Ce que signifie une récession pour les travailleurs qui se battent pour le retour au travail

Les gens entrent dans le bâtiment du siège social de Goldman Sachs à New York, aux États-Unis, le lundi 14 juin 2021. Michel Nagle | Bloomberg | Getty Images

Un marché des employés de longue date avait rendu difficile pour les employeurs de tirer les rênes et de forcer les travailleurs à distance à retourner au bureau. Mais les temps peuvent changer. Au milieu de divers défis commerciaux allant de la volatilité du marché, de la hausse de l’inflation, des revenus à la traîne et d’un risque élevé de récession, les entreprises ralentissent l’embauche et, dans certains cas, laissent partir des travailleurs. Meta, Twitter et Uber, la société mère de Facebook, ne sont que quelques-unes des entreprises qui ont réduit leurs plans pour les nouveaux employés. Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a écrit dans un e-mail aux employés que l’entreprise “traitera l’embauche comme un privilège et décidera quand et où nous augmenterons les effectifs”. Un porte-parole de Meta a déclaré à CNBC que “à la lumière des prévisions de dépenses données pour cette période de bénéfices, nous ralentissons sa croissance en conséquence”. Carvana et Robinhood ne sont que deux des entreprises qui ont connu de récentes périodes d’embauche et qui laissent maintenant partir des travailleurs. “Nous avons déterminé que ces réductions du personnel de Robinhood étaient la bonne décision pour améliorer l’efficacité, augmenter notre rapidité et nous assurer que nous répondons aux besoins changeants de nos clients”, a écrit le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, dans un article de blog annonçant que l’entreprise allait licenciera environ 9 % de ses 3 800 employés. Netflix vient de licencier 150 employés. Selon des experts en politiques d’entreprise, une dynamique employeur-employé en évolution rapide pourrait donner aux entreprises les munitions nécessaires pour adopter une ligne plus dure contre les arrangements de travail à temps plein à domicile que de nombreux employés ont réclamés. En fait, ils disent que de plus en plus d’entreprises commenceront probablement à faire pression sur leurs employés pour qu’ils reviennent au bureau – au moins quelques jours par semaine. “La main-d’œuvre hybride ne va pas disparaître, mais la situation où les employés refusent de se rendre sur le lieu de travail ne se maintiendra probablement pas”, a déclaré Johnny C. Taylor Jr., président et chef de la direction de la Society for Human Resource Management. Avant la pandémie, environ 10 % de la main-d’œuvre américaine travaillait entièrement à distance, selon les données de la SHRM. “D’ici la fin de 2024, nous pensons que le nombre de travailleurs entièrement à distance passera à environ 20%. Mais cela signifie toujours que 80% travailleront au bureau d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Taylor. Depuis que le Bureau of Labor Services a commencé à publier le rapport JOLTS en 2000, il y a eu deux récessions avec des tendances très similaires dans les offres d’emploi, l’une en 2001 et l’autre en 2007-2009. Selon Jeanniey Walden, experte en milieu de travail et CIO de DailyPay, un leader du paiement à la demande, ce qui rend l’environnement macroéconomique actuel différent, c’est que si une récession se profile à l’horizon, la Fed augmentera ses taux de manière agressive, contrairement à 2001 et 2008, où la Fed réduisait ses taux à zéro. Ajoutez à cela que les offres d’emploi sont plus de deux fois plus élevées qu’elles ne l’étaient avant les deux dernières récessions. Malgré cela, le Bureau of Labor Statistics a récemment signalé un creux post-pandémique dans le travail à distance à 7,7 %, soit moins de la moitié du niveau d’il y a un an. “Attendez-vous à ce que ce nombre continue de baisser, avec ou sans récession”, a-t-elle déclaré. “Les employeurs sont susceptibles d’exiger que vous les rencontriez à mi-chemin”, a déclaré Taylor Jr. à propos de la flexibilité du lieu de travail, mais ce point médian peut être défini différemment par les employeurs – trois jours au bureau, deux jours à la maison ; deux jours au bureau, trois jours à la maison. Certaines entreprises peuvent le définir comme quatre jours au bureau. Des données récentes de la ville de New York montrent quelques changements dans les modalités de travail, mais la résilience de l’hybride. Alors que les banques de Wall Street comme Goldman Sachs et JPMorgan Chase ont insisté sur le fait de ramener les gens au bureau à plein temps, d’autres entreprises ont adopté une approche plus centrée sur les employés, soit en laissant les employés choisir où travailler, soit en ne mettant pas les dents dans une politique. qui nécessite un certain nombre de jours au bureau.

