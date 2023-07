La législation récemment adoptée par Pékin vise à rétablir l’état de droit dans le monde où toutes les nations sont traitées de la même manière

La Chine a récemment adopté une nouvelle « droit des relations extérieures ». La loi, qui fait référence « une opposition à l’hégémonie et à la politique de puissance » est une codification des objectifs de politique étrangère de Pékin et de ses mécanismes de réaction aux sanctions imposées par l’Occident et aux tentatives de les contenir. Mais que signifie exactement cette loi ? Et quelles sont les conséquences pour le bras de fer américano-chinois ?

La centralisation de la politique étrangère chinoise

À mesure que le climat géopolitique a changé, l’élaboration de la politique étrangère de la Chine a été considérablement centralisée en réponse à l’insécurité et à l’incertitude croissantes déclenchées par les efforts déployés pour la contenir par les États-Unis, qui ont tenté de contester la responsabilité du développement et des relations extérieures du pays. Sous Xi Jinping, cela a conduit à une réaffirmation du rôle du Parti comme noyau politique de l’État, mettant fin à des années de décentralisation dans lesquelles l’Occident espérait une transformation idéologique.

Parallèlement à cette décision, la Chine a cherché à ancrer de plus en plus son système juridique afin de faciliter plus fortement «l’état de droit» dans la société. Il continue de voir cette question comme un élément vital du processus du pays, par opposition à une politique de puissance brute. Dans ce cas, Pékin estime que sa politique étrangère est mieux servie par une unification codifiée de tous les organes étatiques et juridiques pour relever le défi des États-Unis, qui peut être sapé par des facteurs tels que la désunion, la corruption ou les conflits d’intérêts. Bien sûr, cela va de pair avec la façon dont l’État a délibérément adopté des mesures de répression réglementaires contre certains secteurs d’activité et individus. Le Parti a réaffirmé son rôle idéologique dans le pays.

Multipolarité

Pour comprendre ce que cette loi vise à réaliser, l’un de ses éléments clés est qu’elle consacre légalement l’engagement de la Chine à construire un ordre international multipolaire, contrastant avec l’unipolarité dirigée par les États-Unis. Pékin décrit le monde multipolaire qu’il envisage comme « démocratique, » ce qui signifie que les États se tiennent sur un pied d’égalité et travaillent ensemble, par opposition à un groupe d’États (comme l’Occident) ayant un pouvoir excessif sur les autres.

La loi décrit la vision chinoise de la multipolarité comme « des initiatives de développement mondial, des initiatives de sécurité mondiale et des initiatives de civilisation mondiale, et promeut une disposition de travail externe globale, à plusieurs niveaux, de grande envergure et en trois dimensions. » En train d’appeler pour « réforme de la gouvernance mondiale » système, il exprime l’intention de « maintenir et pratiquer le multilatéralisme » à travers des mécanismes tels que les Nations unies, mais aussi ceux que la Chine a proposés, notamment l’initiative Belt and Road (BRI).

L’initiative met l’accent sur de nombreux autres points clés que la Chine réclame depuis longtemps, notamment le respect de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Plus intéressant encore, la loi appelle à une interprétation subjective des droits de l’homme en accord avec la « propre réalité » d’un pays – rejetant l’idée que les droits de l’homme sont une vision idéologique universaliste et dogmatique imposée par l’occident. Du point de vue de la Chine, l’interprétation de l’Occident crée une disparité de pouvoir dans le système international en faveur de ces pays, rejette les réalités économiques des pays du Sud et, bien sûr, remet en question la propre voie de développement de la Chine.

Contre-sanctions

Le domaine de la loi qui a sans surprise retenu le plus l’attention des médias occidentaux est son appel à des contre-mesures contre ceux qui lui imposent des sanctions ou des tarifs, contraires au droit international. C’est également l’aspect le plus déformé, les États-Unis et leurs alliés présentant la réponse de la Chine aux mesures hostiles contre elle comme « coercition économique » inventant une nouvelle terminologie pour Pékin qui omet commodément les réalités de leurs propres actions contre les autres.

En vérité, la loi sur les relations extérieures indique très clairement que l’utilisation de contre-mesures par la Chine n’est pas offensante ou « coercitif » du tout, mais sur la défensive. Comme le note China Briefing : « La Chine ne déclare pas qu’elle prendra la décision initiale d’imposer des sanctions, et implique qu’elle travaillerait plutôt par le biais des mécanismes mondiaux de règlement des différends existants et établis. Le « risque chinois » ici n’émane donc pas de la Chine – le « risque chinois » dépend de ce que pourraient faire les législateurs aux États-Unis et en Europe. Les doigts de la responsabilité de la Chine en matière de sanctions pointent donc directement vers Washington, Bruxelles, Londres et d’autres et ne sont pas l’œuvre de Pékin. La loi souligne également qu’elle respectera et renforcera l’état de droit dans le processus, et que ces mesures ne seront pas aléatoires, aveugles ou illégales.

Conclusion

La nouvelle loi chinoise sur les relations étrangères est un enchâssement administratif et juridique de la propre lutte géopolitique du pays contre les États-Unis, qui s’efforce de créer un environnement sûr et stable pour le développement économique du pays au milieu des défis posés par une tentative de le contenir. Ce faisant, la loi centralise et unifie le pouvoir de décision en matière de politique étrangère, les engagements en faveur de la création d’un monde multipolaire, et fixe des lignes claires dans le sable pour les représailles contre les tentatives occidentales de lui imposer des sanctions. Alors que les médias grand public s’efforceront de le présenter sous un faux jour comme « coercition économique » une analyse plus approfondie nous aide à mieux comprendre la situation, les intentions et la réalité de la Chine.