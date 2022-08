Ce que signifie une récession immobilière pour les propriétaires, les acheteurs et les vendeurs

La Bonne Brigade | Vision numérique | Getty Images

Il y a quelques mois à peine, le marché du logement restait en surrégime : flambée des prix des maisons, taux d’intérêt historiquement bas et demande incessante. Cependant, les données suggèrent maintenant à certains experts que le marché est dans une « récession du logement ». Par exemple, les ventes de maisons existantes en juillet ont chuté de 5,9 % par rapport à juin, marquant le sixième mois consécutif de baisse – et une baisse de plus de 20 % par rapport à l’année précédente. De plus, il y a eu des licenciements et une croissance plus lente de l’emploi dans l’industrie, le sentiment des constructeurs de maisons est devenu négatif et les acheteurs annulent des contrats face aux taux d’intérêt qui ont a bondi à 5,72 % contre moins de 3,3 % à l’approche de 2022. “Nous assistons à une récession du logement en termes de baisse des ventes et de la construction de maisons”, a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la National Association of Realtors, dit dans un rapport récent. À ce stade, cependant, c’est une autre histoire pour les propriétaires, les acheteurs et les vendeurs. “Ce n’est pas une récession des prix des maisons”, a ajouté Yun. “L’inventaire reste serré et les prix continuent d’augmenter à l’échelle nationale, près de 40 % des maisons affichant toujours le prix catalogue complet.” Mais il y a des signes que le marché annonce un changement en faveur des acheteurs. En savoir plus sur les finances personnelles :

“Les propriétaires sont dans une position très confortable”

“Les prix continuent d’augmenter sur presque tous les marchés du pays … et les stocks s’améliorent légèrement, mais pas beaucoup”, a déclaré Yun à CNBC. “Les propriétaires sont dans une position très confortable financièrement, en termes de richesse immobilière”, a déclaré Yun. Il a aussi a récemment déclaré que les propriétaires n’étaient “absolument pas” en récession. Les ventes de maisons existantes ont diminué de 20,2% en juillet à 4,8 millions de propriétés contre 6 millions un an plus tôt, selon NAR. Cependant, le prix médian le mois dernier était de 403 800 $, en hausse de 10,8 % par rapport à juillet 2021.

Avec des taux d’intérêt qui ont à peu près doublé par rapport à il y a six mois, les acheteurs ont eu plus de mal à se qualifier pour des prêts ou à se permettre des taux plus élevés. «Je vois des acheteurs de maison annuler un contrat si leur paiement est juste un peu plus élevé que ce à quoi ils s’attendaient – ​​je parle d’environ 100 $», a déclaré Al Bingham, agent de crédit hypothécaire chez Momentum Loans à Sandy, Utah. “Les acheteurs de maisons sont très prudents en ce moment.”

Les acheteurs pourraient rencontrer « un marché plus équilibré »

Pour les acheteurs, le ralentissement de la demande est généralement de bonnes nouvelles, disent les experts. “Les acheteurs doivent s’attendre à une possibilité de négociation de prix un peu meilleure”, a déclaré Yun. “L’année dernière, ils étaient à la merci de tout ce que les vendeurs demandaient… et il y avait plusieurs offres. Les acheteurs ne sont peut-être pas confrontés à cela maintenant.” Bien que cela dépende du marché spécifique, il y a plus de chances que les acheteurs voient des expériences d’achat plus normales. Dans certains endroits, le ralentissement signifie moins de concurrence et plus de chances que les vendeurs acceptent des offres assorties d’imprévus – comme l’acheteur doit d’abord vendre sa propre maison. “Nous voyons des éventualités être acceptées et cela ne se produisait pas”, a déclaré Stephen Rinaldi, président et fondateur de Rinaldi Group, un courtier en hypothèques basé près de Philadelphie. “Nous verrons probablement un marché plus équilibré.”

Les vendeurs “doivent être réalistes”