Ce que signifie le troisième mandat de Xi Jinping pour la Chine et le monde

Le plus grand événement politique de l’année se déroule ce week-end – et ce n’est pas une élection.

À partir du 16 octobre, quelque 2 300 délégués de toute la Chine se réuniront dans le Grand Palais du Peuple de la place Tiananmen pour le Congrès du Parti communiste chinois d’une semaine. Après de nombreuses délibérations en coulisses parmi les élites du parti, les choix de la haute direction chinoise pour les cinq prochaines années seront présentés au pays. Le parti passera également en revue les progrès du dernier mandat et définira ses objectifs de politique intérieure et étrangère pour le prochain. Les décisions concernant à la fois la politique et le personnel seront finalisées officiellement au printemps.

Les enjeux de ce qui se passera lors de ce Congrès pour la Chine et le reste du monde seront probablement les plus importants depuis des décennies. Le président Xi Jinping, qui a plus de pouvoir personnel sur la Chine que n’importe quel dirigeant depuis Mao Zedong, devrait être confirmé pour un troisième mandat sans précédent.

« La question est : à quel point Xi Jinping sera-t-il élevé ? a déclaré Michael Swaine, directeur du programme d’Asie de l’Est et expert de la défense chinoise et de la politique étrangère au Quincy Institute for Responsible Statecraft. “Il va y avoir beaucoup de continuité avec un renforcement probable de sa position.”

La Chine a radicalement changé sous le règne de Xi depuis maintenant une décennie. Xi saluera probablement le succès de son administration dans la lutte contre l’extrême pauvreté, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la corruption et, du moins jusqu’à récemment, la croissance de l’économie. Malgré ses faux pas initiaux dans la maîtrise du virus, les directives zéro Covid de la Chine ont réussi à limiter la mortalité due au Covid-19 par rapport à de nombreux autres pays, bien que ce succès se soit accompagné de graves effets secondaires économiques et politiques. La Chine a également transformé sa politique étrangère et est devenue le plus grand créancier du monde avec l’Initiative Ceinture et Route, un vaste programme mondial d’infrastructure et de développement.

Pendant le temps de Xi au pouvoir, cependant, la Chine est également devenue plus nationaliste, autoritaire et répressive. Le gouvernement s’est engagé dans ce que de nombreux critiques, y compris les États-Unis, ont qualifié de génocide contre les Ouïghours et d’autres groupes ethniques minoritaires musulmans de l’ouest de la Chine et ont écrasé tout semblant d’autonomie à Hong Kong. À l’étranger, la Chine est devenue plus affirmée dans ses revendications territoriales dans les mers de Chine orientale et méridionale, s’est engagée dans des escarmouches frontalières avec l’Inde et, plus particulièrement, a intensifié ses actions militaires et menacé d’utiliser la force pour placer Taiwan sous son contrôle.

Étant donné que toutes les décisions politiques et personnelles majeures ont déjà été prises dans les coulisses, la meilleure façon de penser au Congrès du Parti est comme une prévision météorologique pour la Chine et le monde. Sur le plan interne, la Chine est confrontée à des problèmes économiques importants, en partie en raison de ses politiques strictes de zéro-Covid et d’une crise immobilière. Elle est également confrontée à davantage de catastrophes climatiques et à un effondrement démographique imminent alors que sa population semble avoir commencé à décliner. À l’extérieur, la Chine se retrouve avec des relations plus glaciales avec les États-Unis et l’Union européenne – ses principaux partenaires commerciaux – tandis que l’opinion publique du Nord sur la Chine s’est détériorée en raison de sa réponse à la pandémie.

Le Congrès du Parti de cette année commencera à préciser si et comment Xi et le gouvernement chinois recadreront leur approche d’un monde qui a énormément changé depuis le dernier Congrès du Parti il ​​y a cinq ans. Xi “reconnaît toujours que la Chine doit rester un acteur international de très nombreuses manières différentes pour réussir”, a déclaré Swaine. “Il ne peut pas isoler la Chine et la transformer en une sorte d’entité autonome.”

Pour en savoir plus sur l’avenir de la Chine, j’ai parlé avec Swaine de ce à quoi s’attendre et de la façon dont Xi voit le moment géopolitique actuel. Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Muizz Aktar

Que signifie un troisième mandat pour Xi Jinping ? Pourquoi est-ce si important ?

