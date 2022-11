Ce que signifie la «taxe sur les millionnaires» dans le Massachusetts pour les riches

Si vous gagnez plus d’un million de dollars par an dans le Massachusetts, vous pourriez bientôt être soumis à une “taxe sur les millionnaires” approuvée par les électeurs cette semaine via une initiative de vote.

La nouvelle loi crée une taxe de 4 % sur le revenu annuel supérieur à 1 million de dollars, en plus de l’actuel impôt sur le revenu fixe de 5 % de l’État, visant à financer l’éducation publique, les routes, les ponts et les transports publics.

On s’attend à ce que la taxe affecte environ 0,6% des ménages du Massachusetts, selon une analyse du Center for State Policy Analysis de l’Université Tufts.

“Les démocrates travaillent depuis longtemps pour ajouter des tranches d’imposition et de la progressivité à ce système”, a déclaré Richard Auxier, associé principal en politique au Urban-Brookings Tax Policy Center, soulignant l’actuel impôt sur le revenu fixe de 5% dans le Massachusetts, indépendamment de gains.

Cependant, les électeurs californiens ont rejeté une taxe similaire, visant à payer les programmes de véhicules à zéro émission et la réponse et la prévention des incendies de forêt. La mesure aurait ajouté un prélèvement de 1,75 % sur le revenu annuel de plus de 2 millions de dollars, en plus du taux d’imposition le plus élevé de l’État de 13,3 %.

“C’est très spécifique à l’État”, a déclaré Auxier, expliquant comment les initiatives de vote fiscal peuvent dépendre des priorités de financement, de la structure fiscale actuelle de l’État et d’autres facteurs.