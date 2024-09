Ce que signifie pour les Panthers le remplacement de Bryce Young par Andy Dalton

Après un début de carrière de 2-16 dans la NFL, les Panthers de la Caroline remplacent le quart-arrière Bryce Young par Andy Dalton pour le match de dimanche contre les Raiders de Las Vegas (16h05 HE, CBS).

Cela fait de Young le premier quart-arrière sélectionné au premier rang de l’ère du repêchage commun (depuis 1967) à être mis sur le banc pour des raisons non liées à une blessure.

Les Panthers ont échangé avec les Bears de Chicago pour acquérir le premier choix global de 2023 pour drafter Young, qui a un bilan de 0-2 cette saison. Son total QBR cette saison (8,9) est le troisième pire sur une séquence de deux matchs depuis qu’ESPN a commencé à utiliser cette mesure en 2011.

Les Panthers ont été dominés 73-13 au cours des deux premières semaines, leur seul touchdown étant survenu sur une mêlée de Young qui a initialement été considérée comme un fumble. Le différentiel de 60 points est le pire enregistré par une équipe lors des deux premiers matchs depuis 2019.

L’indice d’efficacité offensive de la Caroline (.70) après deux matchs se classe dernier sur 608 cas pour les semaines 1 et 2 depuis qu’il a été suivi pour la première fois en 2006, et ils ont converti deux des 22 opportunités de troisième essai, le pire de la NFL.

La liste est longue, mais en fin de compte, les Panthers pensent que Dalton leur donne une meilleure chance de gagner après avoir passé l’intersaison à améliorer les postes de compétences et la ligne offensive pour aider Young.

Le journaliste des Panthers d’ESPN David Newton, la journaliste des Saints Katherine Terrell, l’analyste de la draft NFL Jordan Reid, le journaliste national de la NFL Jeremy Fowler et les analystes de la NFL Aaron Schatz et Seth Walder expliquent ce qui a conduit à ce changement et ce que cela signifie pour l’avenir.

Pourquoi n’était-il pas viable de garder Young comme titulaire ?

Le receveur Adam Thielen, qui était visiblement énervé sur la ligne de touche dimanche après que Young ait été plaqué sur un troisième essai alors que Thielen était complètement libre, a déclaré après la défaite 26-3 contre les Chargers de Los Angeles que « ce n’est pas un problème de Bryce Young ». Il a fait tout son possible pour dire à quel point il aimait Young et qu’il se battrait pour lui. C’était l’état d’esprit des joueurs dans tout le vestiaire.

L’entraîneur Dave Canales ne semblait pas pressé de faire un changement après le match, déclarant : « Bryce Young est notre quart-arrière » lorsqu’on lui a demandé qui débuterait dimanche contre les Raiders.

Young n’a donc pas perdu le vestiaire. Il a perdu deux matchs par un écart combiné de 60 points et n’a pas réussi à lancer une seule passe de touchdown, tout en ne se sentant jamais à l’aise à la tête de l’attaque et en continuant à prendre de mauvaises décisions. Et il n’a pas réussi à prendre les commandes du schéma de Canales, favorable aux quarterbacks, qui a aidé Baker Mayfield (Tampa Bay), Geno Smith (Seattle) et Russell Wilson (Seattle) à se remettre sur pied par le passé.

Canales savait que laisser Young sur le banc enverrait un signal négatif au vestiaire. Il savait également que ne pas laisser Young sur le banc ne donnerait aucune chance réaliste de victoire aux Panthers. — Newton

À quel point les Panthers ont-ils mal commencé la saison ?

