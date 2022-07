Ce que signifient les nouveaux chiffres du rapport sur l’emploi aux États-Unis de juin 2022

Les employeurs ont ajouté 372 000 emplois en juin, poursuivant une série de fortes créations d’emplois qui ont soutenu la reprise économique aux États-Unis.

Le taux de chômage est resté inchangé à 3,6%, niveau stable depuis mars, selon le rapport mensuel du Département du travail publié vendredi. Ce taux n’est que légèrement supérieur à son niveau d’avant la pandémie, qui était à son plus bas niveau en 50 ans.

“Le rapport d’aujourd’hui ne fait que réitérer que le marché du travail est un point positif dans la reprise”, a déclaré Daniel Zhao, économiste principal au site de carrière Glassdoor. “Même si nous avons entendu des craintes de récession et d’autres préoccupations, le marché du travail continue de progresser.”

Même avec la reprise robuste du marché du travail, les craintes d’une récession ont augmenté alors que la Réserve fédérale augmente agressivement les taux d’intérêt dans le but de refroidir la demande des consommateurs et de faire baisser l’inflation élevée. L’inquiétude est que les entreprises réagiront à des coûts d’emprunt plus élevés en réduisant la production et en licenciant des travailleurs, ce qui pourrait plonger l’économie dans une récession.

Bien que les chiffres de juin aient été plus élevés que prévu par les prévisionnistes, certains signes indiquent que l’embauche pourrait ralentir. Les gains d’emplois en juin ont ralenti par rapport aux niveaux observés plus tôt dans l’année (l’économie a gagné en moyenne environ 470 000 emplois par mois de janvier à mai). Les offres d’emploi en mai ont légèrement diminué pour un deuxième mois consécutif à 11,3 millions, selon un rapport du Département du travail publié mercredi, bien que ce nombre soit toujours bien supérieur aux niveaux d’avant la pandémie.

“Il pourrait y avoir des preuves que le marché du travail ralentit légèrement”, a déclaré Zhao. “Mais il roule toujours à bonne vitesse.”

Les gains d’emplois en avril et en mai ont été légèrement révisés à la baisse, totalisant 74 000 emplois de moins que précédemment. Les chiffres de la masse salariale de juin pourraient encore être révisés à la hausse ou à la baisse dans les mois à venir, mais de nombreux économistes l’ont pris comme un signe qu’une récession est encore loin.

“Dans l’ensemble, les données sur l’emploi confirment notre point de vue selon lequel parler de l’économie en récession en ce moment est fantaisiste, tandis que les chiffres des salaires suggèrent que la pression inflationniste s’atténue”, a écrit Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics, dans une note de recherche après le publication du rapport.

Les salaires ont continué de grimper en juin, bien que la croissance ait ralenti ces derniers mois. Le salaire horaire moyen en juin a augmenté de 5,1% par rapport à l’année précédente, contre 5,2% sur l’année jusqu’en mai. La croissance des salaires moyens n’a pas suivi le rythme rapide de l’inflation, mais un ralentissement de la croissance pourrait rassurer les responsables de la Fed, qui surveillent de près les signes indiquant que des augmentations salariales rapides font grimper l’inflation.

Les forts gains d’emplois pourraient ajouter de la pression sur la Fed pour qu’elle poursuive ses hausses de taux agressives. Les responsables de la banque centrale ont déclaré qu’ils étaient sur le point d’augmenter les taux d’intérêt de 0,5 ou 0,75 point de pourcentage lors de la prochaine réunion de la Fed plus tard ce mois-ci. Cela ferait suite à sa dernière hausse de taux en juin, lorsque la banque centrale a relevé ses taux de 0,75 point de pourcentage, la plus forte augmentation depuis 1994.

Un ralentissement de l’embauche pourrait ne pas être aussi grave qu’il n’y paraît

Surtout avec la montée en puissance des craintes de récession, un ralentissement de l’embauche pourrait ressembler à un signe de mauvais augure. Mais certains économistes disent qu’un refroidissement progressif du marché du travail pourrait ne pas être un scénario horrible. Et parce que les gains d’emplois sont solides depuis des mois, le pays a moins de déficit à combler que, disons, il y a un an, lorsque l’économie avait perdu 6,8 millions d’emplois par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Certains économistes affirment qu’une décélération des créations d’emplois à un rythme plus durable pourrait être un signe positif pour la Fed alors qu’elle tente de rééquilibrer l’offre et la demande. Les responsables de la banque centrale espèrent réussir un « atterrissage en douceur », dans lequel l’inflation diminue et le chômage n’augmente pas fortement. À l’heure actuelle, il y a près de deux offres d’emploi pour chaque chômeur, ce qui signifie que de nombreuses entreprises ne peuvent pas embaucher tous les travailleurs qu’elles souhaitent.

“Le marché du travail pourrait ralentir un peu, mais cela ne suffira peut-être pas à nous faire basculer dans une récession”, a déclaré Nick Bunker, directeur de la recherche économique au Indeed Hiring Lab.

Pourtant, certains secteurs ont mis du temps à se remettre complètement de la pandémie, comme les loisirs, l’hôtellerie et la garde d’enfants. En juin, le secteur des loisirs et de l’hôtellerie a ajouté 67 000 emplois et a contribué à la croissance globale, mais l’industrie est toujours en baisse de 1,3 million d’emplois par rapport aux niveaux de février 2020. L’emploi dans les soins de santé a également augmenté de 57 000 en juin, mais le secteur a perdu 176 000 emplois, soit 1,1 %, par rapport à février 2020.

“Il y a encore beaucoup de personnes hors du marché du travail, ce qui rend difficile pour les entreprises d’embaucher des travailleurs”, a déclaré Beth Ann Bovino, économiste en chef aux États-Unis chez S&P Global.