Ce que signifierait réellement une fermeture du gouvernement

Le gouvernement américain semble être sur la bonne voie pour un nouveau confinement.

À l’heure actuelle, la Chambre des représentants n’a pas encore adopté de loi permettant de maintenir le financement intégral du gouvernement. Si les législateurs n’agissent pas avant minuit le 1er octobre, le gouvernement entrera dans une fermeture partielle qui entraînera le licenciement de centaines de milliers d’employés fédéraux, la fermeture d’installations importantes comme les tribunaux d’immigration et une potentielle pénurie de personnel dans des domaines comme le transport aérien. contrôle de la circulation.

Il s’agit d’un résultat totalement évitable, mais qui semble de plus en plus probable puisque les républicains de la Chambre des représentants n’ont pas réussi à s’entendre sur une mesure de dépenses à court terme.

Parce que le Congrès n’a toujours pas approuvé les crédits à long terme pour l’année entière, il doit adopter un projet de loi à court terme, également connu sous le nom de résolution continue ou CR, pour garder les lumières allumées et gagner plus de temps pour négocier.

Jusqu’à présent, le Sénat a pris des mesures pour adopter une résolution continue relativement « propre » qui maintiendrait le gouvernement ouvert pendant environ 47 jours et comprendrait 6 milliards de dollars de financement pour l’Ukraine et l’aide en cas de catastrophe naturelle, respectivement. Cette mesure s’est toutefois heurtée à l’opposition de la Chambre, où plusieurs législateurs conservateurs, comme la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA), s’opposent à l’octroi d’une aide supplémentaire à l’Ukraine.

Les Républicains de la Chambre n’ont pas réussi à proposer de véritable contre-offre. Cela s’explique en partie par le fait qu’une partie importante de leur conférence n’est intéressée par aucun type de projet de loi de dépenses à court terme, craignant que cela n’entraîne pas de coupes budgétaires suffisamment importantes. Dirigé par le représentant Matt Gaetz (R-FL), un contingent d’environ sept républicains – suffisamment pour faire exploser toute proposition du GOP présentée au parquet – a promis de s’opposer à tout CR.

En conséquence, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, aura probablement besoin de l’aide des démocrates pour maintenir le gouvernement ouvert (ou mettre fin à une fermeture). Il a toutefois évité de travailler avec l’opposition, car cela pourrait menacer sa présidence. Gaetz, par exemple, fait partie de ceux qui ont menacé de présenter une « motion d’annulation », qui pourrait destituer l’orateur s’il ne souscrit pas aux demandes républicaines. Il faudrait cependant qu’une majorité de la Chambre vote en faveur de la destitution de McCarthy pour que celle-ci ait lieu. Et, en échange de l’aide des Démocrates, McCarthy devrait probablement accepter certaines demandes des Démocrates sur l’Ukraine et sur d’autres questions. Cela ne ferait qu’irriter davantage la partie de son caucus qui est contre lui, ajoutant au mécontentement général à l’égard de son leadership.

En raison de cette dynamique, les chances que les républicains de la Chambre des représentants ferment le gouvernement dans les prochains jours restent assez élevées.

À quel point une fermeture du gouvernement serait-elle réellement néfaste ?

L’impact d’une fermeture du gouvernement peut varier en fonction de sa durée. S’il est relativement court, il y a généralement peu de perturbations pour les employés et les services fédéraux.

Cependant, si une fermeture se prolonge, comme ce fut le cas en 2019 – lorsque la fermeture a duré 35 jours – ses effets peuvent devenir beaucoup plus perceptibles. Cette année-là, des dizaines de milliers d’employés fédéraux ont manqué deux chèques de paie et de nombreux services importants, notamment le contrôle aérien, ont souffert d’un manque de personnel.

Le gouvernement n’a commencé à connaître les fermetures modernes que lorsque le procureur général Benjamin Civiletti a émis un avis dans les années 1980 exigeant que les agences fédérales freinent leurs opérations si le Congrès n’approuvait pas un financement suffisant. Depuis lors, le gouvernement a fermé ses portes à 14 reprises, allant d’un jour à 35 jours.

Lors d’une fermeture du gouvernement, les agences fédérales décident quels employés continueront à travailler et quels services continueront à un niveau régulier.

