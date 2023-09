Ce que signifie AI Push de Microsoft pour votre ordinateur portable Windows

Préparez-vous à ce que l’expérience de votre ordinateur portable Windows change radicalement.

« C’est la prochaine ère », a déclaré Pete Kyriacou de Microsoft, comparant l’impact de l’IA aux premiers jours d’Internet. Le commentaire de Kyriacou, vice-président de Microsoft Devices, est intervenu après la présentation d’ouverture de l’événement AI et Surface de la société jeudi.

L’événement a montré que pour Microsoft, cette nouvelle ère commence avec un outil appelé Copilot. La nouvelle aide numérique à l’échelle du système fonctionne comme un chatbot IA et est destinée à vous aider à tout faire, de la gestion des paramètres de votre PC à la recherche de la bonne liste de lecture à écouter. Microsoft Copilot fonctionnera également sur des applications telles que Bing et Edge, et son déploiement sur Windows 11 commencera le 26 septembre dans la prochaine mise à jour.

Microsoft, comme Google, a intensifié de manière agressive ses efforts en matière d’intelligence artificielle tout au long de 2023, grâce au succès immédiat du chatbot en ligne ChatGPT (que Microsoft dos). L’intégration d’une telle technologie dans Windows est importante car elle donne un aperçu de la façon dont la façon dont vous utilisez un ordinateur portable pourrait évoluer.

Bien que Microsoft ait déjà essayé les assistants virtuels, ses tentatives précédentes sont à la traîne par rapport à celles de ses concurrents. Mais Kyriacou ne voit pas Microsoft Copilot connaître le même sort. Étant donné que les nouveaux agents comme Copilot sont sensibles au contexte, ils peuvent être plus proactifs que les aides virtuelles à commande vocale que nous avons connues au cours de la dernière décennie.

« En tant qu’utilisateur, vous aviez la charge cognitive de réfléchir quoi demander, ou de devoir générer à partir de zéro pour lancer la conversation », a-t-il déclaré à CNET dans une interview, faisant référence aux anciens assistants vocaux. Mais les nouveaux agents comme Copilot, a déclaré Kyriacou, peuvent « vous pousser dans la bonne direction ».

Le système d’exploitation Windows de Microsoft représentait environ 69 % du marché mondial des systèmes d’exploitation de bureau en août 2023, selon Compteur statistique. Il suffit de dire que les décisions de Microsoft concernant l’orientation de Windows sont importantes.

Tout comme les écrans tactiles sont devenus la norme sur de nombreux ordinateurs portables Windows haut de gamme après le boom du mobile, l’IA est sur le point de jouer un rôle plus important dans les futurs ordinateurs portables. C’est du moins ce que croit Microsoft.

L’événement de Microsoft regorgeait de démonstrations montrant de nouvelles façons dont l’IA apparaîtrait dans Windows, et le nouveau Copilot est au centre de tout cela. La société affirme que Copilot s’appuiera sur une combinaison du Web, de vos communications et de vos appareils pour devenir une aide plus personnalisée et plus efficace.

Carmen Zlateff, vice-présidente de Windows, a montré comment Copilot pouvait prendre par courrier électronique une liste de points d’intérêt recommandés à New York et calculer le temps qu’il faudrait pour y accéder à pied. Copilot est apparu dès qu’elle a surligné le texte, illustrant la nature plus proactive de l’assistante. Elle a également démontré comment vous pourrez interagir avec Copilot via d’autres méthodes de saisie, comme un stylet, ce qui devrait faciliter la pose de questions impliquant des symboles, telles que des requêtes sur des équations mathématiques.

Lors de la démonstration de Microsoft après la présentation principale, j’ai été témoin d’un autre exemple de la façon dont Copilot peut comprendre plusieurs types de méthodes de saisie. Un représentant de Microsoft a collé une photo d’un repas dans la barre latérale de Copilot et a tapé l’invite « Comment puis-je cuisiner cela ? » L’assistant virtuel a affiché les instructions en quelques secondes. Il a cependant eu du mal à répondre lorsque la question était formulée ainsi : « Comment puis-je faire ça? » La version de Copilot qui sera lancée plus tard ce mois-ci devra être plus compréhensive et flexible pour tenir les promesses de Microsoft (et il est difficile de juger de l’efficacité de l’outil actuel sans y consacrer plus de temps).

L’assistant numérique de Microsoft fournira également des réponses en extrayant le contexte d’autres sources, comme vos messages texte. L’un des exemples de Zlateff montrait Copilot répondant à une question sur un vol à venir, sur la base d’un texte. Et, à l’aide de son ordinateur portable, elle a également demandé à Copilot d’envoyer un SMS à son mari.

Copilot pourrait également être utile pour naviguer sur votre PC, sans que vous ayez à parcourir les menus de paramètres. Dans un exemple lors de la démonstration, un représentant de l’entreprise a tapé la commande « Snap my windows » dans le champ de texte de Copilot pour organiser les différentes applications actuellement en cours d’exécution sur l’appareil.

Le Surface Laptop Studio 2. CNET

Les ambitions de Microsoft en matière d’IA ne se limitent pas à ses logiciels. Le nouveau Surface Laptop Studio 2 de la société, qu’elle a également dévoilé lors de l’événement de jeudi, est le premier appareil Windows à être doté d’un Puce neuronale Intel. Kyriacou dit que la puce est utile pour des choses comme vous garder dans le cadre pendant un appel vidéo et donner l’impression que vous maintenez un contact visuel, une fonctionnalité qui fait partie de la suite d’effets Windows Studio de Microsoft.

De telles fonctionnalités ne sont pas nouvelles sur les ordinateurs portables, et même les iPad d’Apple peuvent cadrer intelligemment les sujets. Mais disposer d’une puce IA dédiée améliorera probablement les performances et empêchera de telles fonctionnalités de surcharger votre ordinateur, explique Kyriacou.

La vision de Microsoft n’est pas nécessairement unique. Lors de sa conférence I/O en mai, Google a également présenté une série de fonctionnalités de productivité basées sur l’IA, conçues pour vous aider à générer des images, à résumer des documents et à rédiger des e-mails en votre nom.

Et même si Apple ne parle pas autant de l’IA que Microsoft et Google, la technologie a sans aucun doute joué un rôle plus important dans ses produits ces dernières années. C’est probablement la raison pour laquelle certaines fonctionnalités de MacOS, comme le nouveau mode de superposition du présentateur pour les appels vidéo dans MacOS Sonoma, ne sont disponibles que sur les ordinateurs fonctionnant sur silicium Apple.

Les géants de la technologie comme Microsoft devraient également faire l’objet d’un examen plus minutieux en ce qui concerne les produits liés à l’IA alors que les discussions sur la réglementation commencent à surgir à Capitol Hill. Et pour que Copilot fonctionne au mieux, il doit accéder à de nombreuses informations sur vous, comme des SMS, des e-mails, des habitudes, etc., ce qui peut entraîner de nombreuses réactions.

À court terme, cependant, l’objectif de Microsoft est de rendre votre ordinateur portable Windows plus intuitif et plus facile à utiliser.

« Cet agent IA raisonne sur l’encre », a déclaré Kyriacou, faisant référence à la capacité de Copilot à interpréter le texte que vous écrivez avec un stylet. « Il s’agit de raisonner sur un extrait d’écran, de raisonner sur une sélection dans Outlook. Et puis, il s’agit également de raisonner sur des données qui ne se trouvent peut-être pas devant vous. »

Note de l’éditeur : CNET utilise un moteur d’IA pour créer certaines histoires. Pour en savoir plus, voir ce post.