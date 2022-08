Ce que signifie le meurtre d’Ayman al-Zawahiri pour le groupe terroriste al-Qaïda

Commentez cette histoire Commentaire

Ayman al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda et l’un des terroristes les plus recherchés au monde, a été tué lors d’une frappe de drone américain à Kaboul. L’homme de 71 ans était largement considéré comme le cerveau derrière le groupe terroriste notoire et sa vision pour attaquer l’Occident – ​​y compris les attentats du 11 septembre 2001, qui ont catapulté al-Qaïda d’une relative obscurité à un nom familier aux États-Unis. .

Le président Biden a déclaré lundi dans un discours à la nation que la mort de Zawahiri – après avoir échappé à la capture pendant des décennies – a envoyé un message clair: «Peu importe le temps que cela prend, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, le Les États-Unis vous trouveront et vous élimineront.

Ayman al-Zawahiri, chef d’Al-Qaïda, tué à 71 ans

Cette frappe est la dernière d’une série d’opérations américaines réussies contre les dirigeants d’Al-Qaïda et de l’État islamique. Biden a déclaré que la mort de Zawahiri devrait aider à garantir que l’Afghanistan ne puisse plus « devenir un refuge pour les terroristes » et une « rampe de lancement » pour les attaques contre les États-Unis.

Les experts en sécurité affirment que l’opération démontre que les États-Unis sont toujours capables de mener des frappes de précision en Afghanistan après le retrait des troupes sur le terrain l’année dernière. D’autre part, il aussi met en évidence la volonté apparente des talibans pour accueillir les membres d’Al-Qaïda dans la région.

Voici un aperçu de ce que la mort de Zawahiri signifie pour al-Qaïda.

Quand al-Qaïda a-t-il été fondé ?

Al-Qaïda est née des liens du champ de bataille forgés lors de l’insurrection afghane contre l’Union soviétique, qui a été réorientée vers la lutte contre l’Occident.

Le groupe, fondé en 1988 par Oussama ben Laden, a attiré des recrues mécontentes qui s’opposaient au soutien américain à Israël et aux dictatures du Moyen-Orient.

Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en 1996, ils ont donné à al-Qaïda le sanctuaire qui lui a permis de diriger des camps d’entraînement et de planifier des attentats, y compris le 11 septembre.

Le monde créé par le 11 septembre : une menace d’Al-Qaïda affaiblie, mais persistante

Quel était le rôle d’Ayman al-Zawahiri dans al-Qaïda ?

Les Américains le connaissaient comme le numéro 2 d’Al-Qaïda, l’adjoint à lunettes et à la barbe touffue de Ben Laden. En réalité, selon des observateurs de longue date, il a fourni la direction idéologique, tandis que Ben Laden était le visage public du groupe terroriste.

Zawahiri a fusionné son propre groupe militant égyptien avec al-Qaïda dans les années 1990. Pendant des décennies, il a été “le cerveau derrière les attaques contre les Américains”, a déclaré Biden lundi – y compris l’attaque de 2000 contre l’USS Cole au Yémen, qui a tué 17 marins américains et en a blessé des dizaines d’autres, et le bombardement des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. qui a tué des centaines et des dizaines de blessés.

“Tuer des Américains et leurs alliés – civils et militaires – est un devoir individuel pour chaque musulman qui peut le faire dans tous les pays où il est possible de le faire”, a écrit Zawahiri dans un manifeste de 1998.

Après le retrait forcé du groupe de sa base en Afghanistan au début de 2002, c’est en grande partie Zawahiri qui a dirigé la résurgence d’Al-Qaïda dans la région tribale anarchique de l’autre côté de la frontière pakistanaise, a écrit le Washington Post dans une nécrologie lundi.

Qu’est-il arrivé à Al-Qaïda après la mort de Ben Laden ?

Lorsque Ben Laden a été tué en 2011, son numéro 2, Zawahiri, a pris la tête.

Bien qu’il ait été la force intellectuelle derrière le mouvement terroriste, certains experts disent que Zawahiri n’avait pas le charisme de Ben Laden. Il est resté une figure de proue mais n’a pas réussi à empêcher l’éclatement du mouvement islamiste en Syrie et dans d’autres zones de conflit après 2011.

Son emprise sur un vaste réseau d’affiliés à travers l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient a été affaiblie. Le groupe terroriste État islamique, issu de la filiale irakienne d’Al-Qaïda, a cherché à se positionner comme une alternative plus impitoyable.

Qu’est-ce que ISIS-K ? Voici ce que la prise de contrôle des talibans signifie pour al-Qaïda et la filiale afghane de l’État islamique.

Dans ses dernières années, Zawahiri a largement évité la vue du public, présidant Al-Qaïda à une époque de déclin, la plupart des personnalités fondatrices du groupe étant mortes ou cachées.

Au moment du retrait américain en août dernier, les analystes ont décrit al-Qaïda en Afghanistan comme « un squelette de lui-même », après deux décennies de conflit et d’opérations antiterroristes. Un rapport des Nations Unies publié en juillet estimait qu’il restait jusqu’à 400 combattants d’Al-Qaïda en Afghanistan.

Certains experts en sécurité craignaient un redémarrage d’Al-Qaïda sous les talibans. Au moment de sa mort, les services de renseignement américains ont indiqué que Zawahiri, plutôt que de se cacher, vivait avec sa famille au centre-ville de Kaboul, dans un quartier résidentiel de haute sécurité où résident de nombreux hauts responsables talibans.

Qu’adviendra-t-il d’Al-Qaïda maintenant ?

Les analystes disent que dans le passé, al-Qaïda s’est adapté à la perte de dirigeants, avec de nouvelles personnalités émergeant à leur place. Aujourd’hui, cependant, le groupe est éclaté, avec des succursales et des filiales couvrant le monde entier, de l’Afrique de l’Ouest à l’Inde. La question demeure de savoir si ces groupes se concentreront sur les conflits locaux ou s’uniront pour des ambitions plus globales.

Charles Lister, un expert du terrorisme à l’Institut du Moyen-Orient, a déclaré qu’Al-Qaïda “fait désormais face à une crise de succession aiguë”. Le dirigeant principal Saif al-Adel est techniquement le prochain à prendre la barre, mais il est basé en Iran, ce qui a amené les affiliés à remettre en question sa crédibilité dans le passé, a-t-il écrit lundi. Son ascension potentielle pourrait être le « glas » des aspirations d’Al-Qaïda en tant qu’organisation mondiale alors que ses affiliés approfondissent leur indépendance vis-à-vis du groupe, a déclaré Lister.

Al-Qaïda n’a commis aucune attaque terroriste majeure aux États-Unis ou en Europe ces dernières années, à la suite des attentats à la bombe qui ont tué 52 personnes à Londres en 2005. Certains attaquants ont été inspirés par al-Qaïda, comme un stagiaire militaire saoudien qui a tué trois marins américains dans une base américaine en Floride en décembre 2019. Un assaillant armé d’un couteau qui a mortellement poignardé un homme et une femme lors d’une attaque près de London Bridge la même année avait auparavant été membre d’une cellule inspirée d’Al-Qaïda.