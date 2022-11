Ce que signifie une livre faible à long terme pour l’économie britannique

Une pièce d’une livre britannique se trouve dans cette photographie arrangée à Londres, Royaume-Uni Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

LONDRES — Le taux de change de la livre sterling par rapport à la Dollars américain a été sur un tour de montagnes russes ces derniers mois. Après une année de déclin constant, il a plongé à un niveau historiquement bas en dessous de 1,10 $ après le tristement célèbre “mini budget” du gouvernement britannique fin septembre. Il est ensuite revenu à 1,16 dollar après que le pays a échangé ses finances et ses premiers ministres fin octobre ; et a chuté à 1,11 $ après que la Banque d’Angleterre a minimisé les attentes de hausse des taux et averti que le Royaume-Uni avait déjà entamé sa plus longue récession le 3 novembre. Les hauts et les bas récents se sont tous déroulés dans une fourchette où la livre sterling ne s’est pas échangée contre le billet vert depuis 1984. À la mi-2007, au plus fort de la crise financière, il était possible d’obtenir deux dollars pour une livre. En avril 2015, il valait encore 1,5 $ ; et au début de 2022, 1,3 $. Presque toutes les devises ont baissé par rapport à le dollar cette année, et la dépréciation de la livre sterling par rapport à l’euro n’a pas été aussi grave compte tenu des défis propres à l’Union européenne en matière de ralentissement économique et d’approvisionnement énergétique. Mais l’euro est toujours beaucoup plus fort qu’il ne l’était face à la livre dans les années 1990 et pendant la majeure partie des années 2000 ; et l’importance mondiale de la livre s’est évaporée depuis l’époque où elle était la monnaie de réserve mondiale au début du 20ème siècle.

Une livre historiquement plus faible à moyen et à long terme a divers impacts sur le Royaume-Uni plus largement, ont déclaré des économistes à CNBC. La plus fondamentale est que les importations deviennent plus chères, tandis que les exportations deviennent théoriquement plus compétitives. “Le problème est que le Royaume-Uni est très dépendant des importations, près des deux tiers de la nourriture est importée, donc une baisse de 10% du taux de change effectif réel se traduit vraiment rapidement par une hausse des prix des denrées alimentaires”, a déclaré Mark Blyth, professeur d’économie et d’affaires publiques. à l’Université Brown. “Le Royaume-Uni est une économie à bas salaires. Cela va faire mal.”

Situation à long terme

Richard Portes, professeur d’économie à la London Business School, a également noté la dépendance du Royaume-Uni à l’égard du commerce extérieur, ce qui signifie un impact “significatif” sur les prix d’une devise plus faible, bien qu’il ait déclaré qu’il n’y avait pas encore de preuve d’un effet significatif sur la demande britannique. pour les biens étrangers – mais il n’y en avait pas non plus pour les exportations, qui deviennent théoriquement plus compétitives. Il a également noté que la dépréciation de la monnaie avait un effet de niveau sur les prix plutôt que d’être inflationniste. “C’est un effet ponctuel. Cela ne nous donne pas nécessairement de l’inflation en termes d’augmentation continue du niveau des prix”, a-t-il déclaré. “Si cela contribue à une spirale des prix des salaires, alors c’est inflationniste, et c’est ce qui nous préoccupe tous maintenant. Nous ne voulons pas voir ces augmentations de prix qui se sont produites en partie à cause de l’Ukraine, etc. Je ne veux pas voir des hausses de salaires qui déclencheront des hausses de prix et une spirale.” La dépréciation de la livre sterling est une tendance à long terme depuis qu’elle a été autorisée à flotter librement en 1971, a-t-il déclaré à CNBC : “Je pense qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que cela continue. Et c’est en partie parce que la productivité et donc la compétitivité n’ont pas été très bonnes par rapport à nos partenaires commerciaux. C’est donc la situation à long terme. Le déficit du compte courant du Royaume-Uni (c’est-à-dire lorsqu’un pays importe plus de biens et de services qu’il n’en exporte, et s’élève à 32,5 milliards de livres sterling pour la Grande-Bretagne) est financée par des entrées de capitaux, a-t-il noté. L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a a dit le Royaume-Uni dépend de la “gentillesse des étrangers”. Mais Portes a déclaré que “ce n’est pas leur gentillesse, c’est eux qui veulent investir parce qu’ils trouvent leurs projections et leurs rendements possibles, les investisseurs trouvent les actifs britanniques suffisamment attrayants pour apporter des capitaux”.

“S’ils le trouvent moins attrayant, les actifs britanniques perdraient de la valeur pour inciter les gens à investir davantage, de sorte que le taux de change chuterait davantage. Cela dépend de la confiance dans l’économie britannique, de la politique budgétaire et de toutes ces choses.” Mais, a déclaré Portes, la livre plus faible n’est pas en soi un problème pour la planification budgétaire que le gouvernement est en train de faire, avec un budget très attendu attendu le 17 novembre. “Si une grande partie de notre dette était libellée en devises étrangères, ce serait le cas, mais ce n’est pas le cas. Notre dette publique est libellée presque entièrement en livre sterling. Et donc, contrairement à certains pays, nous ne trouvons pas cela un problème. Je ne pense pas que le la dépréciation que nous avons constatée ou qui est susceptible de se produire au cours des prochaines années fera une grande différence dans les positions budgétaires.”

“Le modèle de croissance est mort”

Selon Blyth, au-delà de la douleur subie par les ménages, la hausse des prix causée par une devise plus faible aura des effets plus profonds et plus durables. “Le Royaume-Uni est une économie fortement basée sur la consommation, et un tel changement équivaut à une taxe sur la consommation. Cela signifie moins de carburant dans le moteur économique. Le Royaume-Uni a déjà une croissance faible et une croissance de la productivité encore plus faible.” Le potentiel de hausse des exportations a été annulé par le Brexit, a-t-il déclaré, soulignant que l’économie britannique était passée de 90% à 70% de la taille de l’Allemagne depuis le vote de 2016. “Alors, qu’est-ce que cela signifie à long terme? Cela signifie que l’ancien modèle de croissance britannique est mort”, a poursuivi Blyth.