En matière de dotation en personnel, les employés fédéraux sont effectivement séparés en travailleurs essentiels et non essentiels, les premiers étant tenus de continuer à travailler et les seconds étant mis au chômage technique. Les deux types de travailleurs ne sont pas payés, à quelques rares exceptions près, notamment pour les législateurs et le président. Les travailleurs essentiels sont généralement considérés comme ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services gouvernementaux de base et fondamentaux.

Au total, environ 2 millions de travailleurs civils fédéraux et 2 millions de travailleurs militaires fédéraux seraient touchés dans tout le pays en cas de fermeture. Cela signifie qu’ils sont tous susceptibles de voir leurs salaires être retardés si une fermeture dure plus de deux semaines, qu’ils soient des travailleurs essentiels ou non.

Ces retards peuvent s’avérer préjudiciables aux employés fédéraux et potentiellement encore plus aux sous-traitants du gouvernement, qui n’ont pas reçu d’arriérés de salaire dans le passé.

Parce que les agences fonctionnent de manière plus limitée, il y a également une réduction des services gouvernementaux. Et sur un plan économique plus large, ces fermetures ont eu des coûts pour le pays car elles retardent les dépenses fédérales et réduisent la productivité. Selon le Congressional Budget Office, 3 milliards de dollars de PIB ont été perdus à la suite de la fermeture de 2019 et ne seront pas récupérés.

Quels services sont – et ne sont pas – concernés ?

Certains services gouvernementaux, comme la sécurité sociale et Medicare, continueront à fonctionner comme ils le font habituellement, tandis que d’autres, comme les tribunaux de l’immigration, les inspections de sécurité alimentaire à faible risque et les parcs nationaux, fonctionneront avec une capacité plus limitée, voire pas du tout.

Certaines de ces réductions devraient inclure :

WIC : Abréviation de Women, Infants and Children, ce programme social aide 7 millions de personnes enceintes, de parents et d’enfants à payer leurs courses ; il pourrait voir ses paiements affectés dès la semaine prochaine.

Abréviation de Women, Infants and Children, ce programme social aide 7 millions de personnes enceintes, de parents et d’enfants à payer leurs courses ; il pourrait voir ses paiements affectés dès la semaine prochaine. Tribunaux d’immigration : Environ 60 000 audiences des tribunaux de l’immigration ont été annulées lors du dernier confinement gouvernemental et pourraient l’être à nouveau.

Environ 60 000 audiences des tribunaux de l’immigration ont été annulées lors du dernier confinement gouvernemental et pourraient l’être à nouveau. Tribunaux civils : La plupart des procès civils fédéraux seront retardés et il est peu probable que de nouvelles affaires soient examinées.

La plupart des procès civils fédéraux seront retardés et il est peu probable que de nouvelles affaires soient examinées. Parcs nationaux et musées Smithsonian : Ces entités sont parmi les plus visibles et sont généralement affectées par les arrêts. Bien qu’ils puissent rester ouverts, ils pourraient limiter leurs horaires et leur accès aux installations telles que les toilettes en fonction de la durée de la fermeture.

Ces entités sont parmi les plus visibles et sont généralement affectées par les arrêts. Bien qu’ils puissent rester ouverts, ils pourraient limiter leurs horaires et leur accès aux installations telles que les toilettes en fonction de la durée de la fermeture. Inspections alimentaires à faible risque : Les inspections alimentaires à plus haut risque pour des produits comme la viande ont eu tendance à se poursuivre dans le passé, tandis que les examens à faible risque sur des produits comme les biscuits et les craquelins ont été retardés.

Les inspections alimentaires à plus haut risque pour des produits comme la viande ont eu tendance à se poursuivre dans le passé, tandis que les examens à faible risque sur des produits comme les biscuits et les craquelins ont été retardés. Prêts aux petites entreprises : La Small Business Administration est sur le point de suspendre les examens et les approbations de nouveaux prêts pendant une fermeture.

La Small Business Administration est sur le point de suspendre les examens et les approbations de nouveaux prêts pendant une fermeture. Efforts militaires : Le Pentagone est sur le point de suspendre ses efforts de recrutement pendant une période de fermeture, et les paiements aux sous-traitants et fournisseurs pourraient être retardés.

