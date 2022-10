Ce que signifie la rhétorique nucléaire de la “bombe sale” de la Russie

La rhétorique russe sur l’utilisation des armes nucléaires était pleine de signaux apparemment mitigés la semaine dernière.

Tout d’abord, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a appelé ses homologues occidentaux, affirmant que l’Ukraine se prépare à utiliser une “bombe sale” radioactive – qui n’est pas une arme nucléaire en soi, mais qui pourrait éventuellement être utilisée dans une attaque sous fausse bannière comme prétexte à l’escalade nucléaire russe. Mais alors, le président Vladimir Poutine a offert jeudi une l’assurance, après des exercices nucléaires tactiques, que son armée ne prévoit pas d’attaque nucléaire contre l’Ukraine.

Il est impossible de savoir ce que Poutine pense réellement – ​​et jusqu’où il est prêt à aller pour justifier son attaque continue contre l’Ukraine – mais il y a une raison de ne pas considérer le message de Moscou de cette semaine comme une indication que la Russie prépare actuellement une attaque nucléaire.

Les experts ont dit à Vox l’explication la plus probable est que c’est une tentative de faire pression sur l’Occident pour forcer l’Ukraine à parvenir à un accord de paix. La guerre va mal pour les forces russes et l’Europe fait face à un hiver long et froid sans approvisionnement énergétique russe. C’est aussi une tentative de fausser l’environnement de l’information et de semer la confusion et la désinformation – une partie intégrante de la doctrine de guerre russe.

Poutine a averti tout au long de la guerre de sept mois de la Russie contre l’Ukraine (et même avant) qu’il utiliserait des armes nucléaires en réponse à une agression perçue de l’OTAN et de l’Occident. Mais les exercices de mercredi ne sont pas nécessairement un signe qu’il va jusqu’au bout. Les exercices, en fait, ont lieu chaque année ; L’appareil de défense russe a suivi le protocole en alertant le département américain de la Défense à leur sujet, et l’OTAN a commencé à mener ses propres exercices nucléaires le 17 octobre.

Le récit russe selon lequel l’Ukraine envisage d’utiliser une bombe sale présente des similitudes évidentes avec ses fausses affirmations selon lesquelles des groupes rebelles ont perpétré des attaques chimiques en Syrie. Bien qu’aucun responsable ou expert occidental ne trouve les allégations de bombe sale crédibles, le chef d’état-major russe Valery Gerasimov a contacté lundi ses homologues américains et britanniques pour exprimer son inquiétude. Shoigu a appelé dimanche des responsables de la défense aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Turquie avec le même message, selon l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW). L’appel de lundi était le premier de ce type entre Gerasimov et le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley depuis mai. Que cela se soit produit est un développement positif, jeindiquant que les canaux de communication entre la Russie et l’Occident existent toujours, réduisant la probabilité d’escalade.

Mais c’est aussi un indicateur que Moscou essaie probablement d’empoisonner l’espace de l’information et de semer le doute dans l’Occident sur les risques de soutenir l’Ukraine dans sa lutte continue pour sa souveraineté, a déclaré Katherine Lawlor, analyste principale du renseignement à l’ISW, à Vox.

“Le fait que nous ayons ces conversations signifie que cela fonctionne”, a-t-elle déclaré.

Poutine essaie peut-être d’intensifier, mais pas comme nous le pensons

Comme pour beaucoup de postures nucléaires, le but des dernières mesures russes concernant les armes nucléaires pourrait être moins d’utiliser réellement des armes nucléaires que d’exercer une pression et de semer la peur et la confusion.

Les exercices nucléaires de cette semaine ne sont pas eux-mêmes inhabituels ; elles étaient planifiées et les responsables russes de la défense ont alerté le département américain de la Défense qu’elles se poursuivaient, comme Moscou est tenue de le faire conformément à ses obligations en tant que signataire du traité New START. “A cet égard, la Russie respecte ses obligations de contrôle des armements et ses engagements de transparence pour faire ces notifications, et c’est donc quelque chose que nous continuerons de surveiller”, a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone, le général de l’armée de l’air, Pat Ryder.

