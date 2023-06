Ce que signifie un grand jury et un juge de Floride pour l’acte d’accusation de Trump

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

jeIl était prévu qu’une enquête fédérale sur la rétention par Donald Trump de documents top secrets des mois après son départ de la Maison Blanche entraînerait des accusations à Washington DC.

Mais l’acte d’accusation accablant de 37 chefs d’accusation, avec plus de deux douzaines de chefs d’accusation de rétention illégale de documents classifiés en vertu de la loi sur l’espionnage, a été déposé le 8 juin devant le tribunal de district américain de Floride, sa résidence principale et l’emplacement de son célèbre Mar-a-Lago. propriété de villégiature, où des monticules de boîtes contenant des documents gouvernementaux sensibles ont été découverts par les forces de l’ordre fédérales.

Des photographies dans un acte d’accusation non scellé publié le 9 juin en montraient des piles sur une scène de salle de bal et une salle de bains dorée avec un lustre. Des entretiens avec des témoins et des transcriptions de conversations dans l’acte d’accusation radical semblent montrer une profondeur de coordination entre M. Trump, ses assistants et ses avocats pour les amener à la propriété et, plus tard, les dissimuler aux forces de l’ordre.

Il est donc logique que les procureurs l’inculpent, lui et son associé Walt Nauta en Floride. Mais déterminer le lieu d’une affaire contre l’ancien président, ou tout accusé, n’est pas nécessairement simple.

« Cela pourrait vraiment faire une énorme différence. Le groupe de jurés est différent. Les juges sont différents », selon l’ancien procureur américain adjoint Andrew Weissmann, s’adressant à MSNBC.

«De plus, DC est un endroit où le tribunal est très habitué à traiter des informations classifiées. Il y a là une expertise. Donc, en termes de rapidité, pour que cette affaire soit jugée, le lieu compte », a-t-il ajouté.

L’ancien président républicain a également rejeté à plusieurs reprises les accusations et les enquêtes à son encontre dans plusieurs juridictions en tant que «chasse aux sorcières» politiques, désignant les majorités démocrates à New York – où il a été reconnu coupable d’abus sexuels, frappé d’un procès de 250 millions de dollars de l’État procureur général et accusé au pénal de plus de 30 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux – et d’Atlanta, où ses efforts pour renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020 devraient entraîner des accusations cet été.

M. Trump a remporté l’État de Floride en 2016 et 2020, bien qu’il ait perdu le comté de Miami-Dade, où il fait face à une inculpation fédérale.

Un formulaire joint à l’acte d’accusation indiquait également que l’affaire avait été déposée devant la division du tribunal de West Palm Beach, suggérant qu’un groupe de jurés potentiels pourrait être tiré à partir de là.

Les électeurs du comté de Palm Beach ont voté de manière fiable pour les candidats démocrates à la présidentielle, mais le gouverneur républicain Ron DeSantis a remporté 51% des voix du comté l’année dernière.

M. DeSantis – le rival de M. Trump pour la nomination républicaine à la présidence en 2024 – a déclaré dans un communiqué après l’annonce de l’acte d’accusation qu’il « rendra responsable le [US Department of Justice]exciser les préjugés politiques et mettre fin à la militarisation une fois pour toutes », mais s’est arrêté avant de dire qu’il ferait n’importe quoi pour intervenir.

« Le fait que cela soit facturé en Floride est extrêmement important », selon l’analyste juridique de CNN, Elie Honig. « Légalement, je pense que c’est la bonne décision de [the Justice Department]parce qu’ils vont éviter une question compliquée sur le lieu.

Des citations à comparaître peuvent avoir été émises à partir de Washington DC, mais les tribunaux ont confirmé que le lieu doit être lié à l’endroit où la conduite illégale a été commise.

La Floride peut finalement être « moins avantageuse » pour les procureurs fédéraux et le ministère de la Justice dans une affaire portant sur des documents classifiés et les conséquences d’une administration présidentielle, généralement du ressort des tribunaux de Washington, mais l’État est un « lieu juridiquement moins risqué à ce stade ». conjoncture, » selon M. Weissmann et Ryan Goodman.

Une vue aérienne du domaine Mar-a-Lago de Donald Trump le 10 août 2022, quelques jours après une perquisition de la propriété par les forces de l’ordre fédérales (PA)

« Quels que soient les arguments juridiques et factuels qui pourraient soutenir le lieu à Washington DC, les conséquences d’une erreur de calcul sont une variable inconnue qui conseillera en faveur de la prudence de la part du [Justice Department], » ils ont écrit.

Les procureurs ne veulent probablement pas non plus « passer le risque de passer la première année à se battre pour le lieu », l’ancien procureur fédéral Randall D Eliason. dit Le Washington Post.

Pour l’instant, le cas de M. Trump sera traité par un juge fédéral qu’il a nommé à la magistrature en 2020 – et qui a déjà rendu des décisions controversées dans l’enquête qui ont été rejetées par une cour d’appel.

La juge de district américaine Aileen Cannon doit présider son procès devant le tribunal fédéral à Miami.

L’année dernière, la juge Cannon a nommé un «maître spécial» pour examiner les documents saisis par les forces de l’ordre fédérales et a interdit au FBI d’utiliser ces documents dans le cadre de l’enquête jusqu’à ce qu’elle ait terminé un examen, gelant ainsi l’enquête du ministère de la Justice.

Des équipes de presse campent devant un tribunal fédéral à Miami en prévision de l’arrivée de Donald Trump après la levée des scellés d’un acte d’accusation fédéral le 9 juin (Getty Images)

Cette ordonnance a finalement été entièrement rejetée par un panel de trois juges d’une cour d’appel fédérale, qui a vivement critiqué les actions du juge et a souligné qu’un tribunal ne peut pas simplement « rédiger une règle permettant à tout sujet d’un mandat de perquisition de bloquer les enquêtes du gouvernement après le l’exécution du mandat » ou « rédiger une règle qui autorise uniquement les anciens présidents à le faire ».

Si elle ne se récuse pas de l’affaire et qu’elle reste juge de première instance, elle pourrait jouer un rôle potentiellement critique dans le développement de l’affaire, y compris s’il faut organiser un procès avant ou après les élections primaires présidentielles et les élections générales de 2024, comme M. Trump cherche l’investiture républicaine à la présidence.

Il doit déjà retourner au tribunal pénal de Manhattan le 25 mars – quelques jours après le début du vote dans les États primaires. Un procès dans un procès pour fraude visant M. Trump, ses enfants adultes et ses entités commerciales devrait commencer en octobre.