D’autres services, dont certains fonctionnent sur la base de dépenses obligatoires chaque année, devraient continuer sans interruption. Ils sont:

Sécurité sociale, Medicare et Medicaid : Tous ces éléments devraient poursuivre leurs opérations sans interruption. Les trois programmes relèvent des « dépenses obligatoires » auxquelles le gouvernement fédéral s’est engagé – et ne sont pas affectés par le processus de crédits annuels. (Medicaid s’appuie également, en partie, sur les dépenses de l’État.)

Tous ces éléments devraient poursuivre leurs opérations sans interruption. Les trois programmes relèvent des « dépenses obligatoires » auxquelles le gouvernement fédéral s’est engagé – et ne sont pas affectés par le processus de crédits annuels. (Medicaid s’appuie également, en partie, sur les dépenses de l’État.) Service postal américain : La livraison du courrier, qui repose sur une source indépendante de revenus provenant de la vente de produits et de services, se poursuivra sans interruption.

: La livraison du courrier, qui repose sur une source indépendante de revenus provenant de la vente de produits et de services, se poursuivra sans interruption. Aide alimentaire SNAP : L’USDA affirme disposer de suffisamment de fonds pour les bons d’alimentation – qui sont utilisés par 40 millions d’Américains – pour durer jusqu’à la fin octobre. Toutefois, si la fermeture se prolonge jusqu’en novembre, les gens pourraient ne pas recevoir de prestations.

L’USDA affirme disposer de suffisamment de fonds pour les bons d’alimentation – qui sont utilisés par 40 millions d’Américains – pour durer jusqu’à la fin octobre. Toutefois, si la fermeture se prolonge jusqu’en novembre, les gens pourraient ne pas recevoir de prestations. FEMA : L’aide fédérale en cas de catastrophe disponible continuera d’être distribuée, mais l’agence pourrait ne pas avoir l’argent nécessaire pour répondre correctement aux catastrophes qui se produiraient pendant la fermeture.

L’aide fédérale en cas de catastrophe disponible continuera d’être distribuée, mais l’agence pourrait ne pas avoir l’argent nécessaire pour répondre correctement aux catastrophes qui se produiraient pendant la fermeture. Poursuites pénales : Les poursuites fédérales, y compris celles intentées contre Donald Trump, se poursuivront, tandis que les poursuites civiles pourraient être suspendues.

Les poursuites fédérales, y compris celles intentées contre Donald Trump, se poursuivront, tandis que les poursuites civiles pourraient être suspendues. Congrès : Le pouvoir législatif continuera à fonctionner, même si certains membres du personnel pourraient être mis au chômage technique, ce qui entraînerait des retards dans certains services constituants. De plus, les législateurs continuent de percevoir les chèques de paie même si d’autres sont retardés.

: Le pouvoir législatif continuera à fonctionner, même si certains membres du personnel pourraient être mis au chômage technique, ce qui entraînerait des retards dans certains services constituants. De plus, les législateurs continuent de percevoir les chèques de paie même si d’autres sont retardés. Maison Blanche: Même si les assistants administratifs sont généralement mis au chômage technique, le président, les membres du Cabinet et de nombreux bureaux exécutifs, comme le Conseil national de sécurité, continueront à travailler.

Même si les assistants administratifs sont généralement mis au chômage technique, le président, les membres du Cabinet et de nombreux bureaux exécutifs, comme le Conseil national de sécurité, continueront à travailler. Militaire: Les militaires devront rester à leur poste, y compris le Corps des ingénieurs de l’armée, qui continuera à entretenir les infrastructures clés telles que les barrages.

Pourquoi le gouvernement ferme-t-il ses portes ?

Chaque année, le Congrès doit adopter d’ici fin septembre 12 nouveaux projets de loi de dépenses qui contribueront à financer différentes agences fédérales ainsi que le pouvoir législatif pour l’année suivante. Si le Congrès n’approuve pas les projets de loi de dépenses à temps, le gouvernement ferme ses portes. Les deux chambres doivent adopter ces projets de loi, donc si le Sénat approuve la législation mais pas la Chambre, le gouvernement est mis paralysé.

