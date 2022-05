Ce que SpaceX, Boeing et la NASA révèlent sur la concurrence dans l’espace

Starliner, une capsule spatiale conçue par Boeing, a atterri en toute sécurité dans le désert du Nouveau-Mexique en début de soirée mercredi. Le retour du véhicule sur Terre est intervenu après un voyage de près d’une semaine vers la Station spatiale internationale. Ce voyage est entré dans l’histoire, car c’était la première fois qu’une société privée américaine non nommée SpaceX atteignait avec succès l’ISS.

Boeing a passé les dernières années à essayer de construire une capsule qui pourrait transporter des humains vers la station spatiale. Et c’est exactement ce qu’il pourrait faire lors de sa prochaine mission, qui devrait avoir lieu plus tard cette année (le seul passager du Starliner cette fois-ci était un mannequin nommé Rosie the Rocketeer). Si Boeing est capable de recréer avec succès la mission avec des passagers humains à bord, il deviendra le deuxième vaisseau spatial américain certifié pour transporter des astronautes vers l’ISS. Le Crew Dragon de SpaceX est le seul autre véhicule spatial américain à l’avoir fait (les États-Unis ont parfois envoyé des astronautes vers l’ISS sur la fusée russe Soyouz).

L’espace joue un rôle de plus en plus actif dans la vie quotidienne, que ce soit à travers l’essor du tourisme spatial ou de l’internet par satellite. Cela fait de ce moment une étape importante pour la concurrence dans l’industrie spatiale commerciale. C’est également un pas en avant critique pour quiconque craint que l’avenir de l’espace ne dépende déjà trop d’une seule entreprise, largement contrôlée par Elon Musk.

“SpaceX était autrefois considéré comme un nouvel acteur spatial, mais aujourd’hui, il est si dominant que vous pouvez voir que c’est un acteur hérité”, a déclaré Namrata Goswami, spécialiste indépendant de la politique spatiale, à Recode. “La NASA a collaboré avec Boeing dans le cadre du programme d’équipage commercial en raison de la crainte que si vous ne dépendez que d’une seule entreprise, vous pourriez avoir des ennuis en cas de problème.”

Pour l’instant, la NASA est toujours dépendante de SpaceX. Bien que la mission Starliner de cette semaine vers l’ISS ait été un succès, Boeing devra résoudre plusieurs problèmes avant son prochain lancement. Après le décollage de la capsule – qui était transportée par une fusée Atlas V fabriquée par United Launch Alliance, le partenariat de Boeing avec Lockheed Martin -, deux de ses propulseurs se sont arrêtés prématurément, ce qui a obligé le véhicule à compter sur des sauvegardes.

Il y avait également des problèmes avec le système de refroidissement de Starliner et des problèmes avec le logiciel, les composants et les capteurs du véhicule qui ont retardé l’amarrage à l’ISS de plus d’une heure. Boeing dit que tous ces problèmes peuvent être résolus, et si cela se produit, la NASA est sur le point de certifier Starliner pour les voyages vers l’ISS. L’entreprise peut alors lancer son propre service de taxi pour astronautes et commencer à concurrencer SpaceX pour les contrats de l’agence spatiale. Idéalement, cela permettrait non seulement aux astronautes de visiter plus facilement l’ISS, mais cela pourrait également réduire le coût des voyages dans l’espace.

La NASA travaille en fait depuis des années sur un plan pour éviter un monopole spatial. Après que l’agence ait retiré le programme de la navette spatiale en 2011, le gouvernement américain n’avait aucun moyen de se rendre à l’ISS et était entièrement dépendant de la Russie pour les voyages dans l’espace, ce qui était non seulement coûteux mais risqué d’un point de vue géopolitique. Pour résoudre ce problème, la NASA a changé son approche et s’est tournée vers le secteur privé pour construire des remplaçants. En 2014, l’agence spatiale a annoncé qu’elle avait engagé Boeing et SpaceX pour développer leurs propres capsules spatiales, qui serait idéalement prêt à transporter des astronautes d’ici trois ans. L’agence a fait le choix délibéré d’investir dans deux types d’entreprises très différentes. Boeing était un sous-traitant aérospatial de longue date et un partenaire pour des projets de la NASA, notamment l’ISS et la mission lunaire Apollo. SpaceX était une start-up spatiale en herbe et un nouveau partenaire de la NASA, qui représentait l’avenir de l’industrie spatiale commerciale.

