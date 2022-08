Ce que signifie le deuxième amendement – ​​Shaw Local

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, en 2020, 45 222 personnes sont décédées des suites de blessures liées à une arme à feu et, oui, même un décès, c’est trop. Ce nombre comprend les meurtres, les suicides, les accidents et les fusillades impliquant les forces de l’ordre. De ce nombre, 19 384 étaient des meurtres. Trois pour cent de ce nombre, soit 581 morts, provenaient de fusils de toutes sortes et de fusils de chasse. La Chambre des États-Unis a adopté une interdiction des armes d’assaut. Le type d’armes à feu qui fonctionnent de la même manière que les armes à feu fabriquées il y a plus de 100 ans et qui sont couramment utilisées par les Américains respectueux des lois. La Constitution américaine stipule : « Une milice bien réglementée, étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint. La question devient qui sont les gens? Le peuple est l’ensemble de la population comme c’est le cas dans les premier et quatrième amendements. Cela signifie que le peuple est la milice. Les gens ne peuvent pas dire une chose dans un amendement et une autre dans un amendement différent.

De plus, certains ont suggéré une assurance pour posséder une arme à feu au même titre qu’une voiture. Conduire est un privilège, pas un droit. Veuillez me montrer un droit constitutionnel pour lequel nous devons payer.

Peut-être devrions-nous passer plus de temps à déterminer pourquoi les gens sont devenus si violents plutôt que l’objet utilisé pour leur violence ou à arrêter le fentanyl en provenance de Chine et à travers notre frontière sud qui tue plus de 75 000 citoyens américains par an.

Anthony J.Santinello

Huntley