Les Panthers ont été historiquement mauvais pour commencer la saison 2024, selon mon Cotes DVOA. Ils ont le neuvième pire DVOA global de 1 397 équipes depuis 1979 jusqu’à la semaine 2, remontant à 1979. L’attaque est encore plus basse, se classant au septième rang des pires attaques de toutes les équipes jusqu’à la semaine 2. Ce n’est pas seulement Young qui a été horrible, car les Panthers sont derniers en DVOA de passe et 31e en DVOA de course, devant seulement l’adversaire de cette semaine, les Raiders.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Si l’on regarde l’histoire, la saison des Panthers ne peut pas encore être complètement annulée. En grande partie annulée, bien sûr. Mais la deuxième pire attaque de tous les temps jusqu’à la deuxième semaine appartenait aux Steelers de 1989. Cette équipe a perdu ses deux premiers matchs sur un score combiné de 92-10, puis a rebondi pour terminer la saison 9-7 et se qualifier pour les playoffs. (La pire attaque de tous les temps jusqu’à la deuxième semaine appartenait aux Texans de l’expansion de 2002, et ils ont été horribles toute la saison.)

Une autre comparaison intéressante serait l’équipe de Washington de 2001, qui avait la cinquième pire attaque de tous les temps jusqu’à la deuxième semaine. Cette équipe a mis sur le banc le quarterback Jeff George et est passée à Tony Banks après deux matchs, puis a rebondi pour terminer l’année avec un bilan de 8-8. Bien sûr, il y a une grande différence entre mettre sur le banc un vétéran de 34 ans et mettre sur le banc le premier choix de la draft de l’année dernière.

Parmi les autres équipes parmi les pires attaques de tous les temps jusqu’à la semaine 2 figurent les Dolphins de 2019, les Raiders de 2006, les Jaguars de 2013 et les Browns d’expansion de 1999. –Schatz

Quelles sont les options qui s’offrent à Carolina pour aller de l’avant ?

La seule option est claire : espérer le meilleur avec Dalton tout en permettant à Young de se réinitialiser dans les coulisses pour une éventuelle – même si elle n’est pas tirée par les cheveux – renaissance.

Le seul avantage de mettre Young sur le banc si tôt est qu’ils pourraient revenir vers lui, et ce mouvement le sauve en quelque sorte de lui-même après deux semaines horribles. Mais la plupart des gens à qui j’ai parlé au sein de la ligue ont été au moins légèrement surpris par ce changement – d’autant plus que Carolina est considérée comme l’une des équipes les plus déficientes en talents de la NFL. Les gens à l’intérieur du bâtiment des Panthers sont surpris. Ils savaient que le jeu de Young finirait par le faire mettre sur le banc s’il ne s’améliorait pas, mais deux semaines, c’est un bon début.

Un vétéran de la NFL a une opinion différente. « Ils ont dû mettre ce joueur sur le banc », a-t-il déclaré. « L’attaque n’était pas fonctionnelle. »

Canales s’appuiera sur l’expérience et le savoir-faire de Dalton, dont le pourcentage de victoires en carrière de 50,9 % est important ici. On m’a fait remarquer à plusieurs reprises cette intersaison que Dalton avait fait du bon travail en poussant Young à l’entraînement – toujours mentionné après avoir fait l’éloge de la croissance de Young. Je n’ai pas pris cela comme un signal pour mettre Dalton sur ma carte de bingo de la semaine 3.

« Peut être [Canales] « Je pensais qu’il était irréparable », a déclaré un dirigeant de l’AFC. « Il n’y a plus beaucoup de patience et de développement dans notre ligue. Vous jouez tôt et vous devez produire rapidement. » — Fowler

Que pouvons-nous attendre d’Andy Dalton ?

Dalton a une attitude positive et un comportement calme. Il ne se laisse jamais aller ni trop loin, et les Panthers en ont désespérément besoin en ce moment, avec tant de choses qui vont mal.

Bien que Dalton ne soit plus titulaire à temps plein, il a débuté 30 matchs pour quatre équipes différentes depuis qu’il a perdu son poste de titulaire avec les Bengals de Cincinnati après la saison 2019. Il a de l’expérience dans pratiquement toutes les situations, et lorsque les Panthers joueront en Allemagne le 10 novembre, Dalton pourrait faire son quatrième départ dans un match international.

Les Saints l’ont recruté pour remplacer Jameis Winston en 2022 et ont suffisamment aimé son jeu pour le garder comme titulaire permanent cette saison-là après que Winston se soit blessé en début de saison.

