Ce que signifient les fusions de WestJet pour les prix des vols ; Les dépôts par carte de crédit ont mal tourné: aide-mémoire Marketplace de CBC

Les titulaires de cartes de crédit ont perdu des milliers de dollars après un accord entre une entreprise et une banque qui tourne mal

Les clients de Plastk Visa sortent par milliers après que l’accord entre un homme d’affaires et une banque ait mal tourné Les clients qui se sont inscrits pour une carte de crédit sécurisée Plastk disent à CBC Go Public qu’ils manquent des milliers de dollars après ne pas avoir récupéré leurs dépôts de garantie, ce que le propriétaire de l’entreprise impute à la banque avec laquelle il s’est associé.

Constance McCall ne peut pas faire une pause.

La femme d’Edmonton avait besoin d’améliorer sa cote de crédit après avoir divorcé, alors elle a souscrit une carte de crédit sécurisée qui promettait de l’aider à le faire.

Au lieu de cela, elle a perdu des milliers de dollars et est repartie avec une cote de crédit pire que lorsqu’elle a commencé.

McCall, 59 ans, est l’un des nombreux titulaires de carte coincés au milieu d’une âpre bataille juridique entre la société de cartes de crédit et la banque avec laquelle elle s’est associée, Digital Commerce Bank, basée à Calgary, également appelée DC Bank.

Elle s’est inscrite au Visa via Plastk Financial & Rewards après l’avoir vu recommandé sur Credit Karma, un site Web en qui elle avait confiance.

Plastk promet aux titulaires de carte la possibilité d’améliorer leurs cotes de crédit en signalant leurs transactions au bureau de crédit Equifax.

En tant que carte sécurisée, la limite de crédit correspond à tout ce que les clients paient à l’avance pour un dépôt de garantie – entre 300 $ et 10 000 $.

Plastk indique que les clients peuvent annuler à tout moment et récupérer leur dépôt après une période de détention de deux mois si le compte est en règle.

Mais des dizaines de clients de CBC Aller en public parlé, et des centaines d’autres qui se sont plaints en ligne, disent que Plastk ne rend pas leurs dépôts.

Après avoir annulé en décembre, McCall s’attendait à ce que 4 500 $ soient remboursés en février. Sans cela, elle a dû emprunter à sa famille et à ses amis pour payer l’essentiel.

Il a fallu quatre mois à McCall pour récupérer son remboursement, et seulement après Aller en public a porté l’affaire à l’attention de l’entreprise.

Le PDG et fondateur de Plastk, Motola Omobamiduro, a déclaré qu’il essayait de rembourser les clients, mais que leur argent était retenu par DC Bank.

Plastk et DC Bank se sont associés en avril 2020. Des documents judiciaires montrent que leur différend a commencé environ deux ans plus tard lorsque DC Bank a déclaré que Plastk devait des frais impayés et ne fournissait pas les fonds nécessaires à la banque pour payer Visa.

Plastk a déclaré que la banque imposait injustement de nouvelles règles et de nouveaux frais et que sa technologie ne fonctionnait pas toujours, ce qui limitait la capacité de Plastk à faire des affaires. En savoir plus

Les ventes au détail suggèrent que nous ne sommes pas prêts à arrêter de faire du shopping, malgré les prix élevés et les terribles avertissements concernant la dette

Malgré les inquiétudes concernant l’inflation et une éventuelle récession, les dernières données sur les ventes au détail suggèrent que les Canadiens sont toujours d’humeur à dépenser. (Damian Lemanski/Bloomberg)

Les Canadiens sont en train de dépenser.

Statistique Canada a rapporté que les détaillants ont encaissé 65,9 milliards de dollars en avril. C’est une augmentation de 1,1 % par rapport au niveau de mars.

Presque tous les types de magasins ont enregistré des ventes plus élevées au cours du mois, à l’exception des détaillants de meubles, d’appareils électroniques et d’électroménagers, où les ventes ont diminué de 1,6 % par rapport au niveau de mars.

