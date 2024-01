Ce que signifie la décision intérimaire de la CIJ pour la guerre d’Israël contre Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

La Cour internationale de Justice a émis vendredi une série de mesures provisoires exigeant qu’Israël se conforme à la Convention sur le génocide de 1948, autorise davantage d’aide humanitaire à Gaza et agisse contre ceux qui publient des déclarations génocidaires.

La décision provisoire de la Cour mondiale, dans une affaire intentée par l’Afrique du Sud accusant Israël d’avoir commis le génocide à Gaza, n’a pas ordonné à Israël de suspendre ou d’arrêter sa guerre dévastatrice contre Gaza, qui a tué plus de 26 000 Palestiniens dans l’enclave depuis le 7 octobre.

Mais il a rejeté l’affirmation d’Israël selon laquelle le tribunal n’avait pas compétence pour ordonner des mesures provisoires et a réaffirmé que ses conclusions étaient contraignantes.

L’Autorité palestinienne a salué cette décision. “La décision de la CIJ est un rappel important qu’aucun État n’est au-dessus des lois ni hors de portée de la justice”, a déclaré le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad Maliki dans un communiqué. « Cela brise la culture de criminalité et d’impunité bien ancrée d’Israël, qui a caractérisé ses décennies d’occupation, de dépossession, de persécution et d’apartheid en Palestine. »

Même si le tribunal lui-même n’a pas le pouvoir d’appliquer la décision provisoire, ni même le verdict final qu’il rend dans l’affaire, ses directives de vendredi pourraient influencer la guerre à Gaza, ont déclaré des analystes. La pression s’est accrue sur Israël et ses soutiens américains ces dernières semaines, alors que les appels mondiaux à un cessez-le-feu continuent de s’intensifier.

La décision de vendredi ne détermine pas si Israël commet un génocide, comme l’a prétendu l’Afrique du Sud. Mais le juge Joan Donahue, l’actuel président de la CIJ, a déclaré en annonçant les mesures provisoires que la cour avait conclu que la « situation catastrophique » à Gaza pourrait s’aggraver bien avant qu’elle rende son verdict final, nécessitant des mesures provisoires.

“La décision envoie un message fort à Israël, à savoir que la Cour considère la situation comme très grave et qu’Israël doit faire tout ce qu’il peut pour faire preuve de retenue dans la conduite de sa campagne militaire”, a déclaré Michael Becker, professeur adjoint de droit international des droits de l’homme à l’Université de Washington. Trinity College de Dublin, qui a également été juriste adjoint à la Cour internationale de Justice de La Haye de 2010 à 2014.

La guerre peut-elle continuer ?

La CIJ, dans ses mesures provisoires, n’a pas ordonné à Israël d’arrêter sa campagne militaire à Gaza. L’Afrique du Sud avait demandé une telle directive de cesser et de s’abstenir dans sa demande de mesures provisoires, invoquant la perspective d’un génocide à Gaza.

Le tribunal avait ordonné à la Russie de mettre fin à sa guerre en Ukraine en mars 2022, un mois après avoir lancé une invasion de l’Ukraine, bien que Moscou ait ignoré cette décision.

Ainsi, Israël ne violerait pas les directives de vendredi de la CIJ en poursuivant une guerre qu’il affirme poursuivre jusqu’à ce qu’il ait décimé le Hamas, le groupe armé palestinien qui a attaqué le sud d’Israël le 7 octobre, tuant près de 1 200 personnes et en enlevant 240 autres. .

Pourtant, le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sera probablement plus scruté que jamais en raison des actions de ses soldats à Gaza et des déclarations de ses dirigeants et généraux.

Israël est tenu, selon la décision de la CIJ, de soumettre dans un délai d’un mois un rapport démontrant qu’il se conforme aux mesures provisoires. L’Afrique du Sud aura l’occasion de trouver des failles dans les revendications d’Israël.

Israël suivra-t-il la décision de la CIJ ?

Lorsque l’Afrique du Sud a déposé son dossier devant la CIJ fin décembre, les responsables israéliens l’ont qualifié de « mensonges » et ont accusé les Sud-Africains d’« hypocrisie ». Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé qu’Israël ne se laisserait influencer par aucune décision.

« Nous rétablirons la sécurité au sud comme au nord », Netanyahu a écrit sur la plateforme connue sous le nom de X, anciennement Twitter, à partir du compte officiel du Premier ministre israélien. « Personne ne nous arrêtera – ni La Haye, ni l’axe du mal, ni personne d’autre. »

Mais même si Israël décide de ne pas respecter la décision de la CIJ, des pressions seront exercées sur ses bailleurs de fonds internationaux.

