Ce que signifient les récentes décisions de la Cour suprême de Pennsylvanie pour les électeurs avant le jour du scrutin

La Cour suprême de Pennsylvanie a décidé samedi soir qu’elle n’engagerait pas deux poursuites concernant le vote par correspondance parce que l’élection présidentielle du 5 novembre est trop proche et que des dizaines de milliers de personnes votent déjà.

Dans une décision, le tribunal a déclaré qu’il n’entendrait pas la demande du Comité national républicain et du Parti républicain de Pennsylvanie, qui cherchaient non seulement à interdire aux conseils électoraux des comtés de permettre aux électeurs de corriger les erreurs sur leurs bulletins de vote par correspondance, une pratique connue sous le nom d’avis. -et-guérir, mais aussi de leur interdire de voter au scrutin provisoire le jour du scrutin si ce bulletin de vote par correspondance était défectueux.

Le tribunal a également porté un coup dur à une coalition d’organisations de défense des droits civiques représentée par l’Union américaine des libertés civiles de Pennsylvanie et le Public Interest Law Center, qui a remporté fin août une courte victoire en cour d’appel sur des bulletins de vote par correspondance non ou mal datés.

La Cour du Commonwealth de Pennsylvanie a statué le 31 août que le rejet des bulletins de vote reçus avant la date limite de soumission parce qu’ils contiennent des erreurs de datation sur l’enveloppe extérieure constitue une violation des droits de l’électeur en vertu de la constitution de l’État.

Le 13 septembre, cependant, la Cour suprême de l’État a rejeté l’affaire pour un détail technique : les plaignants n’ont poursuivi en justice que les deux plus grands comtés de l’État, Philadelphie et Allegheny, et non les 67.

Dans les deux procès, les plaignants ont demandé à la Haute Cour des « mesures extraordinaires » en vertu de la règle du Banc du Roi, qui permet aux juges d’examiner des affaires d’une grande importance publique sans que l’affaire soit entendue au préalable par un tribunal inférieur.

Encore une autre question de vote par correspondance reste en attente devant la Cour suprême de Pennsylvanie. Dans cette affaire, intentée par le Center for Coalfield Justice et la branche du comté de Washington de la NAACP, les tribunaux inférieurs ont statué que les fonctionnaires doivent informer les personnes qui commettent des erreurs de vote par correspondance. De cette façon, ces électeurs peuvent voter provisoirement le jour du scrutin ou contester la décision de disqualifier leur vote par correspondance.

L’affaire a été déposée après que la majorité républicaine du conseil électoral du comté de Washington a décidé de ne rien dire. électeurs si leur bulletin de vote par correspondance a été rejeté pour les erreurs techniques.

Les bulletins de vote par correspondance de l’élection de mi-mandat de 2022 qui n’étaient pas datés, affichés à gauche ou mal datés à droite, sont affichés au palais de justice du comté d’Erie le jour du scrutin, le 8 novembre 2022.

Que signifient les décisions pour les électeurs ?

Le tribunal ayant choisi de se prononcer sur deux des cas de vote par correspondance, les conseils électoraux des comtés seront toujours autorisés à informer les électeurs s’ils ont commis une erreur sur leur enveloppe de vote et à leur donner la possibilité de corriger cette erreur. Cependant, cela signifie également que ces conseils électoraux ne peuvent pas compter les bulletins de vote par correspondance qui portent une date erronée ou qui n’ont pas de date sur l’enveloppe extérieure, même si ces bulletins sont reçus avant la date limite et portent le cachet de la poste ou l’horodatage.

L’ACLU de Pennsylvanie craint que ce dernier puisse priver des dizaines de milliers d’électeurs du droit de vote.

« Les électeurs ne devraient pas être disqualifiés à cause d’une erreur humaine non pertinente », a déclaré le groupe. a déclaré dans un communiqué après la décision.

