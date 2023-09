Ce que signifie la fin de la pandémie de COVID-19

Le Dr Joseph Varon réconforte un patient dans l’unité de soins intensifs COVID-19 à l’occasion de Thanksgiving au United Memorial Medical Center, le 26 novembre 2020 à Houston. (Allez Nakamura/Getty Images)

La déclaration de vendredi de l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle l’urgence du coronavirus était « terminée » a marqué la fin d’un voyage de trois ans qui a vu le monde transformé par une pandémie qui a tué au moins 7 millions de personnes et ébranlé de nombreuses hypothèses sur ce à quoi ressemblerait la vie dans le 21ème siècle.

Ce voyage malvenu a commencé le 30 janvier 2020, lorsque le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a déclaré que le nouveau coronavirus constituait une menace suffisamment grave pour justifier une urgence de santé publique mondiale.

A l’époque, il y avait eu 170 décès confirmés en Chine, où le virus était né fin 2019mais Tedros a déclaré qu’il s’attendait à ce que les choses empirent.

« Tous les pays doivent se préparer au confinement », a-t-il déclaré.

Le virus est passé de la Chine à L’Iran en Italie. Les États-Unis se sont préparés à l’impact, dans l’espoir d’éviter le coup. Vingt et une personnes à bord du bateau de croisière Grand Princess sont tombées malades. Trump s’est dit heureux que les passagers restent en quarantaine au large des côtes de la Californie du Nord.

Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’adresse à une conférence de presse à l’occasion du 75e anniversaire de l’organisation à Genève, le 6 avril. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images) (AFP via Getty Images)

« J’aime que les chiffres soient là où ils sont », a-t-il déclaré lors d’une visite du siège des Centers for Disease Control and Prevention à Atlanta le 7 mars. « Je n’ai pas besoin que les chiffres doublent à cause d’un seul navire. »

Mais le virus était implacable, prospérant dans un monde mondialisé où les déplacements étaient faciles, parsemé de villes surpeuplées sillonnées de routes aériennes commerciales. Si la maladie était une métaphore, alors le coronavirus était bien trop approprié pour une planète chaude et peuplée.

Le 11 mars, Tedros a déclaré que le coronavirus était une pandémie. Les États Unis est entré en confinement. L’Europe a emboîté le pas et l’apparente totalité de la civilisation humaine s’est arrêtée. Les grandes villes se sont vidées, les riches fuyant vers les maisons de campagne, les touristes partis. Les avions étaient vides. Les restaurants transmettaient les commandes à emporter via des écrans en plastique. Les gens ont été désinfectés et lavés. Les vidéos sur le lavage des mains sont devenues virales.

À l’époque, l’administration Trump avait mis en œuvre ce qu’elle appelait une stratégie « 15 jours pour ralentir la propagation ». La courbe des taux d’infection serait aplatie, ont assuré les experts de la santé au public. Avec le temps, l’immunité collective prévaudrait.

Après plusieurs semaines passées à prendre le virus au sérieux, Trump s’impatiente. La pandémie serait terminée d’ici Pâques, a-t-il prédit. Les gouverneurs de certains États républicains se sont précipités pour rouvrir les restaurants et autres institutions.

Le président de l’époque, Donald Trump, s’exprime au début d’une nouvelle conférence avec les membres de son groupe de travail sur les coronavirus, dont le vice-président Mike Pence, à la Maison Blanche le 26 février 2020. (Tasos Katopodis/Getty Images) (Getty Images)

Il faudra trois ans de masques, de prélèvements et d’injections avant que le coronavirus ne devienne en suspens à l’échelle mondiale. La disponibilité des vaccins, combinée à la protection acquise par une infection antérieure, a simplement donné au virus de moins en moins de possibilités de se propager.

