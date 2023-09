Ce que signifierait un arrêt pour le remboursement des prêts étudiants : NPR

Parlez de mauvais timing.

Le même jour – dimanche 1er octobre – la machinerie du programme fédéral de prêts étudiants est officiellement prête à reprendre son rythme après trois ans et demi de ramassage de poussière, une poignée de républicains de la Chambre pourraient bien fermer l’ensemble du système. Le gouvernement américain en baisse.

Qu’est-ce que cela signifie pour les dizaines de millions d’emprunteurs qui s’apprêtaient à commencer à rembourser leurs prêts ?

Voici ce que nous savons :

1. Les emprunteurs devront toujours effectuer leur paiement d’octobre.

Lors d’un appel avec des journalistes vendredi, le sous-secrétaire américain à l’Éducation, James Kvaal, a déclaré à NPR : « Le Congrès a imposé un retour au remboursement dans le cadre de l’accord budgétaire au cours de l’été. Et même si les républicains de la Chambre des représentants imposent la fermeture du gouvernement , nous sommes toujours tenus de reprendre la collecte des prêts étudiants ce mois-ci.«

Que signifierait une fermeture du programme fédéral de prêts étudiants ?

2. Ce sera comme un variateur de lumière, pas un interrupteur marche/arrêt.

La meilleure façon de penser à l’impact d’une fermeture sur le bureau fédéral d’aide aux étudiants et sur la poignée de sociétés de gestion de prêts qui gèrent le système fédéral de prêts étudiants est comme un variateur d’intensité sur une lumière, et non comme un interrupteur marche/arrêt. L’impact ne sera pas immédiatement évident pour les emprunteurs, mais à terme, il pourrait mettre à rude épreuve l’ensemble du système.

Lundi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre a déclaré aux journalistes« Nous prévoyons que les activités clés de Federal Student Aid se poursuivront pendant quelques semaines » après une fermeture.

Quelles sont ces « activités clés », demandez-vous ?

Selon un plan de fermeture du ministère américain de l’Éducation rédigé en 2021« certaines opérations de base (telles que le traitement des demandes gratuites d’aide fédérale aux étudiants, FAFSA®, le décaissement des bourses Pell et des prêts étudiants fédéraux directs, et le service des prêts étudiants fédéraux) pourraient se poursuivre pendant une durée très limitée. »

Ainsi, le décaissement et le service du programme de prêts fédéral se poursuivraient. Mais pas pour longtemps.

3. Après quelques semaines, les emprunteurs pourraient commencer à ressentir des réductions dans le service client.

Le système dispose de « quelques semaines ». Jean-Pierre a déclaré aux journalistes qu’« un arrêt prolongé de plus de quelques semaines pourrait considérablement perturber le retour à l’effort de remboursement et le soutien à long terme aux emprunteurs ».

Encore une fois, cela n’excuse pas les emprunteurs d’effectuer leur premier versement. Cette obligation, ainsi que l’accumulation des intérêts, continueraient comme un navire fantôme.

Ce qui en prendrait un coup, c’est le service client.

« Nous disposons de suffisamment de fonds pour poursuivre nos opérations à [loan] services pendant au moins quelques semaines supplémentaires », a déclaré Kvaal à NPR vendredi. « Après cela, il est possible qu’il y ait une perturbation importante du service que nous fournissons aux emprunteurs, y compris les opérations du centre d’appels. »

Les emprunteurs qui ont essayé de joindre leurs prestataires de services au cours des dernières semaines peuvent contester l’idée que le service aujourd’hui est déjà autre chose qu’un désastre.

Mardi dernier, par exemple : selon des données fédérales non publiées obtenues par NPR, un gestionnaire de prêts a fait attendre les emprunteurs au téléphone en moyenne un peu plus d’une heure. Un autre était encore pire : une heure et demie. Pour les deux prestataires, plus de la moitié des emprunteurs qui ont appelé ont raccroché avant d’avoir réussi.

Un troisième gestionnaire, selon les données fédérales, faisait attendre les emprunteurs plus de trois heuresen moyenne, sur une période de deux semaines au début du mois.

Pour leur défense, leurs budgets ont été réduits par le ministère de l’Éducation alors même qu’ils se démènent pour embaucher davantage de travailleurs dans les centres d’appels.

Lorsqu’on lui a demandé des commentaires, un porte-parole du plus grand gestionnaire fédéral de prêts étudiants, Nelnet, a déclaré à NPR : « Depuis qu’il est devenu certain que le remboursement commencerait, nous avons embauché des centaines d’associés pour soutenir les emprunteurs étudiants… Nous nous attendons à ce que des centaines de nouvelles recrues le fassent. entrerons bientôt dans le processus d’habilitation de sécurité. Nous espérons que le processus d’habilitation essentiel ne sera pas perturbé par une fermeture du gouvernement pendant cette période critique pour les emprunteurs.

Ce qui rend les choses encore plus difficiles pour les agents de service, est que le programme de prêt est devenu considérablement plus compliqué au cours des deux dernières années – et le temps nécessaire à ces nouvelles recrues pour l’expliquer aux emprunteurs a également augmenté. Mais plus important encore, une transition d’une telle ampleur – aider des dizaines de millions d’emprunteurs à retrouver le remboursement en même temps – n’a jamais été réalisée auparavant.

Finalement, ce retour au remboursement était voué à être brouillon. Vendredi, les procureurs généraux de 18 États, plus Washington, DC, envoyé une lettre au président Biden pour « exprimer de sérieuses inquiétudes quant aux défis de ce processus et aux dommages imminents causés aux emprunteurs fédéraux » dans leurs États.

Le problème est qu’une fermeture du gouvernement garantirait que le pire est à venir.