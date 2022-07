Ce que signifie une Bank of America haussière pour Wall Street et l’économie

“Ce qui n’a pas tué Bank of America l’a rendue plus forte”, a déclaré Mike Mayo, analyste bancaire souvent à contre-courant chez Wells Fargo, qui a longtemps critiqué Bank of America. “Vous avez ici une histoire de victoire sur défaite. Ils avaient un plan de croissance responsable, et ce plan se poursuit aujourd’hui.”

En revanche, le score FICO moyen aux États-Unis est de 698, selon une étude réalisée à la mi-2021 par l’agence d’évaluation du crédit Equifax. Et la crise des prêts hypothécaires à risque de la fin des années 2000 s’est concentrée, du moins au départ, sur les personnes dont les scores étaient inférieurs à 620. Bank of America l’a appris à ses dépens en rachetant le prêteur hypothécaire axé sur les subprimes Countrywide Financial en 2008.

Cela commence par un seul chiffre qui apparaît à la page 23 des graphiques supplémentaires de B of A accompagnant leur rapport sur les revenus : 771. C’est le pointage de crédit moyen des nouveaux emprunteurs de cartes de crédit et de prêts hypothécaires de la deuxième plus grande banque américaine (derrière JPMorgan Chase), a déclaré CFRA. Analyste de recherche Ken Leon. Le prêt moyen pour une voiture neuve au cours du trimestre est venu avec un score de 791. L’emprunteur moyen sur valeur domiciliaire était de 797 et de 800 au premier trimestre.

Alors que les banques ont publié leurs bénéfices au deuxième trimestre, une chose est ressortie : les banques qui se concentrent sur Wall Street étaient pessimistes quant aux perspectives, et les banques qui servent principalement les consommateurs et Main Street étaient beaucoup plus optimistes.

Plus remarquable encore, l’hypothèque moyenne de Bank of America ne représente actuellement qu’environ la moitié de la valeur de la maison qui la garantit, a déclaré Mayo. Et son emprunteur moyen par carte de crédit n’a utilisé que 18 % de sa ligne de crédit.

Et son portefeuille global de prêts à la consommation est à la fois plus petit qu’en 2009 et une part plus petite de son activité de prêt, les prêts commerciaux étant passés au premier plan.

La banque détient 29 milliards de dollars de prêts hypothécaires de moins qu’à la fin de 2009, alors que l’économie venait de survivre au pire de la crise financière. Et ce, malgré le doublement du prix de la maison médiane, selon e Le site de finances personnelles DQYDJ, qui rassemble des données provenant de sources telles que la National Association of Realtors et l’indice Case-Shiller. Son portefeuille de prêts sur valeur domiciliaire, un secteur d’activité blâmé pour les problèmes de nombreuses banques avec des consommateurs débordés, n’est que de 27 milliards de dollars, contre 154 milliards de dollars.

Du point de vue de la banque, l’heureuse conséquence de prêter à des consommateurs financièrement stables est qu’ils peuvent continuer à dépenser, alors qu’une grande partie de Wall Street se demande si une récession provoquée en partie par une baisse des dépenses de consommation est à portée de main. Les dépenses totales des clients de Bank of America ont augmenté de 13% cette année, pour atteindre 2,1 billions de dollars, a indiqué la banque.

“Les consommateurs américains restent assez résilients”, a déclaré Moynihan. “Les soldes moyens globaux des dépôts pour la plupart des cohortes sont plus élevés qu’ils ne l’étaient au dernier trimestre et ont même augmenté en juin par rapport à mai … et surtout, nous ne constatons aucune détérioration de la qualité des actifs de nos clients, et ils ont la capacité d’emprunter .”

Pour les deux premières semaines de juillet, les dépenses ont augmenté de plus de 10 % sur une base plus solide, a déclaré Moynihan.

La restructuration conservatrice de longue date de la banque a aidé les activités grand public de B of A à gagner 2,9 milliards de dollars au cours du trimestre. Ajusté pour tenir compte des variations des réserves de crédit et des impôts, cela représente une hausse de 26 % par rapport à l’année dernière.

L’une des raisons pour lesquelles la banque est si saine est que les cotes de crédit élevées des emprunteurs se sont traduites par de faibles taux de défaut. Bien que Bank of America ait mis de côté 350 millions de dollars au cours du trimestre pour gérer les futurs défauts de paiement dans ses activités de consommation – de l’argent qu’elle pourrait récupérer si les défauts de paiement sont plus faibles que prévu, ou s’ajouter si les défauts de paiement s’accélèrent – ​​son ratio de consommateurs en retard de paiement est seulement 1,2 %, moins qu’avant la pandémie.

Des taux d’intérêt plus élevés augmenteront les bénéfices de base de 4 milliards de dollars par an au cours des deux prochains trimestres, un développement que la réaction du marché au rapport sur les bénéfices n’a pas réussi à prendre en compte, a déclaré Mayo. Il a déclaré que Bank of America augmenterait probablement ses bénéfices avant impôts plus rapidement que presque toutes les entreprises du monde. l’indice boursier Standard & Poor’s 500 au cours des deux prochaines années, aidé également par une campagne de maîtrise des coûts visant à inciter les consommateurs à utiliser plus souvent les plateformes numériques et par de faibles pertes sur prêts.

Les actions bancaires étaient plus élevées dans les échanges mardi, avec Bank of America parmi les leaders, et le secteur a surperformé les gains plus larges du marché lors d’une journée de rallye à Wall Street.