Michel Swain

Dans des circonstances normales, du moins au cours des dernières décennies, Xi Jinping se retirerait, mais bien sûr, il ne le fera pas. Cela signifie que Xi Jinping est vraiment une figure très puissante et dominante au sein du Parti communiste chinois. Il continuera probablement à exercer cette domination au cours des cinq prochaines années, au moins. Il pourrait même rester au pouvoir jusqu’en 2035, ce qui est une étape importante ou une référence que le parti a inscrite dans ses plans de développement. Ce que cela suggère vraiment, c’est qu’il continue de faire et de refaire le parti d’une certaine manière à son image, mais aussi de mettre ses partisans à des postes de pouvoir. C’est vraiment l’autre question cruciale : dans quelle mesure les gens considérés comme très loyaux et redevables envers lui seront-ils encore plus placés à des postes de pouvoir par le biais du Congrès du Parti ?

Il ne s’agit pas seulement pour Xi Jinping de s’être débarrassé de ses éventuels opposants et d’y avoir mis ses propres partisans. Un grand nombre de dirigeants du parti soutiennent l’orientation générale de la direction et de la gouvernance de Xi Jinping. Tout son rôle a été de renforcer la direction du parti et le contrôle du parti en Chine pour corriger la corruption, le recul et la confusion qui ont émergé au cours des dernières décennies quant au rôle du parti dans la société, l’économie, la politique et la politique étrangère. Tout son mandat a vraiment été axé sur le renforcement du parti et la conduite de la Chine vers le 21e siècle.

Muizz Aktar

Il semble donc que nous sachions ce qui va se passer – du moins la ligne du haut. Peut-on s’attendre à des surprises ? Y a-t-il quelque chose auquel nous devrions faire attention ?

Michel Swain

Il n’y a pas vraiment d’individus dans la direction dont on puisse dire qu’ils sont des factions opposées. Il a essentiellement éliminé ce genre de dirigeants potentiels, comme Bo Xilai et d’autres personnes du passé, qui auraient pu le défier de manière vraiment significative.

Ce que les gens recherchent en termes de changements, ce sont des individus qui ne sont peut-être pas si étroitement liés à Xi Jinping, qui sont plutôt du domaine des technocrates ou des réformateurs, qui s’intéressent à [the question of]: “Comment essayons-nous vraiment de maintenir les incitations du marché et le rôle de la Chine dans le système commercial mondial alors que nous augmentons en quelque sorte le contrôle des partis ?”

Aujourd’hui, il s’agit vraiment de votre position vis-à-vis de questions politiques spécifiques, des problèmes de réforme économique, du degré de succès de vos politiques dans votre pays et à l’étranger. L’avenir de Xi Jinping repose donc davantage sur l’échec ou le succès de sa politique que sur ses relations de pouvoir avec d’autres factions.

Muizz Aktar

Comment Xi a-t-il maintenu son soutien au PCC malgré les crises intérieures qui se sont produites ? Je pense aux problèmes économiques, à la bulle immobilière et aux retombées des politiques zéro-Covid.

Michel Swain

Je n’irais pas jusqu’à dire que tout le monde avance au pas, et personne n’est mécontent et il n’y a pas de grogne dans les rangs ou chez certains dirigeants assez haut placés. La Chine rencontre un nombre croissant de problèmes intérieurs et extérieurs, en partie à cause de la politique de Xi Jinping. Au fil du temps, si ceux-ci continuent et s’aggravent – ​​disons, zéro-Covid, que je pense que le Congrès du Parti continuera de soutenir, continue de râler beaucoup de gens dans le pays, et il se développe dans la nature – ces choses pourraient rebondir contre Xi Jinping au fil du temps. Mais je ne dirais pas qu’à ce stade, il y a un mouvement en cours, disons, pour défier Xi Jinping sur les questions politiques.

C’est un leadership qualifié. Son leadership est fort et est susceptible de se renforcer à bien des égards si les politiques ne s’effondrent pas. Et il y a toutes sortes d’arguments pour savoir si l’économie va s’effondrer ou si les relations avec l’Occident deviennent si tendues que cela crée des problèmes pour la Chine sur le plan intérieur. Mais si cela ne se produit pas, vous obtiendrez probablement la décision de Xi Jinping, mais les questions politiques resteront.