L’ACLU de Pennsylvanie a déclaré que le tribunal ne devrait pas perdre de temps à examiner l’affaire sur le fond. Les groupes de défense des droits de vote qu’il a représentés ont fait valoir – et la Cour du Commonwealth a accepté – que les dates d’enveloppe ne servent à rien. Les responsables électoraux n’utilisent pas les dates manuscrites pour s’assurer qu’un bulletin de vote arrive à temps ou pour toute autre raison de sécurité du vote, selon ces groupes.

L’exigence de datation semble être un « artefact législatif » d’une époque antérieure, a déclaré Marian Schneider, avocate principale chargée du droit de vote à l’ACLU de Pennsylvanie.

Les bulletins de vote par correspondance d’environ 10 000 Pennsylvaniens ont été exclus du décompte des élections générales de 2022 en raison d’un problème de datation, selon l’ACLU de Pennsylvanie.

Quels comtés de Pennsylvanie permettent aux électeurs de corriger les erreurs de vote ?

Dans sa déclaration, le groupe a également félicité le tribunal pour avoir rejeté la demande du RNC d’interdire les pratiques de notification et de guérison, affirmant que « les responsables électoraux du comté devraient aider les gens à voter, et non trouver des moyens de les disqualifier ».

Si le RNC avait réussi à disqualifier les bulletins de vote pour erreurs sans donner aux électeurs la possibilité de corriger les erreurs, « beaucoup d’électeurs n’auraient pas leurs bulletins comptés », a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, les comtés de Pennsylvanie ont exercé leur propre pouvoir discrétionnaire en matière de politiques de préavis et de guérison ; Dans certains endroits, les fonctionnaires donnent aux électeurs la possibilité de corriger les erreurs, et dans d’autres, ils ne le font pas.

Au moins 36 comtés, soit plus de la moitié des 67 que compte la Pennsylvanie, informent les électeurs des erreurs sur leurs bulletins de vote par correspondance et leur offrent la possibilité de les corriger, selon une analyse récente de l’ACLU de Pennsylvanie. Dix autres font savoir que leurs bulletins sont défectueux et leur permettent de voter provisoirement le jour du scrutin.

Mais au moins 16 comtés ne signalent pas aux gens les problèmes liés à leur vote par correspondance et ne leur donnent pas la possibilité de corriger leurs erreurs. L’ACLU de Pennsylvanie n’est pas sûre des politiques appliquées dans les cinq comtés restants.

Même dans les comtés qui autorisent la guérison, le processus est différent selon l’endroit où vous vous trouvez dans l’État Keystone, a déclaré Schneider.

Certains comtés renvoient l’intégralité du bulletin de vote à un électeur pour corriger l’erreur, a-t-elle déclaré. D’autres convoquent les électeurs au bureau, par exemple, pour corriger une date manquante ou incorrecte, et d’autres encore pourraient émettre un bulletin de vote de remplacement, a-t-elle déclaré.

Cette mosaïque de règles différentes résulte du système électoral décentralisé du Commonwealth, a déclaré Schneider.

L’ACLU de Pennsylvanie s’interroge sur les motivations des responsables du comté qui soutiennent le rejet des bulletins de vote mal datés sans que les électeurs aient la possibilité de les corriger.

« Au cours des cinq années qui ont suivi l’extension du droit de vote des Pennsylvaniens au vote par correspondance sans excuse, nous avons vu des comtés tenter de contourner l’expansion de l’accès au vote en appliquant des règles inutiles et des sanctions sévères pour des erreurs insignifiantes », a déclaré Mike Lee, directeur exécutif. de l’ACLU de Pennsylvanie, a déclaré dans un communiqué de presse. « Ces politiques ont un réel impact sur les vrais électeurs, et nous savons que des milliers de personnes ont été privées de leurs droits à cause de elles. »

Bethany Rodgers et Matthew Rink sont journalistes d’investigation du bureau de Pennsylvanie du réseau USA TODAY.s.

Cet article a été initialement publié sur Erie Times-News : Trop proche du jour du scrutin : la Cour suprême de l’Autorité palestinienne ne se prononcera pas sur 2 affaires