Souvent, le Congrès n’est pas en mesure d’accomplir son travail à temps, c’est pourquoi il adopte un projet de loi de dépenses à court terme qui maintient les niveaux de financement au même niveau que l’année précédente. Ce projet de loi à court terme maintient généralement le gouvernement ouvert pendant quelques mois supplémentaires – suffisamment de temps pour que les législateurs négocient et adoptent les 12 projets de loi de dépenses.

Cette fois-ci, le principal problème est que la Chambre n’a pas été en mesure d’approuver un projet de loi de financement à court terme.

Les républicains ne parviennent pas à s’entendre sur un projet de loi qu’ils soutiendraient – ​​plusieurs conservateurs hésitant à soutenir un projet de loi à court terme. Dans le même temps, McCarthy n’a pas encore demandé le soutien démocrate qui serait nécessaire pour approuver une législation bipartite sans ces conservateurs. Cela a laissé le Congrès – malgré les efforts du Sénat – sur la voie de la fermeture.

Comment pourrait se terminer une paralysie du gouvernement ?

Historiquement, les fermetures de gouvernement se terminent par le fait que le parti à l’origine de cette fermeture cède une fois que les électeurs commencent à lui reprocher l’impact qu’il a eu sur les services.

Ce fut le cas en 2019, lorsque Trump a poussé à la plus longue fermeture du gouvernement de l’histoire en arguant que les républicains ne devraient approuver aucun projet de loi qui n’incluait pas 5 milliards de dollars de financement pour son mur frontalier. Cette fermeture a duré 35 jours et a été extrêmement impopulaire.

À l’époque, un sondage Morning Consult montrait que 54 % des Américains accusaient Trump et les républicains du Congrès d’être responsables de la fermeture, contre 35 % qui accusaient les démocrates. Au-delà de son impopularité, une autre raison majeure pour laquelle le confinement a pris fin était que la vie quotidienne devenait de plus en plus difficile.

En particulier, un nombre croissant de contrôleurs aériens se sont déclarés malades pour protester contre le manque de salaire et le manque de personnel. Ces absences ont rendu dangereux les vols et les atterrissages dans des aéroports importants comme LaGuardia à New York. En fin de compte, Trump n’a pas gagné grand-chose : il a accepté de rouvrir le gouvernement sans aucun financement alloué à son mur frontalier.

Un scénario similaire s’est également produit en 2013, lorsque les républicains de la Chambre des représentants ont été accusés d’avoir paralysé le gouvernement pendant 16 jours. Cette année-là, ils ont fermé leurs portes parce qu’ils voulaient annuler le financement d’Obamacare, une autre tentative qui a échoué. L’opinion publique s’est également renforcée contre la fermeture, avec 53 pour cent des gens rejetant la faute sur les Républicains à l’époque.

Tout cela a amené certains Républicains à se méfier d’un nouvel arrêt en 2023, craignant que cela donne une mauvaise image du parti et donne aux Démocrates un autre sujet de discussion pour souligner leur dysfonctionnement. Comme le sénateur Rick Scott (R-FL) l’a déclaré au Washington Post, dans un sentiment qui semble commun au Sénat, voire à la Chambre : « C’est ce qui est fou dans tout cela, vous ne devriez jamais fermer le gouvernement. »

Au-delà de la possibilité que les Républicains finissent par céder, les législateurs travaillent sur d’autres efforts pour tenter de trouver une solution à la fermeture. L’une est une pétition de décharge, qui peut être utilisée pour forcer le vote d’un projet de loi sans la permission de l’orateur. Il faudrait cependant qu’une majorité de la Chambre soutienne la pétition pour que cela se produise, et cela prend du temps pour avancer à travers la Chambre.

Et même si certains Républicains modérés se sont montrés ouverts à ce projet, il serait néanmoins important pour eux de voter d’une manière qui sape directement le leadership de leur parti. Cela pourrait affecter leur position au sein de leur caucus, rendre plus difficile le travail futur avec les autres membres de leur parti et les rendre vulnérables aux principaux défis.

Utiliser une motion pour répondre à la question précédente est une autre possibilité qui a été évoquée. Cette motion, si elle est adoptée, permet également à la minorité de forcer un vote, contournant ainsi l’orateur. Il nécessite également une majorité simple pour être adopté, ce qui suscite les mêmes préoccupations qu’une pétition de décharge pour les républicains modérés envisageant de travailler avec les démocrates pour l’invoquer.