Muizz Aktar

Pourquoi ce qui se passe à ce Congrès du Parti est-il important pour l’ensemble de la population chinoise ? Que nous apprendra la trajectoire intérieure de la Chine sous Xi ?

Michel Swain

Il y a plusieurs problèmes. Le premier est que Xi Jinping est lié à des types très spécifiques de politiques et de visions pour l’avenir de la Chine. Comme le grand rajeunissement de la Chine, qu’il espère atteindre d’ici 2049, l’élimination des inégalités pour que vous ayez une société plus juste, la corruption, etc. Toutes ces choses vont se poursuivre sous Xi Jinping. Et ceux-ci ont des conséquences importantes pour la société chinoise.

Cela implique aussi un rôle très fort pour le parti. On s’efforce davantage de contrôler les activités des groupes d’intérêt en Chine et les activités des institutions. Tout cela va à l’encontre de ce que certains considèrent comme l’importance d’un certain niveau de communication libre et d’un certain niveau d’activité basée sur le marché.

Muizz Aktar

Qu’est-ce que cela signifie pour les relations de la Chine avec les États-Unis et le monde en général ?

Michel Swain

Vous verrez une continuité avec ce qui a déjà été établi sous Xi Jinping, à savoir que la Chine est pleinement engagée à s’engager dans le monde et à rechercher des résultats « gagnant-gagnant ». Elle veut investir davantage dans le monde et faire partie de la communauté mondiale. Dans le même temps, il veut voir des changements dans certaines des normes et des standards qui ont régi dans certains domaines dans le sens d’une plus grande justice telle que définie par les Chinois, ce qui signifie la justice pour les sociétés et les pays en développement, et la justice pour la propre Chine influence – en d’autres termes, donner plus de poids à la Chine au siège de la table.

Parallèlement à cela, vous aurez le désir de préserver et de protéger la Chine contre ce qui est désormais considéré comme des efforts des États-Unis pour contenir le développement de la République populaire de Chine. Le Parti communiste définira la politique américaine comme non seulement anti-parti mais anti-Chine.

Ainsi, le gouvernement chinois sous Xi Jinping continuera d’essayer de se prémunir contre des niveaux plus élevés de pression américaine, car ils voient les États-Unis aux prises avec leurs propres problèmes internes, et d’autres manières, les dirigeants chinois considèrent les États-Unis comme potentiellement plus dangereux. C’est exactement le même genre d’argument que les gens [in the US] projet contre le leadership chinois. Je pense que ces deux arguments sont exagérés, mais ils obtiennent une certaine traction au sein des dirigeants de ces deux gouvernements. Et donc la concurrence entre les États-Unis et la Chine va s’intensifier et le danger de continuer dans cette voie est qu’elle pose vraiment de sérieux dangers, en particulier sur Taïwan.

Muizz Aktar

Que pensez-vous que les médias se trompent sur le 20e Congrès du Parti et la succession politique en Chine ?

Michel Swain

Les médias ont souvent tendance à porter un regard très unidimensionnel et simpliste sur la façon dont le parti existe et comment il fonctionne en Chine. Oui, le Congrès du Parti est une sorte de vitrine plus qu’il n’est un organe délibérant. Mais la fête en Chine, c’est près de 100 millions de personnes. Ce n’est pas un petit groupe d’élite de personnes avides de pouvoir au sommet du système qui maintiennent tout le monde au sol ; elle est profondément ancrée dans la société chinoise à bien des égards et, à certains égards, considérée par les Chinois ordinaires comme bonne et bénéfique. Il s’agit sans aucun doute d’une dictature à parti unique, cela ne fait aucun doute. Ils ne tolèrent pas la dissidence, que ce soit en paroles ou en inactions.

Cependant, les politiques du parti, cette représentation au niveau local, la façon dont ils interagissent avec cette société chinoise au niveau racine, sont beaucoup plus complexes que ce simple récit d’un système dictatorial à parti unique et descendant. Les médias doivent apprécier davantage cette complexité et comprendre que le parti sert, à bien des égards, les intérêts de la société chinoise, tout en menaçant à certains égards l’avenir de la Chine en raison de cette brutalité exercée sous Xi Jinping. Jinping.