Le premier ministre a ajouté que les barbiers et les coiffeurs pourront rouvrir à partir du 5 avril avec les services de vente au détail click-and-collect, les jardineries, les concessionnaires automobiles et les magasins d’articles pour la maison. Les étudiants universitaires et collégiaux peuvent également revenir pour l’enseignement en personne et les sports de contact en plein air pour les 12-17 ans peuvent reprendre.

