Ce que signifie une clause d’assurance “disparition mystérieuse”

“Toutes les polices n’en ont pas, mais certaines en ont”, a déclaré Don Griffin, vice-président de la division politique, recherche et internationale de l’American Property Casualty Insurance Association, à propos des clauses. “S’il a disparu dans des circonstances mystérieuses, cela signifie souvent qu’il n’est pas couvert.”

Les réclamations d’assurance des locataires et des propriétaires liées à une “disparition mystérieuse” ont augmenté de 5% à Halloween et de 3% lors de Mischief Night, qui est la veille d’Halloween, selon les données des réclamations de Travelers Insurance de 2011 à 2021.

Sinon, un assuré pourrait déclarer qu’un article a disparu et recevoir des paiements d’assurance même s’il est toujours en sa possession.

En général, ces règles entrent en jeu lorsqu’un assuré fait une réclamation pour un objet de valeur perdu mais ne peut raisonnablement expliquer comment l’objet a disparu, a déclaré Michael DeLong, expert en assurance à la Consumer Federation of America.

Le dépôt et l’enregistrement d’un rapport de police peuvent suffire à satisfaire un assureur dans de tels cas, a déclaré Kochenburger.

En ce qui concerne les biens personnels, l’assurance ne couvre généralement que les locataires et les propriétaires pour un “risque nommé”, a déclaré Griffin.

Même lorsque les assureurs paient un sinistre, une disparition mystérieuse ou autre, les assurés ne sont pas nécessairement couverts pour le coût total de remplacement d’un article.

Des sous-limites peuvent s’appliquer. Par exemple, votre prime mensuelle peut vous assurer jusqu’à 20 000 $ de biens personnels au total. Mais votre police peut plafonner le remboursement pour certaines catégories, comme un maximum de 2 000 $ pour les bijoux, 2 500 $ pour les fourrures, 3 000 $ pour les appareils électroniques ou 5 000 $ pour les œuvres d’art.

Cependant, les assurés peuvent souvent choisir de couvrir le coût total des objets de valeur moyennant une prime plus élevée.

“Vous voulez vous assurer de vérifier votre politique”, a déclaré Kochenburger. “Il y a de fortes chances que vous ayez besoin d’une couverture supplémentaire [for an art collection or jewelry].”

“C’est une erreur courante et c’est aussi facile à éviter”, a-t-il ajouté.

L’achat d’une couverture supplémentaire peut également être un moyen de contourner les lacunes financières résultant d’une mystérieuse disparition, a déclaré Griffin.

Le fait de choisir un élément spécifique pour la couverture sur un «annexe» distinct de votre police de locataire ou de propriétaire existante (ou via une police distincte) couvre généralement cet élément pour un éventail de risques beaucoup plus large – y compris souvent une disparition inexpliquée, a-t-il ajouté.

“Ces choses sont assez rares, mais elles arrivent”, a déclaré Griffin.