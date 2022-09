Comme de nombreux emprunteurs, Halid Hamade, 28 ans, est sur le point de bénéficier – au moins quelque peu – de la remise de prêt étudiant. Après que le président Joe Biden a annoncé qu’il annulerait 10 000 $ de dette fédérale en matière d’éducation et jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires des subventions Pell qui atteignent le seuil de revenu, Hamade s’est dit heureux. Pourtant, “ce n’est pas assez”, a-t-il déclaré. Hamade doit actuellement environ 100 000 $ en prêts fédéraux et privés à l’université. Il est également l’un des près de 40 millions d’étudiants sans diplôme à montrer pour cette dette. La majeure en économie était sur le point d’obtenir son diplôme en 2016, mais il a manqué de fonds lors de sa dernière année d’école, a-t-il déclaré. Hamade a déclaré qu’il s’était vu refuser un prêt supplémentaire, ce qui rendait presque impossible de rester inscrit à la Penn State University. “C’était hors de mes mains à ce moment-là.” Au lieu de cela, Hamade a quitté l’école et a terminé le programme de certificat professionnel de support informatique de Merit America, qui a duré moins de quatre mois. Il travaille maintenant comme ingénieur d’intégration basé à Washington, DC

Halid Hamadé Source : Merit America

Les décrocheurs font face à des charges financières plus lourdes

Pour les étudiants qui commencent l’université et ne finissent pas, la gestion des prêts d’études sans le bénéfice d’un diplôme – et le potentiel de gain plus élevé qui va avec – est particulièrement difficile. Le taux de défaut chez les emprunteurs qui partent avec une dette étudiante mais sans diplôme est trois fois plus élevé que celui des emprunteurs qui ont un diplôme. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’inflation rend l’université encore plus chère

Gagnez-vous trop pour l’annulation du prêt étudiant?

Les demandes d’exonération de prêt étudiant pourraient s’ouvrir d’ici quelques semaines Environ 39 millions d’Américains ont fréquenté l’université à un moment donné mais n’ont pas obtenu de diplôme, selon un rapport par le National Student Clearinghouse Research Center. Bien que les taux d’achèvement des études collégiales soient en hausse, seuls 63 % environ des étudiants inscrits dans des établissements de quatre ans obtiennent leur diplôme dans les six ans, selon le National Center for Education Statistics également trouvé. Parmi les étudiants qui quittent l’université, la plupart ont déclaré que cela était dû à une perte de motivation ou à un changement de vie, selon un rapport séparé du prêteur en éducation Sallie Mae. D’autres citent des problèmes financiers, suivis de problèmes de santé mentale. “Souvent, les décrocheurs sont des étudiants de première génération issus de communautés mal desservies”, a déclaré Rick Castellano, porte-parole de Sallie Mae.

Ceux qui terminent leurs études universitaires sont plus susceptibles de grandir dans des ménages aux revenus plus élevés et d’avoir au moins un parent qui a obtenu un diplôme universitaire, selon le rapport. Les finissants sont également mieux préparés lorsqu’il s’agit de payer pour l’université : 42 % ont déclaré qu’ils avaient un plan pour payer chaque année d’université avant de s’inscrire, tandis que seulement 26 % des décrocheurs pouvaient en dire autant. (D’autres études montrent que les étudiants sont plus susceptibles de s’inscrire à l’université lorsqu’ils sont conscients des ressources financières disponibles pour les aider à payer.) “Avoir un plan pour payer ses études ou avoir ces conversations plus tôt va très loin”, a déclaré Castellano.

Pardonner n’est pas ‘s’attaquer au plus gros problème’

Dans la foulée de l’historique de Biden l’annonce de l’annulation des prêts étudiants, les collèges sont toujours confrontés à une crise d’accessibilité plus importante, selon les experts. “C’est ce qui m’inquiète”, a déclaré Hafeez Lakhani, fondateur et président de Lakhani Coaching à New York, axé sur l’éducation. “Quand j’ai entendu parler de la remise de prêt, j’ai pensé que c’était mal dirigé.” “Vous ne vous attaquez pas au plus gros problème qui se dresse devant nous, à savoir la baisse des inscriptions”, a-t-il déclaré. “La baisse des inscriptions est absolument liée à l’abordabilité.” Selon le College Board, qui suit tendances des prix des collèges et de l’aide aux étudiants. Les frais de scolarité et les frais moyens dans les établissements privés de quatre ans ont atteint 38 070 $. Cette année, certains collèges augmentent les frais de scolarité jusqu’à 5%, invoquant l’inflation et d’autres coûts en hausse. La plupart des étudiants doivent emprunter pour couvrir au moins une partie de l’onglet. Plus de 40 millions d’Américains doivent désormais une dette étudiante collective de 1,7 billion de dollars, un solde qui a triplé depuis la Grande Récession.