Ce que TikTok nous a dit sur l’économie en 2022

Entre une inflation élevée et des années de flux sur le lieu de travail – y compris les licenciements pandémiques, l’épuisement professionnel à domicile et, plus récemment, un retour laborieux au bureau – le statu quo économique semblait être une affaire de plus en plus mauvaise pour de nombreux Américains en 2022. Beyoncé a imprimé le mécontentement sur votre application musicale préférée, publiant un hit instantané intitulé “Break My Soul”. Ses paroles incluaient “Et je viens de quitter mon travail, je vais trouver un nouveau moteur”, inspirant Internet à demander si la reine B encourageait tout le monde à rejoindre la grande démission.

En fait, les gens se sentaient tellement en conflit au sujet du travail cette année qu’ils avaient besoin de nouveaux mots pour le décrire. Le discours TikTok nous a donné un «démissionnement silencieux», une tendance dans laquelle les travailleurs font le strict minimum. Puis vint le « rembourrage de carrière », alignant discrètement un plan de secours dans votre emploi actuel. Dans le même temps, les employeurs ont signalé une «accumulation de travailleurs», dans laquelle ils évitaient de licencier des personnes après avoir été brûlés par de longs mois au cours desquels les emplois ouverts étaient bien plus nombreux que les candidats. Les données sur l’emploi ont clairement montré que le marché du travail était déséquilibré, mais ce sont les discussions sociales qui ont montré à quel point.

Imprimante d’argent Go ‘Brrrr-oke’

La Réserve fédérale a annulé cette année deux années de taux planchers, augmentant les coûts d’emprunt au rythme le plus rapide depuis des décennies dans le but de contrôler l’inflation rapide. Les prix réels ont mis du temps à réagir, mais pas Reddit. Jerome H. Powell, le président de la Fed, figurait auparavant dans des mèmes qui arboraient le slogan «l’imprimante d’argent va brrrr» et le montraient en train de sortir de l’argent bon marché et facile. En 2022, les mèmes ont reçu une mise à jour – à Shrek. Les mèmes d’aujourd’hui comparent M. Powell au personnage du film de 2001, Lord Farquaad, qui a déclaré: “Certains d’entre vous peuvent mourir, mais c’est un sacrifice que je suis prêt à faire.”

La mauvaise humeur sur les forums de discussion Reddit est survenue alors que les actions de la Fed coûtaient de l’argent à de nombreux investisseurs. Les crypto-monnaies de premier plan ont chuté et les prix des actifs en général se sont évanouis, les actions ayant chuté d’environ 20% depuis le début de l’année. Les marchés financiers devraient rester nerveux jusqu’en 2023 : l’inflation ralentit mais reste élevée, et la Fed est sur le point d’augmenter les taux au moins un peu plus pour la contrôler. Les mèmes, en bref, resteront probablement sinistres.