Ce que Tesla EV charge traite avec Ford, GM signifie pour l’industrie

En quelques semaines, Ford Motor, Moteurs généraux et Tesla semblent avoir changé le cours des infrastructures de recharge des véhicules électriques en Amérique du Nord. Les propriétaires de Tesla bénéficient depuis longtemps d’une recharge fiable loin de chez eux dans les stations de suralimentation de l’entreprise, de loin le plus grand réseau de recharge en Amérique du Nord. Mais l’industrie de la recharge dans son ensemble a été fragmentée et les propriétaires non Tesla n’ont pas eu la tâche aussi facile. Tout cela va bientôt changer. Le mois dernier, Ford a annoncé qu’il avait conclu un accord avec Tesla qui permettra aux véhicules électriques Ford d’utiliser les bornes de recharge de Tesla avec un adaptateur – et qu’à partir de 2025, il établira la norme technologique de charge de Tesla sur ses propres véhicules électriques. C’était un partenariat surprenant entre rivaux, et jeudi, General Motors a déclaré avoir conclu un accord presque identique avec Tesla. Alors pourquoi Ford et GM s’associeraient-ils à Tesla, une entreprise longtemps considérée par les investisseurs comme une menace pour les constructeurs automobiles établis ? Et qu’est-ce que cela signifie pour les véhicules électriques ?

Recharge unifiée

Les superchargeurs de Tesla utilisent une conception de prise exclusive, appelée norme de charge nord-américaine, ou NACS, qui ne fonctionne pas avec les véhicules électriques autres que Tesla. La plupart des autres véhicules électriques et bornes de recharge aux États-Unis utilisent la norme de prise CCS (Combined Charging System) du domaine public. Actuellement, les véhicules électriques Tesla peuvent utiliser des chargeurs CCS avec un adaptateur, mais seul Teslas peut utiliser des chargeurs NACS. Cela signifie que si les propriétaires de Tesla ont accès aux stations de recharge rapide abondantes et fiables de l’entreprise, les conducteurs de véhicules électriques non Tesla qui utilisent le CCS ont été confrontés à un méli-mélo de réseaux et d’équipements souvent peu fiables. Les lacunes du CCS préoccupent de plus en plus les constructeurs automobiles de Detroit alors qu’ils augmentent la production de véhicules électriques dans l’espoir de vendre leurs modèles électrifiés aux masses. Dans un étude L’année dernière, des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley ont vérifié 675 chargeurs rapides CCS dans la région de la baie de San Francisco et ont découvert que près d’un quart d’entre eux n’étaient pas fonctionnels. Un août 2022 étude par JD Power a trouvé des résultats similaires pour les chargeurs CCS dans d’autres régions du pays. Notamment, il a également constaté que le réseau de recharge de Tesla était beaucoup plus fiable. Tesla a initialement construit le réseau Supercharger pour surmonter les inquiétudes des acheteurs potentiels concernant la recharge lors des trajets routiers. L’étendue et la fiabilité de son réseau de recharge rapide ont été un élément clé de son argumentaire de vente initial auprès des clients nerveux à l’idée de passer à l’électricité – et cela a été un élément clé du succès de l’entreprise aux États-Unis depuis. En revanche, l’irrégularité et la fiabilité moins que stellaire du réseau CCS ont été un défi pour Ford et GM (et d’autres constructeurs automobiles) alors qu’ils visent à augmenter les ventes de leurs propres véhicules électriques. Les acheteurs potentiels d’un Ford ou d’un GM EV pourraient aimer ce qu’ils expérimentent lors d’un essai routier, mais sans un réseau de recharge fiable, les deux ont été désavantagés par Tesla. Ces nouvelles offres devraient grandement contribuer à uniformiser les règles du jeu. Une autre raison de privilégier la norme NACS de Tesla par rapport au CCS : les prises de Tesla sont considérablement plus petites et plus légères que les prises de charge rapide CCS, ce qui peut être encombrant pour les conducteurs plus âgés ou handicapés. Avec Ford et GM désireux de gagner des clients qui découvrent les véhicules électriques, l’amélioration de l’accessibilité est une priorité absolue.

Économies raccourcies

Pour les constructeurs automobiles comme Ford et GM qui parient des milliards sur un grand passage aux véhicules électriques, les problèmes de fiabilité des chargeurs CCS ont été considérés comme un obstacle potentiel à une adoption plus large. GM a déclaré en 2021 qu’il prévoyait de dépenser 750 millions de dollars pour améliorer l’infrastructure de recharge des véhicules électriques aux États-Unis et au Canada. Mais alors Tesla a ouvert la norme NACS en novembre dernier, publiant les spécifications techniques et invitant les opérateurs de réseaux de recharge et autres constructeurs automobiles à utiliser sa conception de prise. Pour Ford et GM, ce changement offrait un raccourci – et la possibilité de réaliser de grosses économies. « Nous pensons que nous pouvons économiser jusqu’à 400 millions de dollars sur les trois quarts de milliard de dollars initialement alloués à cela, car nous avons pu le faire plus rapidement et plus efficacement », a déclaré Barra dans une interview jeudi avec CNBC » Fast Money » après avoir annoncé l’accord avec Tesla. Pour le PDG de Ford, Jim Farley, ces accords signalent également ce qu’il considère comme une nouvelle ère de collaboration entre les constructeurs automobiles qui va au-delà des composants individuels. « Nous [worked with other automakers] sur les transmissions et les moteurs sans que personne ne s’en aperçoive dans le monde ICE « , a déclaré Farley lors d’une conférence à Bernstein le 31 mai. » Maintenant, ça va être plus du côté de la technologie. Je pense que c’est l’une des nouvelles dynamiques les plus intéressantes. »

Et Tesla ?