À la mi-avril, 38 % des employés de bureau de Manhattan se trouvaient sur un lieu de travail physique un jour de semaine moyen, mais seulement 8 % étaient au bureau cinq jours par semaine, selon The Partnership for New York City. La part des employés de bureau entièrement à distance est passée de 54 % fin octobre 2021 à 28 % fin avril. Même sans tenir compte de la perspective d’une récession et d’emplois moins abondants, il est prévu que les taux de retour au bureau augmenteront après la fête du Travail, avec près de la moitié (49%) des travailleurs au bureau un jour de semaine moyen en septembre, avec le le plus grand seau (33 %) étant de trois jours par semaine. Alors que de plus en plus d’entreprises commencent à accueillir de nouveau leurs employés sur une base volontaire ou à exiger qu’ils reviennent, beaucoup font face à une résistance plus grande que prévu. Ford, par exemple, a été surpris du nombre peu élevé d’employés qui sont revenus au bureau une fois l’option disponible, en particulier compte tenu des sondages auprès des employés qui suggéraient qu’ils souhaitaient un mélange de travail à distance et au bureau. “Lorsque nous avons ouvert nos portes le 4 avril à nos employés pour les accueillir à nouveau sur le lieu de travail – ceux qui voulaient entrer – le nombre de ceux qui sont effectivement revenus au travail a été inférieur à ce que nous avions prévu”, a déclaré Ford Chief People and Employee Experience. L’officier Kiersten Robinson a déclaré lors d’un récent événement virtuel CNBC Work. Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, avait particulièrement poussé pour les travailleurs de retourner la majorité de la semaine de travail, sinon les cinq jours, qualifiant cette ère de travail à domicile “d’aberration”. S’adressant à David Faber de CNBC plus tôt ce mois-ci, Solomon a déclaré que la fréquentation en personne de la banque dans ses bureaux américains se situe entre 50% et 60%, contre un chiffre d’environ 80% avant la pandémie. “Nous voulons que les gens se rassemblent généralement”, a déclaré Solomon à Faber. “Cela va prendre du temps, vous savez; les changements de comportement prennent généralement du temps, et je pense qu’au cours des deux prochaines années, notre organisation se réunira généralement.”

Toujours un marché de demandeurs d’emploi

À l’heure actuelle, il s’agit encore d’un marché d’employés, de sorte que de nombreuses entreprises sont encore sur la bonne voie en matière de flexibilité. Certaines entreprises, par exemple, exigent officiellement que les employés travaillent au bureau trois jours par semaine, mais ne critiquent pas durement ceux qui ne viennent que pour deux. “Il est vraiment difficile de revenir à quelque chose de restrictif une fois que vous avez eu plus de liberté”, a déclaré Lori Dann, fondatrice du Presidents ‘Leadership Council, un forum pour les présidents, propriétaires et partenaires de petites entreprises. Les entreprises hésitent particulièrement à faire basculer le bateau, étant donné qu’un nombre record de 47 millions de personnes ont quitté leur emploi en 2021, selon le Bureau of Labor Statistics. Gartner prédit que le roulement volontaire annuel des employés américains devrait bondir de près de 20 % cette année par rapport à une moyenne annuelle pré-pandémique, ce qui signifierait que 37,4 millions de personnes quitteraient leur emploi en 2022, selon la société de recherche et de conseil. De plus, le marché du travail est resté très tendu, le nombre d’offres d’emploi dépassant le bassin de travailleurs disponibles de 5,6 millions en mars. “Les entreprises rencontrent beaucoup de résistance pour que les gens retournent au bureau”, a déclaré Dann. “Chaque fois que le marché du travail redevient un marché d’employeurs, ils peuvent être plus puissants, mais je ne pense pas qu’il y ait un moyen de le faire maintenant.” Cependant, de nombreuses entreprises perdent patience face aux demandes des employés pour un travail entièrement à distance, a déclaré Taylor. Il a donné l’exemple d’Apple, qui en avril a commencé à exiger que les employés des entreprises viennent une fois par semaine. Plus tôt ce mois-ci, la société a augmenté cela jusqu’à deux jours par semaine et le plan était d’exiger trois jours par semaine à partir du 23 mai. La politique, qui permet également aux membres du personnel de travailler entièrement à distance jusqu’à quatre semaines par an, a rencontré la résistance des employés. Le groupe publié une lettre ouverte, qui a recueilli plus de 3 000 signatures, dénonçant les “politiques rigides” promulguées. Apple a également perdu un haut responsable de l’IA au profit de Google, qui s’est enfui en raison de sa politique de retour au travail. Bien que l’entreprise puisse s’en tenir à ses armes, elle a temporairement retardé son plan exiger trois jours au bureau, invoquant les préoccupations de Covid. L’exigence de deux jours reste en place. Pour de nombreuses entreprises, être au bureau est une partie importante de leur culture, a déclaré Taylor. D’autres employeurs seront également plus enclins à dire : “Si vous n’aimez pas ce que nous proposons, trouvez un autre lieu de travail”, a-t-il déclaré. Pour l’instant, de nombreuses entreprises, dont Amgen, Clorox, DoorDash, Spotify, Splunk et TIAA, continuent d’offrir des options hybrides et à distance aux employés éligibles, souvent en fonction du rôle. Ces entreprises affirment que de nombreux employés continuent d’opter pour le travail à domicile, au moins une partie du temps. Et de nombreuses entreprises affirment que leurs politiques sont soumises à un examen continu. “Nous n’avons pas l’intention de changer pour le moment, mais nous continuerons à solliciter les commentaires de nos employés et à apporter les ajustements nécessaires”, a déclaré un porte-parole d’Amgen. “L’entrée au bureau reste volontaire pour le moment, à moins qu’un rôle ne doive être joué dans un bureau”, a déclaré Kristen Robinson, directrice des ressources humaines chez Splunk. “Nous attendons des équipes qu’elles décident comment elles travaillent ensemble et quand elles se réunissent en personne”, a-t-elle déclaré. Pour sa part, Spotify, qui donne aux employés le choix de leur lieu de travail, a déclaré qu’il mènerait une initiative de recherche de deux ans pour mieux comprendre l’impact du travail à domicile sur l’énergie, l’innovation, la collaboration et le bien-être.

Où le pouvoir de négociation basculera entre le travailleur et le patron