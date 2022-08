Ce que signifie réellement le deuxième amendement – ​​Shaw Local

Le Northwest Herald a publié une lettre, « What the Second Amendment Means » par Anthony J. Santinello. Il y présente une interprétation du deuxième amendement à la Constitution américaine :

“Une milice bien organisée, étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint.”

La question devient : Qui sont les gens ?

Le peuple est l’ensemble de la population, comme c’est le cas dans les premier et quatrième amendements. Le peuple est la milice. Les gens ne peuvent pas vouloir dire une chose dans un amendement et autre chose dans un autre.

Alors que « le peuple », tel qu’il est utilisé dans la Constitution, fait référence au peuple dans son ensemble, c’est-à-dire en tant que corps, ce qui est assez différent de celui de Santinello, « l’ensemble du peuple » signifiant tous les gens en tant qu’individus.

Plus important encore, son interprétation selon laquelle l’ensemble de la population comprend la milice omet de prendre en compte le modificateur critique, « bien réglementé ». Il est impossible de réglementer une milice (“Une partie des forces armées organisées d’un pays susceptible d’appeler uniquement en cas d’urgence” – Merriam-Webster) sans recrutement, qualification, formation, organisation, structure de commandement, règles et discipline. De toute évidence, ce serait incroyablement lourd pour l’ensemble de la population.

D’un autre côté, si l’interprétation de M. Santinello devait s’appliquer, une « milice bien réglementée » universelle exigerait que le gouvernement enregistre les armes à feu et leurs porteurs et sélectionne, réglemente, surveille et gère les armes, ainsi que les personnes qui en conservent la garde.

Alors, peut-être que M. Santinello est en faveur du contrôle des armes à feu après tout ?

Robert Beltran

McHenry