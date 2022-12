Ce que signifie “Secure 2.0” pour les quasi-retraités

Si vous approchez de l’âge de la retraite, certains changements à venir promulgués dans le cadre d’un projet de loi de financement du gouvernement pourraient vous intéresser.

Des dizaines de dispositions liées à la retraite connues sous le nom de Secure 2.0 ont été incluses dans un ensemble de crédits omnibus qui a été approuvé par le Congrès la semaine dernière. Bien que les changements visent collectivement à améliorer les résultats pour les épargnants et les retraités, certains d’entre eux peuvent être particulièrement utiles aux quasi-retraités.

“Sur les bords, [the changes] présentent de nombreuses opportunités de planification de la retraite dont les quasi-retraités voudraient être conscients », a déclaré Joel Dickson, responsable de la méthodologie de conseil pour Vanguard et membre de son groupe de politique de retraite.