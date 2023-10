Israël a organisé la « plus grande incursion » de la guerre jusqu’à présent – ​​en envoyant brièvement des chars et des troupes dans le nord de Gaza.

Selon les Forces de défense israéliennes, le raid vise à “préparer le champ de bataille” avant une invasion terrestre largement attendue.

Mais qu’impliquent de tels préparatifs – et quelle a été l’importance de cette mission nocturne ?

Et pourquoi Israël continue-t-il de retarder une invasion terrestre à grande échelle de Gaza, même s’il laisse entendre qu’il s’y prépare depuis des semaines ?

Tester les défenses du Hamas avant une invasion

L’analyste militaire de Sky, Sean Bell, affirme que les incursions à petite échelle sont utilisées à des fins de test du Hamas capacité défensive – et des défenses antichar claires telles que des mines et des obstacles.

“Le Hamas a clairement passé plusieurs mois à préparer son offensive du 7 octobre – et Israël voudra minimiser les risques liés à toute incursion terrestre”, a-t-il expliqué.

M. Bell pense que ce ne sera probablement pas la dernière incursion de Tsahal avant une invasion à plus grande échelle.

“Il est clair qu’Israël a l’intention de mener une invasion beaucoup plus importante à un moment donné – et est donc prêt à prendre les risques impliqués dans cette dernière escalade”, a-t-il déclaré.

“Israël sera également désireux d’exploiter son avantage militaire sur le Hamas, donc tirer parti de sa technologie satellitaire et de ses drones – ainsi que de l’interception et du brouillage des communications – est une étape vitale pour garantir que toute invasion terrestre ultérieure soit menée aussi efficacement que possible.”

Tous les systèmes de communication du Hamas se seraient « allumés » lors du raid de la nuit dernière, dit M. Bell – donnant ainsi à Israël l’opportunité de les intercepter.

L’incursion aurait également permis à Israël de percer au bulldozer les défenses antichar, d’identifier les champs de mines et de recueillir des renseignements sur les positions occupées par les combattants du Hamas, a-t-il ajouté.

Comment le Hamas pourrait réagir au plus grand raid terrestre israélien jamais réalisé

Il est peu probable que les récentes incursions surprennent autant le Hamas, qui aurait prévu à quel point Israël pourrait répondre.

“Tactiquement, le Hamas disposera d’armes antichar qui pourraient infliger des dégâts importants aux blindés israéliens – et utilisera une combinaison de mines, de roquettes, d’armes à feu et de pièges pour rendre la vie aussi difficile que possible à Tsahal”, a expliqué M. Bell.

Il s’attend également à ce que le Hamas « diffuse au compte-goutte » la libération des otages pour distraire la communauté internationale et accroître la pression sur Israël pour qu’il mette fin aux attaques militaires.

Israël peut-il détruire le Hamas et comment fonctionnerait l’invasion ?

L’armée israélienne a mené des raids aériens dévastateurs sur la bande de Gaza au cours des deux dernières semaines – mais le Premier ministre Benjamin Netanyahu a refusé de préciser quand et comment une invasion terrestre aurait lieu.

Selon M. Bell, toute offensive serait semée d’embûches.

“L’objectif est apparemment de détruire le Hamas, il est très difficile de voir comment on peut y parvenir militairement”, a prévenu M. Bell.

“Le Hamas est plus une idée qu’une véritable armée.”

Il a déclaré qu’Israël ne pourrait pas envoyer de troupes dans la ville de Gaza lui-même, mais que ses forces pourraient mettre un “anneau d’acier” autour de la ville.

“Toute incursion dans la ville impliquerait une bataille urbaine qui favorise généralement les défenseurs”, prévient l’analyste.

“Le Hamas utiliserait presque certainement des armes antichar et des mines pour ralentir toute avancée de Tsahal, et pourrait se replier sur la sécurité relative de l’environnement urbain.

“Le réseau de tunnels du Hamas sous la ville – ‘le métro de Gaza’ – donne au Hamas un avantage tactique sur la supériorité militaire de Tsahal.”

Alors que plus de 200 personnes sont toujours retenues en otage par le Hamas, M. Bell a poursuivi en avertissant qu’une invasion terrestre mettrait « presque certainement » en danger ceux qui sont retenus captifs à proximité des champs de bataille.

C’est pourquoi l’armée israélienne pourrait choisir d’encercler la ville de Gaza, avant d’utiliser les forces spéciales dans des raids visant à récupérer les otages.