Ce que Sofyan Amrabat apportera au milieu de terrain de Man United

Il a fallu presque l’intégralité de deux fenêtres de transfert, mais la star du milieu de terrain marocain Sofyan Amrabat a finalement obtenu son gros transfert après la Coupe du Monde.

Amrabat a rejoint Manchester United en prêt de la Fiorentina, mettant ainsi fin à un été angoissant d’attente pour un joueur qui a passé l’été soit sans s’entraîner, soit seul, tout en regardant nerveusement son téléphone pour savoir s’il pourrait bouger.

Laisser si tard dans cette fenêtre pour conclure un accord pourrait donner l’impression que sa signature n’est pas un coup majeur, mais cela témoigne davantage de la désorganisation générale de Man United autour des transferts que des qualités d’Amrabat. Franchement, le club a une chance incroyable qu’il soit encore disponible.

Le joueur de 27 ans entre dans la fleur de l’âge, vient de connaître sa meilleure saison à ce jour et possède des compétences presque complètes pour un numéro 6. Ce qui est étrange, c’est que vous ne le sauriez pas nécessairement si vous je l’ai seulement regardé jouer pour un club OU un pays.

Ce n’est qu’en combinant les deux – en le regardant dans le violet de la Fiorentina et le rouge profond du Maroc – que vous pourrez reconstituer le tableau complet : un homme qui peut faire tout ce qui est nécessaire pour jouer à la base du milieu de terrain au plus haut niveau.

Maroc : vainqueur du ballon et frappeur au sol

La Coupe du monde 2022 au Qatar a fait découvrir Amrabat à un public plus large. Les supporters ont vu un joueur prêt à traverser les murs de briques pour le Maroc alors qu’il atteignait les demi-finales, se déplaçant sur le terrain avec une intensité si féroce qu’elle a déséquilibré même les adversaires les plus établis du milieu de terrain. En effet, son tacle croustillant contre le Français Kylian Mbappe l’a vraiment mis sous les projecteurs.

C’est lui qui a parcouru le plus de terrain lors du tournoi, accumulant un étonnant 81,4 kilomètres (un peu plus de 50 milles). C’est une statistique qui a été facilitée par le fait qu’il a disputé sept matchs complets alors que les Lions de l’Atlas ont terminé quatrièmes après avoir perdu les éliminatoires pour la troisième place 2-1 contre la Croatie, mais cela correspond à l’image imprimée dans le cerveau de chacun lors de ce tournoi. : Amrabat martèle le gazon, couvrant chaque centimètre carré, fermant chaque passe.

Le total de 22 plaqués et interceptions du milieu de terrain, plus 10 dégagements en plus, montre à quel point il était efficace défensivement. Il s’est classé cinquième au tournoi pour les plaqués et interceptions combinés ; seuls le Français Aurélien Tchouaméni, l’Argentin Enzo Fernández (tous deux 25 ans) et le duo croate Luka Modric (27 ans) et Mateo Kovacic (28 ans) ont réussi davantage.

Il a fait tout cela malgré une blessure au milieu du tournoi, en se soumettant à un programme de physiothérapie épuisant et en prenant des injections analgésiques afin de pouvoir entrer sur le terrain contre l’Espagne en quarts de finale. « Je suis très ému », avait-il déclaré à l’époque. « La question était de savoir si je pouvais jouer à ce jeu [against Spain]. Hier soir je suis resté éveillé jusqu’à 3h du matin chez le kiné, une injection avant le match aussi. Je ne peux pas abandonner les gars et mon pays. »

La tactique du Maroc dépendait de lui. C’était une équipe extrêmement intense contre laquelle jouer, resserrant l’espace entre les lignes, forçant les ballons lâches puis les traquant avec une détermination déconcertante. Amrabat a donné le ton ; il incarnait leur style et était irremplaçable.

Fiorentina : Déménageur de ballon résistant à la pression

Les qualités hors ballon qu’Amrabat a montrées lors du pot de la Coupe du monde 2022 avec ce que les téléspectateurs de Serie A voient semaine après semaine. À la Fiorentina – et à Hellas Vérone avant eux – ce sont ses qualités avec le ballon qui se démarquent généralement.

L’entraîneur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano, privilégie un style de contrôle et de possession : leur possession moyenne par match en Serie A la saison dernière (54,4 %) était juste derrière le vainqueur du titre, Naples. Comme le montre le graphique ci-dessus, cela met beaucoup Amrabat sur le ballon et il a accumulé 73,9 touches toutes les 90 minutes, ce qui le place au cinquième rang parmi les milieux de terrain qui ont joué une demi-saison ou plus.

Pour son club, Amrabat joue le rôle le plus profond, recevant constamment le ballon des défenseurs centraux lors de la préparation. Il est plus qu’heureux de se placer entre les deux pour les diviser, créant ainsi une ligne défensive temporaire à trois, avant de lancer le ballon vers l’avant ou de le transporter dans l’espace.

Lui laisser du temps avec le ballon est une erreur. Lors de la course de la Fiorentina à la finale de l’UEFA Europa Conference League, il a complété le plus de passes (845) parmi tous les joueurs, le troisième plus grand nombre de passes (18) et a porté le ballon sur 2 326 verges.

Sa saison en championnat a été affectée par La VioleLa course d’Italia à deux finales de coupe a conduit Italiano à reposer régulièrement ses stars en fin de saison. Mais sur une base de 90, il a toujours brillé, avec une moyenne de 7,93 passes progressives toutes les 90 minutes en Serie A – pour le contexte à travers l’Europe, il bat Martin Ødegaard d’Arsenal (7,67), est juste en dessous de Rodri de Man City (8,05) et est non loin du génial Kevin De Bruyne (9.14).

La capacité d’Amrabat à recevoir le ballon sous pression et à tourner lui ouvrira toujours le jeu. C’est une compétence qui devrait le voir briller à United.

Le meilleur des deux mondes

Sofyan Amrabat est devenu viral pour son tacle sur Kylian Mbappe lors de la Coupe du monde. Robert Michael/alliance photo via Getty Images

Le patron de Man United, Erik Ten Hag, aspire à recruter le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong pour ses compétences en matière de progression du ballon depuis qu’il a pris les commandes l’été dernier. A Amrabat, il possède enfin certaines de ces qualités.

La campagne 2022-23 a également montré clairement que United avait besoin d’un joueur capable de remplacer Casemiro, qui a raté une partie des matchs en raison d’une suspension, et Amrabat est une autre présence dure et intransigeante qui peut donner le ton.

La relation préexistante de Ten Hag avec Amrabat – ils ont travaillé ensemble entre 2015 et 2017 à Utrecht en Eredivisie – devrait garantir un bon départ dans la vie à Old Trafford. Et les fans de United seront ravis de voir le Marocain fusionner ses deux compétences, créant ainsi une force impressionnante et polyvalente au milieu de terrain.