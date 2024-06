Ce que Thomas Tuchel a dit à propos de Man United et Erik ten Hag lors d’une réunion « secrète » avec Sir Jim Ratcliffe

Il a été révélé ce dont Thomas Tuchel et Sir Jim Ratcliffe avaient discuté lors d’une réunion secrète à Monaco. L’ancien patron de Chelsea a été fortement lié au poste de Manchester United après son départ du Bayern Munich à la fin de la saison.

Tuchel s’est séparé des géants allemands après seulement trois mois passés en pirogue à l’Allianz Arena. Même si le joueur de 50 ans n’a pas pu empêcher le Bayer Leverkusen de prendre d’assaut la Bundesliga, il a néanmoins mené le Bayern en demi-finale de la Ligue des champions.









Pendant ce temps, Erik Ten Hag fait actuellement face à un avenir incertain à Manchester United malgré sa victoire contre Manchester City en finale de la FA Cup le mois dernier. Alors que les Diables Rouges terminent huitièmes de Premier League, le Néerlandais a tout de même réussi à mettre la main sur de l’argenterie et à assurer sa qualification en Ligue Europa.

Ten Hag voit actuellement son contrat expirer l’année prochaine, mais on ne sait toujours pas s’il restera ou non entraîneur-chef la saison prochaine. Si l’on en croit les informations en provenance d’Allemagne, Manchester United pourrait se préparer à sa sortie.

Selon BILD Sport journaliste Christian Falk, Tuchel a rencontré Ratcliffe à Monaco mardi dernier. Le rapport indique que l’Allemand a détaillé ses plans s’il devait remplacer Erik ten Hag à Old Trafford.

Falk ajoute que Tuchel a également expliqué comment il ramènerait Jadon Sancho dans l’équipe et comment il pourrait revigorer Mason Mount, faisant référence à son travail avec Antonio Rudiger, qui a connu un nouveau souffle pendant son règne à Stamford Bridge.

Dans une interview avec Sports aériens A l’approche de l’Euro 2024 cet été, Louis van Gaal a été interrogé sur l’avenir de ses compatriotes. Le coach néerlandais a insisté sur le fait que le Néerlandais avait besoin de plus de temps à Manchester United.

« Oui bien sûr (il devrait rester) mais j’avais aussi besoin de plus de temps », a déclaré l’homme de 72 ans. « J’ai aussi gagné la FA Cup, et avant moi, personne n’avait gagné la FA Cup pendant 20 ans. Maintenant, Erik remporte la FA Cup, la première année également (de qualification pour la) Ligue des Champions, donc je ne pense pas qu’il soit nécessaire de le faire. renvoyez-le – il a besoin de plus de temps.





« Mais je peux aussi être plus critique, il ne l’a pas fait de manière fantastique. Vous pouvez recevoir beaucoup de critiques, mais il a également montré qu’il était un bon manager. »

S’adressant aux journalistes après la finale de la FA Cup le mois dernier, Ten Hag a donné son avis sur les spéculations sur son avenir. Il a déclaré : « Je suis dans un projet et nous sommes exactement là où nous voulons être. Nous construisons une équipe. Quand j’ai pris la relève, c’était le chaos à United.





« Nous sommes sur la bonne voie pour construire une équipe pour l’avenir. Nous suivrons les hauts et les bas. Ce que vous voyez, c’est que l’équipe se développe, l’équipe gagne, en fin de compte, il s’agit de gagner des trophées. «

Ten Hag a ajouté : « Deux trophées en deux ans, ce n’est pas mal. Trois finales, ce n’est pas mal, mais nous devons continuer. Je n’en suis pas satisfait. Nous devons faire mieux. S’ils ne veulent plus de moi, Je vais ailleurs pour gagner des trophées parce que c’est ce que j’ai fait toute ma carrière. »