Les ventes au détail de base, qui excluent les articles volatils comme l’essence, les voitures et les pièces automobiles, ont en fait augmenté encore plus : 1,5 %.

Cette métrique a maintenant augmenté pendant cinq mois consécutifs, alors même que les appels aux consommateurs pour qu’ils se serrent la ceinture se multiplient. Les ventes ont augmenté dans huit des 10 provinces, en tête du Nouveau-Brunswick, où elles ont augmenté de 4,4 %. Les deux exceptions étaient l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

Une grande partie de la frénésie des dépenses peut être attribuée à l’inflation, car des prix plus élevés signifient que les gens paient plus pour la même quantité de produits et de services, ce qui augmentera la consommation d’un détaillant.

Mais les ventes ont également augmenté en volume, augmentant de 0,3 % au cours du mois.

La hausse des ventes a été plus de deux fois plus forte que ce à quoi s’attendaient les économistes, et les premiers chiffres de Statistique Canada pour mai montrent que ce mois est sur la bonne voie pour un autre gain, de 0,5 %. Cela le met sur la bonne voie pour battre le record mensuel de 66,3 milliards de dollars enregistré en juin 2022.

Shelley Kaushik, économiste chez BMO, affirme que les chiffres montrent que les dépenses de consommation se révèlent « résilientes » face à la pression croissante. « Pour l’avenir, la dynamique des dépenses de consommation devrait ralentir au second semestre, car des taux d’intérêt encore plus élevés et une inflation toujours élevée continuent de peser sur le pouvoir d’achat. » En savoir plus

WestJet dit qu’avaler Sunwing, Swoop est une victoire pour les voyageurs – mais tout le monde n’a pas de grands espoirs

Les transporteurs à rabais Sunwing Airlines et Swoop fusionnent avec les opérations de WestJet, basée à Calgary. Cette décision signifie deux compagnies aériennes à rabais de moins au service des voyageurs au Canada, ce qui fait craindre aux critiques qu’il y aura moins de concurrence et des prix plus élevés. Mais WestJet dit que cela n’arrivera pas. (Soumis par Sunwing Media)

La prise de contrôle par WestJet et la consolidation des compagnies aériennes à bas prix Swoop et Sunwing dans son transporteur principal inquiètent certains vacanciers et experts en voyages à propos de la hausse des prix à venir. Mais le PDG de la compagnie aérienne basée à Calgary affirme que les déménagements sont une victoire pour tout le monde.

Au cas où vous l’auriez manqué, WestJet Airlines Ltd. a annoncé son intention de regrouper Sunwing Airlines récemment acquise en une entité autonome et de la fusionner avec son transporteur éponyme. Cette décision est intervenue quelques jours seulement après l’annonce de plans similaires pour Swoop, la compagnie aérienne à bas prix qu’elle a elle-même lancée en 2017. Le gouvernement fédéral a approuvé le rachat de Sunwing en mars.

La fusion signifie deux compagnies aériennes à rabais de moins au service des voyageurs au Canada, ce qui fait craindre aux critiques qu’il y aura moins de concurrence dans l’industrie et des prix plus élevés.

« Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs canadiens dans l’ensemble, ça ne l’a jamais été », a déclaré Anshul Singh, fondateur du site Web de programmes de voyage et de fidélité Points, Miles and Bling. « Chaque fois que nous constatons une baisse de la concurrence, nous devrions vraiment nous attendre à ce que les prix augmentent sur une période de temps. »

Singh a déclaré que WestJet pourrait claironner les mouvements comme une victoire pour tout le monde et a dit aux régulateurs ce qu’ils avaient besoin d’entendre pour signer le pacte. Mais en fin de compte, a-t-il dit, les mesures visant à replier Swoop et Sunwing sont conçues pour maximiser leur rentabilité.