Les exercices ont simulé une réponse à une attaque potentielle et activé les défenses aériennes, terrestres et maritimes russes, comme l’a rapporté Reuters jeudi.

Mais il est important de garder à l’esprit que de tels exercices ne sont pas seulement des manœuvres d’entraînement, ce sont aussi des démonstrations de force, de la propagande dans un sens. C’est ce qui a incité les experts à surveiller les exercices de cette semaine, selon Natia Seskuria, associée au Royal United Services Institute.

“Maintenant, la Russie utilise de plus en plus les menaces nucléaires pour faire chanter l’Occident”, a-t-elle déclaré à Vox par e-mail. “La dernière fois, la Russie a organisé de tels exercices juste avant de lancer la guerre en Ukraine”, de sorte que les exercices pourraient signaler une certaine forme d’escalade, mais pas nécessairement dans un sens nucléaire.

« Il semble que Poutine essaie d’exercer une pression supplémentaire sur l’Occident et d’éclipser le fait que les forces conventionnelles russes ne réussissent pas en Ukraine. Le Kremlin espère qu’en intensifiant la rhétorique nucléaire, l’Occident serait prêt à essayer de convaincre l’Ukraine de négocier et d’accepter des concessions », a déclaré Seskuria.

Poutine avait précédemment averti qu’il serait disposé à utiliser des armes nucléaires lors de son invasion et de son annexion de la Crimée en 2014, et la doctrine nucléaire russe autorise une première utilisation en réponse à la guerre conventionnelle – pas nécessairement uniquement en réponse à une attaque nucléaire. Selon un rapport d’avril du Service de recherche du Congrès, “Cette doctrine a conduit certains analystes américains à conclure que la Russie a adopté une stratégie” d’escalade pour désamorcer “.”

Bien que l’Ukraine ne soit pas membre de l’OTAN (elle a demandé son adhésion), elle bénéficie du soutien des États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN, qui ont fourni des armes et une formation aux troupes ukrainiennes avec un grand effet. Mais tout au long de la guerre, les membres de l’OTAN ont pris soin d’éviter la possibilité ou l’apparence d’un conflit direct avec la Russie ou d’une frappe sur le territoire russe – une ligne qui pourrait être de plus en plus difficile à franchir compte tenu de l’annexion par Poutine de quatre régions du sud de l’Ukraine au début du mois.

La rhétorique de la bombe sale est également une vieille tactique – elle est similaire aux affirmations russes en Syrie selon lesquelles les groupes rebelles, le groupe de sauvetage des Casques blancs, bien que ces groupes n’aient pas eu accès aux armes chimiques et que le régime syrien, soutenu par la Russie, aient été effectivement perpétré les attentats. Les comptes Twitter et les sources médiatiques alignés sur le Kremlin ont ensuite amplifié à plusieurs reprises les affirmations de la Russie.

Maintenant, “les médias d’État russes ont répandu les accusations de” bombe sale “et semé la peur”, a déclaré Seskuria à Vox. “Les médias russes ont une part importante dans la mobilisation de l’opinion publique et font partie de la machine de propagande de guerre du Kremlin”, a-t-elle dit, ajoutant que “les accusations de ‘bombe sale’ [are] également destinés à la consommation intérieure, en conjonction avec une forte probabilité que la Russie prépare une opération sous fausse bannière.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Poutine a déclaré jeudi que la Russie ne frapperait pas l’Ukraine avec des armes nucléaires, malgré sa rhétorique menaçante précédente.

“Cela n’a aucun sens, ni politique, ni militaire”, a déclaré Poutine, affirmant que les déclarations sur l’utilisation de tous les moyens à sa disposition pour protéger la Russie répondaient aux menaces occidentales.

