’était génial de la part de Kylan. Je pensais que Kylan s’était installé et jouait simplement. Peut-être qu’au cours de la première mi-temps, j’ai dû comprendre certaines choses de notre rotation. Nous essayons différentes choses ici et là, et c’est ce que l’on fait au cours d’une saison, mais je pensais qu’il avait l’air vraiment bien. En contrôle de ce match en seconde période.

Sur la défense de Sebastian Mack : « Le bon sens dirait que si un gars est un pilote et sait comment se faire commettre des fautes, alors peut-être que vous passez sous certains de ses écrans de balle. Et il a réussi. Nous avons donc dû faire quelques ajustements et nous avons dû commencer à jouer davantage… c’était juste comme un de ces jours où nous avons commencé à en revoir certains et bien maintenant, il descend vers la fin de ce match. C’est un très bon basketteur et il est unique, et j’ai été vraiment impressionné de jouer contre lui aujourd’hui.

Sur ce que signifie pouvoir faire un tel rallye : « Nous étions menés 19 en première mi-temps, (17) en seconde période, je pense juste que cela vous le montre : accrochez-vous, faites le prochain jeu. Creusez. Vous ne voulez pas nécessairement que votre équipe soit dans cette position, mais lorsque vous êtes dans cette position, vous devez en profiter. Nos gars l’ont fait aujourd’hui et je pense que c’était une expérience formidable.

Sur le message d’avant-match de Mathurin à l’équipe : “C’était rapide. C’était son habituel « leur botter le cul ». Il garde les choses assez simples.

S’il a récemment parlé avec Christian Koloko : « Je ne l’ai pas fait. Je n’en connais pas les tenants et les aboutissants, précisément autant que je devrais. Mais j’adore C-Lo. Il est l’un de mes favoris de tous les temps.

Ballo si c’était son meilleur match en Arizona : « Je suis ici depuis trois ans, je suis sûr que j’ai eu des matchs plus importants, mais c’était spécial. J’avais besoin de réussir (les lancers francs), et je suis content d’avoir pu les réaliser. Mes coéquipiers me font confiance, ils croient en moi et ils continuent de me soutenir lorsque je ne réussis pas. Lorsque vous…