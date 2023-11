Ce que signifie « gagner » la guerre pour les Israéliens | Conflit israélo-palestinien

Partout en Israël, d’immenses panneaux d’affichage dominent les autoroutes centrales, tandis que de grandes pancartes ont été placées devant les écoles, les supermarchés et les bâtiments gouvernementaux. Ils arborent tous un nouveau slogan : « Ensemble, nous gagnerons ».

Le slogan est court et précis (en hébreu, il est composé de deux mots, « beyahad nenatzeach ») et a été adopté par de larges segments de la population juive d’Israël. Une partie de son attrait est probablement due à son ambiguïté, permettant à chaque spectateur d’interpréter différemment le mot « gagner ».

Malgré différentes interprétations de ce à quoi ressemblerait la victoire, il semble y avoir un large consensus parmi les Israéliens sur le fait qu’une victoire, quelle qu’elle soit, ne peut être obtenue qu’en déclenchant une violence meurtrière sur Gaza.

Sinon, comment expliquer que lorsque des habitants en fuite, empruntant une route qu’Israël a identifiée comme une « route sûre » vers le sud, soient touchés par une frappe aérienne meurtrière, aucune voix dans les médias grand public ne se fait entendre pour critiquer l’assaut ? Nous n’entendons pas non plus d’indignation lorsque des bombes sont larguées au milieu d’un des quartiers les plus peuplés du camp de réfugiés de Jabalia ou lorsque des missiles frappent un convoi d’ambulances. Pour la plupart des Israéliens, « gagner » semble actuellement justifier presque n’importe quelle violence.

Comme l’a démontré le mois dernier, la plupart des Israéliens ne semblent avoir eu aucun scrupule à ce que l’armée ait largué 30 000 tonnes d’explosifs sur Gaza, endommageant environ 50 pour cent de toutes les unités d’habitation dans toute la bande de Gaza et rendant au moins 10 pour cent d’entre elles inhabitables. Près de 70 pour cent des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés de force de leurs foyers à cause des bombardements et des raids. La moitié des hôpitaux et 62 pour cent des centres de soins de santé primaires sont effectivement hors service et un tiers de toutes les écoles ont été endommagées et environ neuf pour cent sont désormais hors service.

Selon de nombreux Juifs israéliens, cela fait partie de ce qui est nécessaire pour « gagner » et, par conséquent, les Palestiniens n’auront qu’à subir des milliers de victimes civiles, y compris la mort de plus de 4 000 enfants tués à ce jour. Ils semblent accepter que « gagner » implique de tuer en moyenne six enfants toutes les heures depuis le 7 octobre et de transformer Gaza en un « cimetière pour enfants », comme l’a dit le chef de l’ONU, Antonio Guterres.

Le type de bombardements aveugles auxquels nous avons assisté au cours du mois dernier fait sans aucun doute partie des efforts d’Israël pour affirmer sa dissuasion à l’égard du Hamas, ainsi que du Hezbollah. Le message est clair : regardez la destruction à Gaza et méfiez-vous.

Pourtant, même le bombardement massif de Gaza, nécessaire à ce type de dissuasion, n’est pas vraiment l’objectif final. Ce que « gagner » signifie en fin de compte pour la plupart des Juifs israéliens, c’est l’anéantissement complet du Hamas et du Jihad islamique palestinien.

Considérant que le Hamas est une idéologie, un mouvement social et un appareil de gouvernement qui comprend une branche militaire, la portée et la faisabilité de cet objectif ne sont pas claires, mais cela impliquera certainement de tuer des milliers de combattants, y compris leurs dirigeants politiques et militaires, et de démolir le tunnel. système créé par le Hamas et détruire les armes que le groupe a amassées. Et le meurtre de milliers de civils, le déplacement massif de la population et la destruction massive de sites civils sont considérés comme des « dommages collatéraux » légitimes.

Mais si la destruction du Hamas est l’objectif final, alors « gagner » implique également un changement de régime à Gaza ainsi que la création d’une nouvelle réalité sur le terrain où Israël contrôle non seulement les frontières entourant la bande de Gaza, mais aussi ce qui se passe à l’intérieur de ces frontières. les frontières.

Ce n’est qu’à ce stade, cependant, que le consensus largement répandu en Israël sur la nécessité d’anéantir le Hamas se fracture et que le terme « gagner » est interprété différemment selon le groupe politique auquel on appartient.

Pour la droite religieuse, le massacre odieux du Hamas est considéré comme une opportunité de réinstaller des colons juifs dans la bande de Gaza. Les bombardements généralisés et le déplacement de plus d’un million de Palestiniens permettent de diviser la bande de Gaza en différentes parties et de créer des zones libres de Palestiniens où les colons juifs peuvent s’approprier des terres et reconstruire des colonies. La réinstallation de la bande de Gaza fait cependant partie d’un plan plus vaste visant à judaïser toute la région – du fleuve à la mer. En ce moment même – et sous couvert de la violence israélienne dans la bande de Gaza – les colons appartenant à ce groupe politique expulsent les communautés palestiniennes des collines à l’est de Ramallah, de la vallée du Jourdain et des collines du sud d’Hébron en Cisjordanie. « Gagner » pour eux, c’est achever la Nakba une fois pour toutes en remplaçant la population indigène par des Juifs dans toute la terre biblique d’Israël.

Pour la droite politique israélienne et de nombreux membres du centre politique, « gagner » signifie transformer des parties du nord de Gaza et un large périmètre autour des frontières nord, est et sud de la bande de Gaza en un no man’s land. Cela signifie le déplacement permanent des populations du nord vers le sud et des frontières de Gaza vers l’intérieur, tout en enfermant les Palestiniens dans une prison encore plus petite que celle dans laquelle ils vivent depuis 16 ans. Cela implique la création d’un gouvernement fantoche chargé de gérer les tâches municipales, un peu comme l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, et cela signifie que les soldats israéliens entreront périodiquement dans la bande de Gaza pour « tondre la pelouse », à l’instar de ce que font les militaires à Jénine.

Le reste du centre politique et de nombreux juifs libéraux israéliens ne savent pas vraiment ce que « gagner » signifie au-delà de l’exercice d’une violence horrible pour « détruire le Hamas ». Piégés dans un paradigme militariste et désormais punitif, ils semblent penser que les Israéliens et les Palestiniens sont enfermés dans un jeu fataliste à somme nulle où seule l’application de la violence contre les Palestiniens garantira d’une manière ou d’une autre la sécurité des Juifs. Pas tout à fait sûrs de ce que signifie la victoire, mais souhaitant ce résultat final, ils soutiennent néanmoins eux aussi la violence.

Ainsi, que la grande majorité des Juifs israéliens l’admettent ou non, « gagner » implique une campagne éliminationniste à grande échelle dirigée contre le peuple palestinien et pas seulement contre le Hamas.

Seule une infime partie de la société juive israélienne refuse ces formes de « victoire » et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Pour eux, gagner implique donc un changement de paradigme complet et total, transformant Israël en un État démocratique unique entre le Jourdain et la mer Méditerranée, où Juifs et Palestiniens peuvent vivre ensemble sur un pied d’égalité.

Pour ce groupe, le « ensemble » dans le slogan « ensemble, nous gagnerons » n’est pas l’exception juive qui règne en Israël (et dans de nombreux endroits à travers le monde) mais une alliance juive palestinienne, ce qui semble aujourd’hui tiré par les cheveux. rêve. Cette vision prophétique est cependant la seule notion de victoire pour laquelle il vaut la peine de se battre. Et notre seul espoir pour un avenir pacifique sur cette terre historique.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.