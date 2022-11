Ce que signifierait l’effondrement de Twitter et l’effondrement de la crypto

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Croyez-le ou non, l’effondrement de la crypto aurait pu être encore pire

Les institutions financières traditionnelles sont encore à l’abri du pire. (L’Atlantique $)

+ Au moins 1 milliard de dollars manquent toujours à la suite de l’effondrement de FTX. (Le gardien)

+ AAX, un autre échange crypto, a interrompu les retraits. (Bloomberg $)

+ L’effondrement de FTX n’a ​​pas surpris tout le monde. (Ardoise $)

2 La nouvelle vérification à 8 $ de Twitter est fondamentalement sans valeur

Il est incroyablement facile de se faire passer pour quelqu’un que vous n’êtes pas. (WP $)

+ Twitter Blue a été mis en pause pendant qu’il tente de résoudre ses nombreux problèmes. (L’information $)

+ Deux semaines, c’est long quand Elon Musk est votre patron. (NYT $)

+ Pourquoi l’humour noir de Black Twitter fait partie des coins les plus drôles de la plateforme. (L’Atlantique $)

3 Il est très difficile de prédire comment la génération Z votera

En partie parce qu’ils ignorent les tentatives des enquêteurs pour les joindre par téléphone. (Le bord)

4 Comment la Corée du Nord est devenue une cyber-menace dangereuse

Le reste du monde craint que toute représaille ne provoque une cyberguerre. (FT $)

+ Le FBI a failli déployer l’outil d’espionnage Pegasus l’année dernière. (NYT $)

+ Comment la Corée du Nord utilise le blanchiment d’argent cryptographique de pointe pour voler des millions. (examen de la technologie MIT)

5 navires mystérieux sont passés près du pipeline Nord Stream 2 en septembre

Les observations, quelques jours seulement avant que ses fuites ne soient détectées, alimentent la spéculation selon laquelle le pipeline a été délibérément saboté. (Filaire $)

+ Voici comment les gazoducs Nord Stream pourraient être réparés. (examen de la technologie MIT)

6 Joe Biden et Xi Jinping sont « impatients de travailler ensemble »

Le couple s’est rencontré pour la première fois depuis que Biden est devenu président des États-Unis. (NYT $)

+ Les fournisseurs chinois de puces sont en difficulté face aux contrôles américains des exportations. (FT $)

7 Le FBI a saisi l’une des plus grandes bibliothèques piratées du Web

Ses utilisateurs ne pourront plus accéder gratuitement aux revues, textes académiques et autres manuels scolaires. (Carte mère)

8 Le chemin long et difficile vers des cultures plus résistantes 🌽

La capacité à résister à des conditions météorologiques plus extrêmes deviendra de plus en plus vitale à mesure que la planète se réchauffera. (Magazine connaissable)

+ Les algues peuvent être transformées en bacon végétalien passable. (Entreprise rapide $)

+ Des panneaux solaires peu encombrants et laids sont en route. (WSJ $)

+ La chaleur est mauvaise pour la santé des plantes. Voici comment l’édition de gènes pourrait aider. (examen de la technologie MIT)

9 Le dernier travail de l’IA ? Rédacteur de contenu de site Web

Mais ses clients ne veulent pas que vous sachiez que leurs messages ne sont pas écrits par des humains. (WSJ $)

+ Les siestes rapides aident l’IA à se souvenir de ce qu’elle a appris. (Carte mère)

+ Les utilisateurs de la plateforme d’art DeviantArt détestent sa nouvelle IA générative. (Ars Technica)

10 La Silicon Valley semble tourner le dos à l’alcool 🍷

Ne pas boire est traité comme un insigne d’honneur. (L’information $)

Citation du jour

“Honnêtement, son iPhone pourrait aussi bien être un implant Borg.”

—Tyler McClure, père de deux enfants du Tennessee, compare l’obsession de son père de 75 ans pour son iPhone à un implant de contrôle mental de Star Trek dans une interview avec le Poste de Washington.

La grande histoire