Une grande partie du pays est restée prudente jusqu’en 2021, en particulier dans les États et les villes contrôlés par les démocrates. Mais ensuite, eux aussi sont devenus impatients, surtout après que la large disponibilité des vaccins ait considérablement réduit le risque de décès et de maladies graves. Et comme la surprenante victoire républicaine aux élections au poste de gouverneur de Virginie a contribué à l’illustrer, le mécontentement face aux restrictions liées à la pandémie pourrait avoir un lourd tribut politique.

Après le passage du pire de la vague Omicron en janvier 2022, les restrictions ont progressivement disparu, pour ne jamais revenir dans la plupart des endroits. D’autres ont été contestés devant les tribunaux, comme dans le cas de la décision de l’administration Biden. obligation de masquage pour les voyageurs et mandat de vaccination pour les entreprises. Le dernier esprit « nous sommes ensemble » de 2020 s’est dissipé, révélant une nation plus intensément polarisée que jamais.

Pourtant, lorsque Tedros a fait un briefing aux médias vendredi, c’était en grande partie pour reconnaître ce qui était devenu évident : « Avec beaucoup d’espoir », a-t-il déclaré, « je déclare que le COVID-19 est terminé en tant qu’urgence sanitaire mondiale », ajoutant qu’il était « temps de transition vers une gestion à long terme de la pandémie de COVID-19.

Un couple regarde un téléphone portable alors qu’il attend devant un restaurant une table dans une zone commerciale très fréquentée, le 18 avril à Pékin. (Kevin Frayer/Getty Images) (Getty Images)

Son annonce était symbolique. Le moment exact où un virus devient endémique, s’installant selon un schéma prévisible, est un sujet de débat épidémiologique que Tedros n’a pas tenté de résoudre. Et il a souligné que le virus continue de tuer et de rendre malades chaque jour des milliers de personnes à travers le monde. « Ce virus est là pour rester. Cela continue de tuer et cela continue de changer », a déclaré Tedros.

La plupart des gens semblent désormais prêts à vivre avec cette réalité. Même la Chine, longtemps le pays le plus prudent, a mis de côté sa onéreuse politique « zéro-Covid » après que la frustration du public face aux confinements et aux tests incessants ait explosé en protestations publiques à la fin de l’année dernière.

Aux États-Unis, les urgences de santé publique et nationales touchent également à leur fin. Exigences de vaccination pour les travailleurs fédéraux et les voyageurs va tomber la semaine prochaine. Le président Biden voyage désormais fréquemment et organise de grands rassemblements à la Maison Blanche, où le port du masque est devenu de plus en plus rare.

Vendredi, La directrice du CDC, Rochelle Walensky, que les républicains ont souvent critiquée pour son soutien indéfectible aux vaccins et aux masques, a annoncé qu’elle se retirait de l’agence. Le tableau de bord de suivi des coronavirus du CDC est également réduit, maintenant que la plupart des gens ne vérifient pas les taux d’infection avant de planifier le week-end.

Malik Jaffer, infirmier en chef, se prépare à administrer un vaccin contre le COVID à la Peoples Congregational United Church of Christ, site du Ward 4 DC Covid Center, à Washington, DC, le 31 mars, qui allait bientôt fermer. (Eric Lee pour le Washington Post via Getty Images) (Le Washington Post via Getty Im)

Pourtant, de nombreux Américains restent prudents, se masquant même à l’extérieur, continuant à se faire tester au moindre signe de maladie et évitant les grands rassemblements intérieurs. Bien qu’ils constituent une minorité en déclin, ils estiment que les Américains ont trop facilement abandonné les personnes vulnérables – les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli – parce qu’ils voulaient à nouveau se rassembler dans les restaurants et les arènes sportives.

La fin de l’urgence de l’OMS pourrait encourager ceux qui disent que les vestiges de la pandémie – dans de nombreuses institutions, par exemple, des écrans en plastique largement inutiles restent en place – devraient être supprimés.

Un désir latent persiste de revenir au monde tel qu’il était en 2019, avant que quiconque ait pensé à accumuler des masques KN-95.

Mais ce monde a disparu.