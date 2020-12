Plus de deuil.

Quand Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills a commencé à tourner une nouvelle saison en octobre, pour la première fois en trois ans, Teddi Mellencamp n’était pas présent. Maintenant, elle parle de la vie après la télé-réalité.

«J’aime ne pas faire partie du drame», a révélé le coach de la responsabilité dans l’épisode du vendredi 18 décembre de Pop du jour.

Comme RHOBH les fans se souviennent sûrement, Teddi a annoncé son départ de la série le 22 septembre, alors que la saison 10 touchait à sa fin et elle faisait face à une controverse pour son programme de régime All In by Teddi.

À l’époque, elle s’est rendue sur Instagram Stories pour parler de sa sortie. «J’ai récemment découvert que mon contrat de femme au foyer n’était pas renouvelé», a écrit Teddi. « Bien sûr, je pourrais vous donner la réponse standard: » Oh, nous sommes tous les deux arrivés à la décision que ce serait mieux … « Non. Je ne vais pas faire ça, ce n’est pas qui je suis. »

« Bien sûr, quand j’ai eu la nouvelle, j’étais triste », a poursuivi la star de 39 ans. « Cela ressemble à une rupture presque parce que vous développez des relations si fortes avec le casting, avec l’équipe et vous pouvez faire des choses incroyables que vous n’auriez probablement jamais pu vivre sans la série. »