Dalton n’est peut-être pas le genre de quarterback capable d’élever le niveau de jeu de ses coéquipiers en attaque. Il est généralement aussi bon que les joueurs qui l’entourent. Mais Dalton ne va certainement pas empirer les choses.

Cela fait longtemps que Dalton n’a pas connu ses meilleures saisons à Cincinnati, mais il y a une raison pour laquelle les équipes se sont continuellement tournées vers lui comme titulaire au cours des dernières années. Il sait comment diriger une équipe en difficulté et il limitera les erreurs pour les aider à remporter quelques victoires. — Terrell

Qui la Caroline pourrait-elle sélectionner au poste de QB lors de la draft 2025 ?

Les Panthers ont sans doute le pire effectif de la NFL à l’heure actuelle. En dehors de l’ailier défensif Derrick Brown, qui est absent pour la saison en raison d’une blessure au genou, il n’y a pas beaucoup de pièces maîtresses sur lesquelles s’appuyer. Alors, que nous réserve l’année 2025 ?

Le meilleur de la NFL • Y a-t-il un nouveau Patriot Way sous Jerod Mayo ?

• Quel est le secret de la sauce des Jets ?

• Pourquoi le passage des Chargers à une attaque axée sur la course fonctionne

• Les Colts et Richardson peuvent-ils se remettre sur la bonne voie ?

• Verrons-nous un FG de 70 yards de la part d’Aubrey des Cowboys ?

Si les Panthers décident de se séparer de Young, ils pourraient choisir un autre passeur en tête du repêchage puisqu’ils possèdent leur choix de premier tour en 2025. Carson Beck de Géorgie est actuellement le passeur le mieux classé de la classe 2025, tandis que Shedeur Sanders du Colorado et Quinn Ewers du Texas sont également des options viables près du sommet. Cam Ward de Miami est un joker à surveiller, car son départ rapide le catapulte déjà dans les classements du repêchage.

Cela dit, la récolte de QB de 2025 n’est pas aussi forte qu’elle l’était en 2024, lorsqu’un record de six passeurs ont été repêchés parmi les 12 premiers choix. Alors peut-être que les Panthers décideront d’aller dans une autre direction avec leur choix de premier tour.

Si la Caroline choisit d’attendre avant de recruter un QB, elle pourrait se concentrer sur l’ajout d’un meneur de jeu offensif ou défensif. Le WR/CB du Colorado Travis Hunter, le joueur de pointe du Tennessee James Pearce Jr. ou le joueur de pointe de la Géorgie Mykel Williams pourraient tous fournir un coup de pouce immédiat. Les Panthers pourraient également envisager d’échanger avec une équipe cherchant à recruter l’un des meilleurs QB. Cela leur permettrait d’acquérir plus de capital pour la draft 2025 ou de futurs choix pour renforcer une équipe actuellement privée de jeunes talents de haut niveau. — Reid

Les Panthers ont-ils une chance de revenir dans la course à la NFC Sud ?

J’en doute fortement. Oui, Young a été un énorme problème. Mais pendant (presque) deux semaines de la saison, cette équipe s’est également classée 30e en EPA par jeu autorisé en défense, 24e en taux de réussite des blocs de passe et 28e en taux de réussite des blocs de course. Ce sont tous des domaines qui n’ont pas grand-chose à voir avec le jeu du quarterback et qui resteront probablement des problèmes après le changement de quarterback. Leur meilleur joueur en défense, Brown, est sur la liste des blessés et a terminé la saison.

Je pense que la Caroline améliore certainement son attaque avec le transfert du quart-arrière, mais l’idée de Dalton – qui a un QBR de 48 depuis le début de 2021 – parachuté dans ce L’idée de transformer l’équipe en prétendant au titre de division semble tirée par les cheveux. Après tout, les Panthers ont 2,0 % de chances de se qualifier pour les playoffs et 0,4 % de chances de remporter la NFC South. — Walder