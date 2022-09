Ce que signifie la mort de la reine Elizabeth II pour les royaumes du Commonwealth

Lorsque le prince Edward, le plus jeune fils de la reine Elizabeth II, s’est rendu à Antigua-et-Barbuda en avril, le Premier ministre du pays lui a dit que la nation, l’une des 15 dont le monarque britannique est le chef de l’État, souhaitait «un jour» devenir un république. Après la mort de la reine la semaine dernière, le Premier ministre Gaston Browne a révélé un calendrier : il prévoit d’organiser un référendum sur le renversement de la monarchie « probablement » dans les trois prochaines années.

“Ce n’est pas un acte d’hostilité”, a déclaré Browne à ITV News, mais une “dernière étape pour boucler le cercle de l’indépendance”.

Le décès d’Elizabeth, une figure unificatrice plus aimée que son fils, le roi Charles III, survient alors que plusieurs royaumes du Commonwealth réévaluent leurs relations avec la couronne.

Dirigeants à travers le Commonwealth, un association de 56 nations, la plupart déjà des républiques, a exprimé sa tristesse face à la mort du monarque. Mais beaucoup de ces pays, anciens avant-postes de l’empire, ont également engagé dans une réflexion publique sur les héritages du colonialisme, y compris appelle à l’expiation, aux réparations et à l’indépendance.

“L’accession de Charles met bien sûr ce débat au premier plan : que faisons-nous avec ce monarque britannique, lointain et blanc, à la tête de l’Etat ?” a déclaré Kate Quinn, professeure agrégée d’histoire des Caraïbes à l’University College London.

Les royaumes restants comprennent le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Jamaïque. Même avant la mort d’Elizabeth, le débat faisait rage, en particulier dans les Caraïbes, où une confluence de facteurs, dont le mouvement Black Lives Matter et le récent scandale sur les mauvais traitements infligés par la Grande-Bretagne aux migrants des Antilles britanniques après la Seconde Guerre mondiale, ont jeté un dur coup de projecteur sur les péchés de l’empire.

En novembre dernier, la Barbade a abandonné la reine en tant que chef d’État et est devenue une république, assermentant son premier président lors d’une cérémonie au cours de laquelle Charles a condamné “l’épouvantable atrocité de l’esclavage” et a félicité les insulaires pour avoir tracé leur nouvelle voie “avec un courage extraordinaire”.

Ensuite, il y a eu les tournées royales de cette année.

Après la mort de la reine Elizabeth, la Grande-Bretagne fait face à des questions et à l’incertitude

Le prince William et sa femme, Catherine, visitant les Caraïbes au nom d’Elizabeth sur son Jubilé de Platine, ont été accueillis par des protestations et des appels à des excuses et à des réparations pour l’esclavage. Les photos du couple conduisant la Land Rover à toit ouvert qu’Elizabeth et le prince Philip ont conduite en 1962 faisaient écho à un passé colonial.

En Jamaïque, William a qualifié l’esclavage d’« odieux », mais s’est abstenu de s’excuser. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness leur a dit que la nation “s’éloignerait” de la monarchie.

(Sainteté La semaine dernière, Elizabeth s’est souvenue d’Elizabeth comme d’une “amie proche” de la Jamaïque et a déclaré qu’il priait pour le peuple britannique “alors qu’il pleurait la perte de sa reine bien-aimée”. Non reconnu : elle était aussi reine de la Jamaïque.)

D’autres royaumes de la région ont manifesté leur intérêt à suivre l’exemple de la Barbade. Une commission de réforme constitutionnelle au Belize est sur le point d’examiner, entre autres sujets, si la nation d’Amérique centrale devrait déclarer une république.

“Dans notre région, il y a une nette poussée vers le retour du chef de l’Etat”, a déclaré Henry Usher, ministre de la réforme constitutionnelle et politique du Belize, au Washington Post. «Je pense qu’il est important que nous ne puissions pas avoir un chef d’État qui vit à des milliers de kilomètres et qui n’est pas en phase avec ce qui se passe localement. … Le cri de ralliement dans les Caraïbes est que le peuple est souverain.

Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré la semaine dernière au Nassau Guardian qu’un référendum sur la création d’une république était “toujours sur la table”. Pressé d’obtenir des détails sur le moment, un porte-parole a déclaré au Post que le Premier ministre observait 10 jours de deuil et a refusé tout autre commentaire.

“Les voix deviennent plus fortes”, a déclaré Quinn. “Je pense que nous sommes à un moment historique particulier où un certain nombre de facteurs se combinent qui pourraient créer un terrain fertile pour que les changements proposés réussissent.”

William et Kate, en tournée dans les Caraïbes pour célébrer le jubilé de la reine, attirent des protestations anticoloniales, des demandes de réparations

Après le couronnement d’Elizabeth en 1953, alors que le soleil se couchait déjà sur l’Empire britannique, elle et Philip se sont lancés dans une tournée de six mois dans le Commonwealth.

S’exprimant le jour de Noël depuis Auckland, en Nouvelle-Zélande, elle a déclaré que le Commonwealth n’était pas du tout comme “les empires du passé”.

“C’est une conception entièrement nouvelle, construite sur les plus hautes qualités de l’esprit de l’homme : l’amitié, la loyauté et le désir de liberté et de paix”, a-t-elle déclaré. “À cette nouvelle conception d’un partenariat égal des nations et des races, je donnerai mon cœur et mon âme chaque jour de ma vie.”