Pour sa part, WestJet affirme que les consommateurs devraient en effet s’attendre à voir le même type de sièges bon marché qu’ils voyaient auparavant, sauf qu’ils seront maintenant dans un avion de marque WestJet. En savoir plus

SmileDirectClub doit libérer plus de 17 000 consommateurs des accords de non-divulgation

Un représentant commercial de SmileDirectClub montre à l’un des testeurs de CBC un scan 3D de ses dents (Radio-Canada)

Un règlement a été conclu entre le bureau du procureur général de Washington, DC et SmileDirectClub, une société d’orthodontie directe aux consommateurs.

En 2022, le procureur général a poursuivi SmileDirectClub pour pratiques déloyales et trompeuses, alléguant que la société avait illégalement utilisé des accords de non-divulgation (NDA) pour faire taire les consommateurs, manipuler les avis en ligne et cacher des informations sur la sécurité et l’efficacité de ses produits au public et des régulateurs gouvernementaux.

SmileDirectClub a nié les allégations et, dans le cadre d’un règlement, a accepté d’informer les consommateurs qui avaient précédemment signé des accords de non-divulgation qu’ils sont désormais libres de parler de leurs expériences, de cesser d’exiger des consommateurs qu’ils signent des accords qui empêchent le partage d’informations avant de fournir des remboursements et de payer 500 000 USD. au district de Columbia.

Marché a précédemment étudié SmileDirectClub et a découvert que l’entreprise partageait des informations trompeuses et potentiellement dangereuses et des plans de traitement douteux.

Le site Web de SmileDirectClub promet des dents plus droites en aussi peu que quatre à six mois. Les utilisateurs reçoivent plusieurs gouttières en plastique à la fois par la poste et les changent toutes les semaines ou toutes les deux semaines, selon un calendrier. La société affirme également que les aligneurs sont proposés à un prix inférieur, environ 2 500 dollars, soit environ la moitié du coût des appareils dentaires.

Marché s’est entretenu avec plusieurs clients de SmileDirectClub en 2019 et 2020, qui ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits de leur traitement. Les plaintes allaient de trois téléspectateurs qui ont déclaré que leurs aligneurs n’étaient pas arrivés à temps et / ou ne s’adaptaient pas correctement à des conséquences plus graves, y compris deux clients dont les morsures étaient mal alignées, un qui avait une couronne cassée et deux qui ont déclaré avoir besoin de greffes de gencive après traitement.

Les plaintes ont incité Marketplace à envoyer quatre personnes sous couverture pour s’enquérir des traitements de l’entreprise. SmileDirectClub a approuvé les quatre pour les traitements, mais les orthodontistes indépendants ont averti que les traitements pourraient entraîner une aggravation de la morsure, augmenter le risque d’éclats et d’usure, et même la chute des dents.

En réponse aux examens des quatre plans de traitement, SmileDirectClub a demandé au directeur de l’American Teledentistry Association, le Dr Marc Ackerman, d’examiner les mêmes plans. Il pensait que les quatre étaient acceptables et entraîneraient une amélioration de l’apparence des sourires. La société a ajouté que puisque les orthodontistes consultés par CBC avaient de l’expérience dans le traitement de patients avec Invisalign, le principal concurrent de la société, ils devraient être disqualifiés pour agir en tant qu’experts.

SmileDirectClub a ajouté que seulement 1% de ses clients se plaignent après le traitement. En savoir plus

Taylor Swift sauve-t-il l’économie ?

La volonté de Swifties de dépenser des milliers pour voir la tournée Eras de la chanteuse est révélatrice du pouvoir d’achat que les consommateurs ont encore dans une économie en ralentissement… même si elle saute le Canada. #amer

Comment gérer une ferme dans une grande ville

Certains agriculteurs utilisent des toits, des sous-sols, mais ils contournent tous le supermarché et vendent directement aux consommateurs.

Canada Bread accepte une amende de 50 millions de dollars pour son rôle dans le scandale de la fixation des prix du pain

La société, qui possède Dempster’s, Stonemill et d’autres, a admis que sous l’ancien propriétaire, elle travaillait avec des rivaux pour augmenter les prix.