Aucune des deux sociétés n’avait de véhicule prêt en 2017, et les deux ont rencontré des problèmes avec leurs parachutes d’atterrissage et leurs systèmes d’abandon de lancement. SpaceX a fini par transporter avec succès des astronautes humains vers l’ISS avec son vaisseau spatial Crew Dragon en 2020, tandis que Boeing a continué à se débattre avec la conception de Starliner. Lors du premier vol d’essai du véhicule en 2019, Boeing a découvert un bogue logiciel majeur qui aurait pu entraîner une panne massive dans l’espace, ainsi qu’un problème avec l’horloge interne de la capsule, qui a forcé les responsables à écourter le test et à annuler les projets d’amarrage de la capsule à l’ISS. Boeing a été contraint de retarder un deuxième test en octobre dernier après que la société a découvert un problème dans le système de propulsion de Starliner quelques heures seulement avant le lancement. Malgré tous ces problèmes – et même si elle dispose déjà d’un véhicule fonctionnel dans le Crew Dragon de SpaceX – la NASA reste impatiente que Starliner réussisse avec une mission habitée vers l’ISS.

“Si vous n’en avez qu’un, vous êtes enfermé dans cette situation où vous pourriez finir par payer beaucoup d’argent parce qu’il n’y a personne d’autre en concurrence pour l’entreprise, et c’est extrêmement cher”, a expliqué Cristina Chaplain, une analyste spatiale qui a précédemment examiné l’espace. programmes pour le Government Accountability Office. “Il est important de maintenir les coûts bas, et avoir ce genre de concurrence est la façon dont vous le faites.”

Cela fait partie d’un effort conscient de la NASA. L’agence a assumé la responsabilité de favoriser la concurrence dans l’industrie spatiale, généralement en amenant plusieurs entreprises à concourir pour les mêmes contrats lucratifs. Cette approche a déjà rendu ses efforts pour explorer encore plus profondément dans l’espace plus rentables. À court terme, cela comprend des travaux sur Artemis, la mission de la NASA pour retourner sur la lune. Et pour l’avenir, l’agence utilise cette stratégie alors qu’elle entame le processus de remplacement de l’ISS, qui devrait avoir lieu vers 2030. La NASA a accordé un financement préliminaire à au moins quatre concepts de stations spatiales différents, y compris des propositions de Northrop Grumman, qui a a été un entrepreneur aérospatial et militaire pendant des décennies, et la startup spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin.

La course à l’espace commercial peut sembler être une préoccupation lointaine pour les habitants de la Terre, mais ce n’est pas le cas. La concurrence dans le secteur des lancements spatiaux a déjà un impact réel sur les services par satellite comme le GPS, le suivi météorologique et les services Internet spatiaux, comme Starlink de SpaceX et Project Kuiper d’Amazon. Au fur et à mesure que de plus en plus d’entreprises capables de lancer ces satellites sont apparues, toutes ces technologies sont devenues plus accessibles. Depuis l’arrêt du programme de la navette spatiale, par exemple, le prix de l’envoi d’une livre de charge utile en orbite a diminué d’un ordre de grandeur, et le coût pourrait encore baisser à mesure que de plus en plus de startups commencent à lancer des satellites. Outre des sociétés connues comme SpaceX et le lanceur français de longue date Arianespace, il existe également un nombre croissant de startups qui sont ou pourraient bientôt être capables d’envoyer des satellites dans l’espace, notamment Rocket Lab, Virgin Galactic et Blue Origin.

“Cela a un impact profond sur toutes les transmissions de données, la transmission vocale, le positionnement mondial”, a déclaré William Kovacic, professeur de droit à l’Université George Washington qui a écrit sur la concurrence dans l’industrie spatiale. “Si la concurrence dans ce système faiblit, si nous n’avons pas d’innovation continue et d’amélioration des performances, si les fournisseurs de lanceurs ne peuvent pas placer les satellites au bon endroit, cela aura un effet d’entraînement majeur sur l’ensemble de l’économie.”

Le scénario cauchemardesque d’un monopole spatial n’est pas trop différent de la peur d’un monopole ici sur Terre. Si une seule entreprise acquiert trop de contrôle sur le marché spatial et va trop loin dans sa technologie, il est possible que les futurs concurrents soient définitivement bloqués hors de l’espace. Cela signifie qu’une seule entreprise, comme SpaceX, pourrait se retrouver avec une énorme influence sur la façon dont les humains visitent et utilisent les ressources dans l’espace.

Les enjeux ici sont presque inimaginables. Les entreprises spatiales ne font pas que façonner la façon dont les humains exploreront la lune et d’autres planètes, comme Mars. Ils façonnent également les technologies que nous utilisons tous les jours, qu’il s’agisse de services Internet ou de produits qui n’ont pas encore été inventés. Si l’histoire est une indication, les monopoles sont souvent mauvais, il n’est donc pas idéal de commencer l’aventure de l’humanité hors de la planète en dépendant d’un seul. Le lancement de Starliner est au moins un autre pas en avant pour s’assurer que ce n’est pas ce qui se passe.