« Les politiciens israéliens ont déjà déclaré qu’ils allaient ignorer l’ordonnance de la CIJ », a déclaré à Al Jazeera Mark Lattimer, directeur exécutif du Ceasefire Center for Civilian Rights. « Il est beaucoup plus difficile, en particulier, pour les États-Unis et les États européens, y compris le Royaume-Uni, d’ignorer cet ordre, car ils ont un bilan bien plus solide en matière de soutien ou de soutien à la Cour internationale de Justice. »

Les experts juridiques s’attendent à ce que les alliés occidentaux d’Israël, y compris les États-Unis, respectent la décision de la CIJ. Ne pas le faire aurait de graves répercussions.

Cela nuirait à la « crédibilité de l’ordre international fondé sur des règles que les États-Unis prétendent défendre », a déclaré Lattimer. Il a ajouté que cela « renforcerait également un fossé croissant » entre les États-Unis et les pays occidentaux par rapport aux États du Sud qui considèrent avec scepticisme ces affirmations de « maintien de l’ordre mondial ».

La décision ajoutera-t-elle une pression mondiale en faveur d’un cessez-le-feu ?

Bien que la décision elle-même n’appelle pas à un cessez-le-feu, elle pourrait rendre plus difficile pour les alliés d’Israël de continuer à bloquer les efforts mondiaux visant à mettre un terme à la guerre.

« La décision de la CIJ exerce beaucoup plus de pression sur les États-Unis et d’autres alliés occidentaux pour qu’ils adoptent une résolution de cessez-le-feu », a déclaré à Al Jazeera Zaha Hassan, avocate spécialisée dans les droits de l’homme et membre du Carnegie Endowment for International Peace. « Il est beaucoup plus difficile pour les États-Unis, tout comme Israël, de faire valoir leurs arguments auprès des gouvernements occidentaux qui sont encore très préoccupés par la légitimité internationale, de maintenir l’idée selon laquelle Israël agit dans le cadre des contraintes du droit international à Gaza et que c’est agir en état de légitime défense.

Certains éléments suggèrent qu’Israël le sait également. Peu après que l’Afrique du Sud a annoncé qu’elle porterait l’affaire devant la CIJ, la tactique d’Israël sur le terrain a commencé à changer, ont indiqué des experts.

Il y a eu « une précipitation pour éliminer toute possibilité de retour des Palestiniens dans le nord de Gaza », a déclaré Hassan, soulignant les bombardements contrôlés d’universités et d’hôpitaux. « Une fois les hôpitaux supprimés, il devient impossible aux personnes en guerre de rester. Cela fait partie d’une stratégie visant à forcer le transfert de population palestinienne et le déplacement permanent. »

Mais c’est peut-être une reconnaissance du fait que le temps dont dispose Israël pour mener sa campagne militaire est compté.

« Il doit y avoir suffisamment de pression internationale pour créer davantage d’incitations à un cessez-le-feu négocié », a déclaré Lattimer. « L’ordonnance de la CIJ est une contribution majeure. »

Frères d’armes

Les États-Unis, en particulier, ont fourni une aide militaire dont Israël dépend pour continuer à faire la guerre. Le président Joe Biden a contourné le Congrès américain à deux reprises en moins d’un mois pour donner son feu vert à des ventes d’armes d’urgence à Israël.

L’administration Biden affirme avoir demandé à Israël de protéger la vie civile, mais cela ne l’a pas mis à l’abri de vives critiques, y compris en interne, pour son incapacité à convaincre Israël d’accorder une plus grande considération aux vies innocentes à Gaza.

« Cette administration est préoccupée par le nombre croissant de membres du Congrès, en particulier les démocrates modérés au Sénat, qui tirent la sonnette d’alarme sur l’utilisation abusive des armes américaines et sur la complicité potentielle des États-Unis s’ils continuent à envoyer des fournitures inconditionnelles à Israël », a déclaré Hassan. .

La décision de la CIJ pourrait donner un nouvel élan à la pression en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza et inciter les États-Unis à insister sur un niveau plus élevé de responsabilité en matière d’action militaire israélienne.

« Dès l’instant où les États-Unis déclarent : « Nous ne vous réapprovisionnons plus », cette guerre contre Gaza doit prendre fin », a déclaré Hassan.