Ce que signifient les règles de surveillance électronique en milieu de travail de l’Ontario

Une nouvelle législation obligeant les employeurs de l’Ontario à divulguer la surveillance électronique sur le lieu de travail augmentera la transparence, mais n’accorde aux employés aucun nouveau droit à la vie privée, selon les avocats du travail.

Le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi en avril obligeant les employeurs de 25 employés ou plus à se doter d’une politique de surveillance électronique.

Cela pourrait couvrir si un employeur surveille les ordinateurs, les téléphones portables ou le GPS d’un employé et dans quelle mesure cela se produit.

L’exigence de divulgation est entrée en vigueur mardi et les employeurs ont maintenant 30 jours pour fournir aux travailleurs une copie écrite de la politique.

Cependant, Mackenzie Irwin, un avocat en droit du travail basé à Toronto chez Samfiru Tumarkin LLP, a déclaré jeudi à Your Morning de CTV que l’une des principales critiques de la législation est qu’elle ne confère aux employés aucun nouveau droit au travail.

Au contraire, cela oblige les employeurs à être francs et transparents avec leur personnel sur ce qu’ils surveillent réellement.

“En ce qui concerne l’endroit où cette ligne est tracée, ce n’est vraiment pas clair pour le moment”, a déclaré Irwin.

Les employés ne pourraient contester aucune surveillance en vertu de la loi.

Irwin a déclaré que les employeurs sont autorisés à surveiller leurs travailleurs tant que c’est dans un “objectif commercial légitime” et que c’est “le moins invasif possible”.

Malgré cela, elle a déclaré que les employés pourraient être très réticents une fois qu’ils apprendraient dans quelle mesure cette surveillance est en cours.

“Ce sera une période très intéressante en Ontario en novembre pour voir quelle surveillance se déroule réellement”, a-t-elle déclaré.

La législation intervient alors que le travail à distance est devenu beaucoup plus courant pendant la pandémie de COVID-19.

L’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec ont des lois sur la protection des renseignements personnels qui imposent certaines limites à la capacité des organisations du secteur privé de recueillir des renseignements sur les employés.

S’adressant à La Presse canadienne, le ministre du Travail de l’Ontario, Monte McNaughton, a décrit la politique comme une “première étape” et la première du genre au Canada.

“Cela donnera au gouvernement une image plus claire de ce que font les employeurs”, a déclaré McNaughton mardi.

“Je pense qu’il est prudent de dire qu’il y aura plus à venir dans un avenir proche en ce qui concerne les protections et la création de plus d’opportunités pour les travailleurs.”

Sundeep Gokhale, avocat spécialisé en droit du travail et de l’emploi chez Sherrard Kuzz LLP à Toronto, a déclaré mardi à CTV News Channel que les employés ont probablement supposé que leur employeur les surveillait.

“Au cœur de cela, il s’agit vraiment de garder les employeurs honnêtes et transparents et de créer cette ligne de communication ouverte entre un employeur et ses employés”, a-t-il déclaré.

Le défi pour certains employeurs, a déclaré Gokhale, pourrait être l’absence de définition dans la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario pour la surveillance électronique.

En fin de compte, il peut s’agir de savoir si un employeur stocke et a accès à des informations électroniques de ses employés et s’il examine systématiquement ces données.

“Donc, si vous êtes un employeur et que vous recevez chaque mois un rapport sur les frappes au clavier ou les sites Web visités, quelle qu’en soit la nature, alors oui, vous devrez le divulguer”, a déclaré Gokhale.

“Mais le simple fait de stocker des e-mails et de ne pas avoir d’examen systémique ou quelque chose de cette nature ne déclenchera pas de surveillance électronique.”



Avec des fichiers de La Presse canadienne