Bien que les menaces de Poutine d’utiliser des armes nucléaires tactiques doivent être prises au sérieux, il existe également un certain nombre d’étapes préparatoires qui se produiraient avant que ces armes ne soient effectivement utilisées sur le champ de bataille. “Je pense que nous verrions des étapes supplémentaires sur l’échelle d’escalade avant d’avoir [to a nuclear attack]”, comme un test d’armes en surface, a déclaré Lawlor. Le public serait probablement informé de ces mesures via des fuites des services de renseignement américains et alliés, car il y aurait d’importantes conversations en coulisses. Alors que des responsables américains tels que le secrétaire d’État Antony Blinken ont indiqué qu’ils prenaient au sérieux la possibilité d’une escalade, les preuves jusqu’à présent n’indiquent pas l’utilisation imminente d’armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille.

De plus, de telles armes ne seraient probablement pas très utiles pour la Russie, étant donné leur utilité assez limitée sur la ligne de front et l’incapacité des conscrits russes à se battre réellement dans ce paysage. “D’un point de vue opérationnel, je ne pense pas que les forces russes soient prêtes à se battre dans un environnement nucléaire, car l’utilisation ‘correcte’ des armes nucléaires […] serait essentiellement utilisé pour percer des trous dans les lignes ukrainiennes », a déclaré Lawlor, permettant aux unités mécanisées russes de traverser et d’attaquer les unités ukrainiennes par derrière.

Compte tenu de ce que nous avons vu des troupes russes jusqu’à présent, la probabilité qu’elles exécutent ces plans avec succès n’est pas élevée. “Même les unités qui sont formées pour cela sont tellement dégradées à ce stade”, a déclaré Lawlor. « Et vous allez me dire qu’un gars qui était policier dans le kraï de Krasnodar il y a trois semaines et qui a été mobilisé de force dans la rue va charger dans une zone irradiée ? Absolument pas.”

Il n’est pas vraiment clair que l’utilisation d’armes nucléaires sur le champ de bataille permettrait d’atteindre l’objectif immédiat de Poutine d’empêcher les forces ukrainiennes d’avancer davantage et de permettre aux forces russes d’avancer, étant donné à quel point une réponse de l’OTAN aux armes nucléaires tactiques pourrait être dévastatrice, a déclaré Lawlor à Vox. “Les effets opérationnels des représailles de l’OTAN en Ukraine – qui incluraient probablement le ciblage des forces russes, probablement pas des concentrations de troupes mais des postes de commandement, de la logistique, des choses comme ça – vont dévaster sa capacité opérationnelle à continuer d’avancer le long de la ligne de front.”

Les armes nucléaires et les fausses alertes à la bombe sale n’ont pas beaucoup de sens d’un point de vue logistique, et elles ne sont pas nouvelles.

Cela ne signifie pas que l’Occident peut ignorer la posture nucléaire de Poutine – le risque est trop grand, comme Ankit Panda, le Stanton Senior Fellow au Carnegie Endowment for International Peace, l’a dit à Isaac Chotiner du New Yorker plus tôt ce mois-ci. “Espérons que c’est un endroit où nous n’avons pas vraiment besoin d’aller, mais, bien sûr, les gouvernements prévoient toutes sortes d’éventualités, et ces conversations se sont déroulées à huis clos ces derniers mois, alors que la perspective d’une escalade nucléaire s’est attardée. ,” il a dit. À cette fin, les États-Unis ont également envoyé des communications privées à Moscou mettant en garde contre l’utilisation d’armes nucléaires, a rapporté le Washington Post en septembre.

Mais semer la discorde, la confusion et la désinformation dans l’espace de l’information est une partie connue et testée de la doctrine de guerre asymétrique russe, que l’Ukraine et les pays partenaires ont délibérément combattu avant et au début de la guerre. Ne vous attendez pas à ce qu’il se relâche de sitôt.