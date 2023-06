La restauration de la planète est toujours un processus de conception, qui est façonné par les valeurs, les idiosyncrasies et les angles morts des responsables. Laura J. Martin, historien de l’environnement

Ces poissons se sont étonnamment bien comportés – deux fois plus que les poissons non irradiés – et depuis lors, ils ont surpassé les poissons naturels et se sont reproduits avec eux, sans parler des innombrables autres poissons «améliorés» relâchés par les États et les agences gouvernementales fédérales chaque année depuis au moins les années 1930. Attrapez un poisson sauvage aujourd’hui et son corps porte probablement des marques de manipulation humaine : « Il est peut-être anachronique d’appeler n’importe quelle pêche ‘sauvage’ », écrit Martin.

Sauvage par conceptionLe plus grand cadeau de ‘est de « dénaturaliser » la restauration telle qu’elle se fait aujourd’hui, montrant que des concepts qui peuvent sembler essentiels à la pratique, tels que l’éradication des espèces envahissantes ou le retour des paysages à un état antérieur à la perturbation, ont été insignifiants pour une grande partie de l’histoire du mouvement. histoire.

Les lecteurs pourraient être surpris d’apprendre que les deux Sauvagerie et Feuilles de banane critiquent ce qu’ils considèrent comme des récits alarmistes concernant les espèces non indigènes. Martin montre comment la gestion des espèces envahissantes a pris de l’importance de manière opportuniste en capitalisant sur d’autres formes de nativisme américain. À partir des années 1980 et 1990, les associations caritatives environnementales se sont appuyées sur les craintes liées à la migration et à l’assouplissement des frontières nationales. Dans les années qui ont suivi le 11 septembre, Nature Conservancy avait adopté le langage de la lutte contre le terrorisme, appelant à des unités de «réponse rapide» pour «attaquer» les espèces envahissantes et transformant les gestionnaires de l’environnement en «équipes de frappe pour l’éradication des plantes exotiques».

Martin soutient que le retour des paysages à des conditions «pré-humaines» ou précoloniales – souvent supposées être l’objectif principal de la restauration – n’est apparu comme un objectif généralisé que dans les années 1980 avant de diminuer à nouveau dans les années 2000, car le changement climatique et le développement humain ont rendu cela impossible. . Ce n’était pas non plus nécessairement souhaitable. Étant donné que le mouvement de restauration américain a largement défini l’arrivée des Européens comme sa ligne de base et a exclu les Amérindiens des terres en question, il a généralement abouti à des mondes fantastiques nettoyés par l’homme et restaurés écologiquement qui ont permis aux Américains blancs de perpétuer le mythe de la « découverte » du Nouveau Monde. .”

Cathedral Rock, vue sur la rivière, 1861. CARLETON E. WATKINS/LE MUSÉE DU MET

La restauration de la planète est toujours un processus de conception, dit Martin, qui est façonné par les valeurs, les idiosyncrasies et les angles morts des responsables, même lorsqu’ils prétendent céder le contrôle à des forces sauvages et primitives. « La restauration est, par définition, active : c’est une tentative d’intervenir sur le sort d’une espèce ou de tout un écosystème », écrit-elle. « Si la préservation est le désir de maintenir la nature dans le temps et la conservation est le désir de gérer la nature pour une utilisation humaine future, la restauration nous demande de faire quelque chose de plus compliqué : prendre des décisions sur où et comment guérir. Réparer et entretenir. Pour réparer les dommages que nous avons causés, tout en apprenant de la nature alors même que nous y intervenons.

Sauvage par conceptioncomme Feuilles de bananier fraîches, est maintenu par un argument franc en faveur de la responsabilité et de l’obligation de rendre compte. Les projets de restauration ne peuvent pas se permettre de commettre des erreurs déjà commises par les défenseurs de la faune, soutiennent-ils, en déplaçant des minorités vulnérables et en effaçant la culture au profit de visions pharaoniques d’une nature débarrassée de l’influence humaine. Ces deux récits, ancrés dans l’histoire, montrent pourquoi la restauration doit être démocratique et guidée par une délibération ouverte sur la justice. « À qui profite la restauration ? Qui est lésé ? Qui fait le travail de soins et qui est soigné ? demande Martin. « Dont la vision de la sauvagerie est mise en pratique? »

Rewilding, tel qu’il est encadré par Burrell et Tree, a peu à dire sur ces questions de justice. Étant donné que leur pratique découle d’une propriété foncière privée, des idées comme la démocratie et la prise de décision participative sont loin de l’esprit des auteurs. La restauration qui se produit est leur vision personnelle ; la justice n’est jamais mentionnée dans 500 pages de Sauvagerie. Pourtant, comme le montrent ces récits, les questions sur la façon de partager l’espace fini de la planète avec d’autres personnes, ainsi qu’avec d’autres espèces, ne peuvent être ignorées. Alors que les pratiques de restauration deviennent de plus en plus étendues et façonnent le monde, conclut Martin, le pouvoir de la restauration de transformer les paysages réintroduit des dangers familiers pour les impuissants : « Je suggère que nous concevons la restauration comme une collaboration optimiste avec des espèces non humaines, une pratique de co-conception du sauvage avec eux. Mais nous avons toujours la responsabilité de collaborer les uns avec les autres.

Matthew Ponsford est un journaliste indépendant basé à Londres.