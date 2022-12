Ce que signifie un rallye du Père Noël pour les investisseurs

Le Père Noël assiste à la 98e cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre de Noël à la Bourse de New York le 1er décembre 2021 à New York.

Si l’histoire est un guide, les investisseurs boursiers pourraient être sur le point d’obtenir un cadeau pendant les vacances.

Les actions américaines galopent souvent en fin d’année, offrant des rendements plus élevés aux investisseurs. La tendance, connue sous le nom de “rassemblement du Père Noël”, englobe les cinq derniers jours de bourse de l’année civile et les deux premiers de la nouvelle année.

actualités liées à l’investissement

Au cours des deux dernières décennies, la Indice S&P 500 – un baromètre de la performance des actions américaines – a augmenté de 0,7 % par an, en moyenne, au cours de ces sept jours de bourse, selon les données de FactSet. Le S&P 500 a été positif pendant ces sept jours au cours de 15 des 20 années – ou 75% du temps, a constaté FactSet.

La tendance se maintient également en regardant plus loin.

Au cours de cette période de négociation particulière de sept jours, le S&P 500 a augmenté en moyenne de 1,3 % par an depuis 1950 et a été positif pendant 79 % de ces années, selon une analyse de Michael Batnick, associé directeur chez Ritholtz Wealth Management.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Les retraits de 401 (k) pour «difficultés» ont atteint un niveau record, selon Vanguard

Long Covid fausse le marché du travail – et c’est mauvais pour l’économie américaine

Comment réduire la piqûre de la prise de RMD dans un marché en baisse

En comparaison, les rendements du S&P 500 étaient beaucoup plus faibles de 0,24 % pendant toutes les autres périodes de négociation de sept jours datant de 1950, a déclaré Batnick. Les actions ont été positives 58 % du temps au cours de ces périodes.

“C’est significatif”, a déclaré Batnick à propos de la différence de rendements et de taux de positivité.

Décembre a tendance à être parmi les mois les plus forts de l’année pour la performance des actions américaines. Depuis 1926, seuls les rendements de juillet et d’avril ont dépassé la moyenne de décembre – environ 1,9 % et 1,7 % contre 1,6 %, respectivement, selon les données de Morningstar Direct.