Au cours des premières décennies de son règne, de nombreuses possessions impériales ont déclaré leur indépendance. Plusieurs sont devenus des républiques.

Mais la fin de l’Empire n’a pas mis fin aux conséquences de l’Empire. Les historiens et les défenseurs des réparations affirment que les inégalités en matière de richesse, d’éducation et de soins de santé dans de nombreux domaines sont enracinées dans le colonialisme.

Mais rompre les liens avec la monarchie peut être plus facile à dire qu’à faire. Presque toutes les commissions de réforme constitutionnelle des Caraïbes depuis l’indépendance ont recommandé de déclarer des républiques, et les dirigeants de plusieurs pays se sont engagés à le faire – mais ont rencontré des obstacles.

Le Belize peut abolir la monarchie par voie législative, comme l’a fait la Barbade, bien que Usher ait déclaré que le gouvernement prévoyait d’organiser un référendum sur les réformes issues de la révision constitutionnelle. D’autres royaumes ont des constitutions qui exigent l’adoption d’un référendum – certains à la majorité simple ; d’autres à majorité qualifiée.

Le Gleaner, le journal national jamaïcain, a critiqué cette semaine le gouvernement de Holness pour avoir suggéré qu’un référendum sur le sujet n’aurait pas lieu avant les prochaines élections, en 2025.

“Un référendum sur n’importe quelle question relativement proche d’une élection générale est susceptible de se transformer [into] un plébiscite sur le gouvernement », a écrit le journal, « plutôt qu’une déclaration rationnelle sur la question en cours. Cela devrait être évité.

Dans les anciennes colonies britanniques, les fantômes du passé hantent le deuil de la reine

Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau s’est souvenu d’Elizabeth la semaine dernière comme “l’une de mes personnes préférées au monde”. Elle a été chef de l’État pendant près de la moitié de l’existence du pays, présente à des moments charnières de son histoire. Les sondages montrent que les Canadiens ont une profonde affection pour elle, mais sont plus froids avec Charles.

Charles et sa femme, Camilla, ont été accueillis par des foules modestes à Ottawa lors de leur visite en mai. Ils ont également dû faire face à des appels à présenter des excuses pour «l’échec continu de la Couronne à respecter ses accords de traité» avec les peuples autochtones.

Mais alors que les sondages montrent un déclin du soutien à la monarchie constitutionnelle, la barre pour déclarer une république est haute : cela nécessiterait un amendement constitutionnel soutenu par les deux chambres du Parlement et les 10 législatures provinciales. Trudeau a déclaré cette semaine que les Canadiens étaient «presque entièrement» préoccupés par d’autres problèmes.

L’Australie a failli destituer le monarque à la tête de l’État il y a un quart de siècle et a récemment élu un gouvernement pro-travailliste. Mais le nouveau Premier ministre Anthony Albanese n’est pas pressé d’aborder la question qui divise.

Après son élection en mai, il a nommé le tout premier « ministre adjoint pour la république » de son pays, chargé d’expliquer et d’étendre le soutien à un référendum sur la déclaration d’une république. Il a déclaré qu’un tel vote n’interviendrait pas avant un second mandat – s’il en remportait un.

Depuis la mort d’Elizabeth, Albanese a évité le sujet.

“Ce n’est pas le moment de parler de notre système de gouvernement”, a-t-il déclaré dimanche à l’Australian Broadcasting Corp. “Il est maintenant temps pour nous de rendre hommage à la vie de la reine Elizabeth.”

Dans un pays connu pour son respect des règles, la plupart des républicains ont adopté un ton similaire. Les quelques fonctionnaires qui sont allés plus loin ont été immédiatement fouettés.

“Je ne peux pas pleurer le chef d’un empire raciste construit sur des vies, des terres et des richesses volées aux peuples colonisés”, ont déclaré les Verts. La sénatrice Mehreen Faruqi a tweeté. “On nous rappelle l’urgence d’un traité avec les Premières Nations, de la justice et des réparations pour les colonies britanniques et de devenir une république.”

La législatrice de droite Pauline Hanson a appelé Faruqi, né à Lahore, à “faire chier au Pakistan”.

Eric Abetz, président de la Ligue monarchiste australienne, a déclaré au Post que Faruqi « était presque en train de danser sur la tombe de sa majesté », et que de tels commentaires se retourneraient contre lui lors d’un référendum.

La Le référendum de 1999 a échoué en raison de scissions parmi les républicains.

De l’autre côté de la mer de Tasman, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré aux journalistes qu’il était probable que le pays devienne une république de son vivant. elle a 42 ans – mais elle ne croyait pas que c’était “à l’ordre du jour de si tôt”.

La mort d’Elizabeth n’a pas encore suscité de signes de poussées républicaines dans d’autres royaumes du Pacifique.

Aux îles Salomon, le gouvernement et les dirigeants de l’opposition ont publié des déclarations faisant l’éloge de la reine. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, où Elizabeth était connue sous le nom de “Mama Belong Big Family” et “Missis Kwin”, l’éloge funèbre du Premier ministre James Marape a fait allusion à des moments difficiles à venir.

“Sa Majesté était l’ancre qui maintenait notre pays au sein du Commonwealth”, a-t-il écrit.